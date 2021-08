Processeurs de la série X basés sur les architectures Skylake-X et Kaby Lake, comme le Core i5-7640X et le Core i7-7800X

Processeurs Xeon série W

Le Core i7-7820HQ en particulier, avec la mise en garde que les systèmes avec ce processeur doivent utiliser des pilotes DCH

Intel® Core ™ série X, Xeon® série W

série X, Xeon® série W Intel® Core™ 7820HQ (uniquement certains appareils livrés avec des pilotes modernes basés sur les principes de conception des applications de support matériel (DCH) déclaratives, en composants, y compris Surface Studio 2)

Fiabilité : les appareils qui ne répondent pas à la configuration minimale requise ont subi 52 % de plantages en mode noyau en plus. Les appareils qui répondent aux exigences minimales du système ont eu une expérience sans plantage de 99,8 %.

les appareils qui ne répondent pas à la configuration minimale requise ont subi 52 % de plantages en mode noyau en plus. Les appareils qui répondent aux exigences minimales du système ont eu une expérience sans plantage de 99,8 %. Sécurité : Windows 11 élève le niveau de base de la sécurité Windows en améliorant la configuration de sécurité par défaut pour lutter contre l'augmentation des cyberattaques. Ces exigences s'appuient sur la base de milliers de milliards de signaux provenant des renseignements sur les menaces de Microsoft ainsi que des contributions d'experts en sécurité de premier plan tels que la NSA, le UK National Cyber ​​Security Center et le Canadian Center for Cyber ​​Security.

Windows 11 élève le niveau de base de la sécurité Windows en améliorant la configuration de sécurité par défaut pour lutter contre l'augmentation des cyberattaques. Ces exigences s'appuient sur la base de milliers de milliards de signaux provenant des renseignements sur les menaces de Microsoft ainsi que des contributions d'experts en sécurité de premier plan tels que la NSA, le UK National Cyber ​​Security Center et le Canadian Center for Cyber ​​Security. Compatibilité : les gens continuent d'utiliser de plus en plus leurs PC pour la vidéoconférence, la productivité et les jeux. Pour garantir que tous les appareils Windows 11 peuvent exécuter un ensemble d'applications de base pour répondre à ces besoins, nous définissons la configuration système minimale requise pour s'aligner sur certaines des applications les plus couramment utilisées.

Vous pourrez exécuter Windows 11 sur des PC plus anciens, si vous installez la mise à jour manuellement

