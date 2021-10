Cette situation va poser problème aux équipes informatiques des entreprises qui cherchent des stratégies pour installer le nouveau système d'exploitation, dont le déploiement a commencé.Bien que Microsoft ait autorisé les installations manuelles indépendamment du processeur, une mise à niveau automatique ne se produira que si trois composants critiques de l'ordinateur - le processeur, la RAM et le TPM - répondent aux exigences requises.L'étude montre que si la majorité des stations de travail passent le test de la RAM (91 %), seule la moitié des TPM (Trusted Platform Module) testés répondent aux exigences : 19 % ont échoué et 28 % n'étaient pas compatibles avec le TPM ou ne l'avaient pas activé.", explique Roel Decneut, directeur du marketing chez Lansweeper. "."Source : Lansweeper Trouvez-vous cette étude pertinente ?Avez-vous commencé à installer Windows 11 ? Comment le trouvez-vous ?Si vous n'avez pas pu le faire à cause des exigences matérielles, comptez-vous y remédier ou allez-vous rester sur Windows 10 ?