Lorsque Microsoft a annoncé pour la première fois la configuration minimale requise pour son prochain système d'exploitation, plusieurs n'y ont pas beaucoup prêté attention. Mais lorsque la première préversion à l'intention du canal Bêta a été disponible, la donne a changé : c'était la première préversion de Windows 11 à exiger la configuration matérielle minimale.Principalement en raison de sa prise en charge de TPM 2.0, Windows 11 ne fonctionnera pas sur beaucoup de systèmes, en particulier les plus anciens. Cela a provoqué de nombreux retours négatifs, amenant Microsoft à reconsidérer s'il avait ou non fait le bon choix, et l'entreprise a annoncé ses conclusions.Si vous espériez qu'un PC qui échouait auparavant au test de conformité serait désormais soudainement éligible pour le nouveau système d'exploitation, nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est qu'une petite poignée de processeurs Intel Core de 7génération ont été ajoutés à la liste de support, et les systèmes qui utilisent ces puces prendront officiellement en charge la version finale de Windows 11 lors de sa sortie à l'automne. La mauvaise nouvelle est qu'ils sont les seuls processeurs à être ajoutés à la liste de support, et Microsoft « maintiendra la configuration système minimale définie à l'origine ».Les processeurs Intel Core de 7génération, nommés Kaby Lake, ont été lancés principalement à la fin de 2016 et jusqu'en 2017, bien que de nombreux ordinateurs qui les utilisent aient été disponibles à l'achat longtemps après. Les processeurs spécifiques de 7e génération qui ont été ajoutés à la liste de compatibilité sont*:Si la décision de prendre en charge un processeur d'ordinateur portable Core i7 de 7e génération spécifique vous semble étrange, vous n'avez pas besoin de chercher bien loin une explication - il se trouve qu'il s'agit du processeur inclus dans le Surface Studio 2 de Microsoft, que Microsoft vend toujours mais qui n'a pas été mis à jour depuis trois ans. Le fait que Microsoft était sur le point d'arrêter de prendre en charge un PC qu'il vend actuellement et pour lequel il contrôle tout, du firmware aux pilotes, a valu à l'entreprise de s'attirer les foudres des utilisateurs et de la presse. L'ajout de la prise en charge est louable, mais c'est aussi le strict minimum : Windows 11 laissera toujours derrière lui des produits Surface aussi récents que le Surface Pro de 5génération et le Surface Laptop de première génération de 2017 et les configurations les moins chères du Surface Book 2 de 2017 (les configurations haut de gamme utilisaient des processeurs de 8génération, mais pas les modèles les moins chers).« Depuis l'introduction de Windows 11, nous avons reçu de précieux commentaires de la communauté Windows Insider, de nos fans, clients et partenaires. Merci de faire partie de la sortie de Windows 11, à un moment où le PC joue un rôle plus central dans la façon dont nous nous connectons, travaillons, apprenons, créons et jouons.« En juin, nous avons entendu vos questions sur la façon dont nous avons défini la configuration système minimale requise pour Windows 11 et avons partagé plus d'informations sur les principes établis qui nous ont guidés dans leur définition. Et en tant qu'équipe, nous nous sommes engagés à explorer, via les tests Windows Insider et avec les OEM, s'il existait des appareils fonctionnant sur des processeurs Intel 7génération et AMD Zen 1 qui répondaient à nos principes.« Suite aux résultats de nos tests, nous apportons un petit nombre d'ajouts à la liste des processeurs compatibles (expliqué plus loin ci-dessous), mais sinon, nous maintiendrons la configuration système minimale définie à l'origine. Nous avons conclu que les processeurs 64 bits compatibles sélectionnés, 4 Go de mémoire, 64 Go de stockage, le démarrage sécurisé UEFI, les exigences graphiques et le TPM 2.0 sont la configuration système minimale requise pour respecter les principes que nous avons établis pour vous aider au mieux.« Nous avons identifié un ensemble de modèles de PC qui répondent aux principes tout en fonctionnant sur des processeurs Intel de 7génération que nous n'avions pas inclus à l'origine dans notre configuration minimale requise. Sur la base de ces résultats, nous avons élargi la liste des processeurs 64 bits compatibles pour inclure les suivants*:« Après avoir soigneusement analysé la première génération de processeurs AMD Zen en partenariat avec AMD, nous avons conclu ensemble qu'il n'y avait aucun ajout à la liste des processeurs pris en charge. Nous mettrons à jour l'application PC Health Check pour identifier les systèmes corrects avec les processeurs Intel nouvellement ajoutés dans les semaines à venir avant la sortie de l'outil pour une disponibilité générale. De plus, nous aurons plus à partager sur les outils et les rapports que les professionnels de l'informatique peuvent utiliser pour comprendre l'éligibilité du matériel de leur organisation à grande échelle à mesure que nous nous rapprochons de la disponibilité générale de Windows 11 plus tard cette année ».Microsoft a également donné plus de détails sur la manière dont il est arrivé à sa liste d'exigences minimales*:Microsoft a également souligné qu'il ne vous empêchera pas d'effectuer des installations manuelles de Windows 11 sur des systèmes qui ne répondent pas aux exigences officielles. Cela signifie que les personnes exécutant Windows 10 sur des systèmes non pris en charge ne se verront pas proposer Windows 11 via Windows Update, mais elles pourront toujours effectuer la mise à jour via un fichier ISO et une mise à niveau ou une nouvelle installation manuelle.Ce sera une aubaine particulière pour les PC juste à la limite des exigences système de Windows 11, comme ceux exécutant des processeurs Intel Core de 6ou 7génération ou des processeurs AMD Ryzen de première génération. Ces puces ne prennent pas en charge quelques exigences de sécurité facultatives ésotériques, mais peuvent sinon répondre aux exigences de performances et de démarrage sécurisé et TPM 2.0 tout en bénéficiant de la prise en charge des pilotes DCH modernes d'Intel, d'AMD et de la plupart des fabricants de PC.Microsoft vous recommande toujours activement de ne pas exécuter Windows 11 sur un système qui ne répond pas aux critères de prise en charge officiels. Selon les données des PC exécutant les versions Insider Preview, Microsoft affirme que les PC qui ne répondaient pas aux exigences avaient «*52*% plus de plantages en mode noyau*» que les PC qui le faisaient et que les applications propriétaires se plantaient 43*% plus souvent sur du matériel non pris en charge. Mais permettre aux utilisateurs de prendre la décision par eux-mêmes est sans doute ce que l'entreprise aurait dû faire en premier lieu : les personnes qui ne recherchent pas la mise à jour de Windows 11 ne la recevront jamais si leur matériel n'est pas à la hauteur, mais les utilisateurs avancés, les testeurs et les services informatiques qui souhaitent exécuter les derniers logiciels sur leurs ordinateurs peuvent évaluer les compromis et prendre eux-mêmes la décision.Source : Microsoft Que pensez-vous de la décision de Microsoft de permettre à ceux qui ne répondent pas aux exigences minimales d'effectuer la mise à jour ?