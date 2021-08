Dans la version Dev de Windows 11, ouvrez Paramètres via le menu Démarrer

Dirigez-vous vers Mises à jour Windows> Programme Windows Insider

Dans la section Choisissez vos paramètres d'Insider, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez Canal bêta (recommandé)

Bien qu'il y ait un petit moment depuis que Microsoft a annoncé Windows 11 (et qu'il y a déjà eu plusieurs versions de développement), cela ne fait que quelques jours que la première version bêta a été mise à disposition.À première vue, la disponibilité d'une version bêta devrait signifier une version plus stable du système d'exploitation, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problèmes. Bien sûr, lorsqu'un logiciel est en bêta, cela signifie que des bogues et des problèmes sont à prévoir. Ici, c'est le passage du canal Dev au canal bêta qui cause des soucis à certaines personnes. Et le problème ? La configuration système requise pour Windows 11, bien sûr.Jetez un œil au compte Twitter de Windows Insider et vous verrez les plaintes de nombreuses personnes qui ont du mal à passer du canal Dev au canal Beta. L'un des problèmes rencontrés par les gens est la configuration système requise pour Windows 11.Il y a déjà eu de nombreuses plaintes concernant les exigences matérielles que Microsoft a mises en place pour Windows 11, en grande partie parce qu'elles ont éliminé de nombreux systèmes parfaitement capables.Avec la version Dev de Windows 11, Microsoft a assoupli la configuration système requise et autorisé les utilisateurs à installer le système d'exploitation sur du matériel qui ne sera pas compatible avec la version finale. Avec la sortie de la première version bêta, les exigences sont désormais appliquées, au grand dam de l'utilisateur.Microsoft a expliqué à un utilisateur sur Twitter à un utilisateur : « Oui. Votre matériel ne répond pas aux exigences matérielles minimales, mais une exception pour Dev Channel a été accordée ».Cela ne devrait pas vraiment être une surprise, notamment parce que Microsoft l'avait clairement indiqué précédemment. Mais pour les personnes qui installent avec enthousiasme la version Dev de Windows 11 pour constater que la version bêta (et donc une préversion de la RTM) ne fonctionne pas, c'est une énorme déception. Pour mémoire, Microsoft a indiqué qu'il ne sera pas possible de contourner la configuration système requise pour Windows 11.La nouvelle est arrivée dans une récente session de AMA (Ask Me Anything) publiée pour la communauté Microsoft Tech. Au cours de la session, la responsable du programme Microsoft, Aria Carley, partage la nouvelle tout en parlant du déploiement de Windows 11. Elle répond à une question sur les appareils qui ne sont pas « tout à fait compatibles avec Windows 11 ». L'internaute lui demande :« Si l'on considère qu'un appareil n'est pas totalement compatible avec Windows 11, se verra-t-il proposer la mise à niveau via Windows Update ? »Carley répond :« Nous parlons donc de ce nouveau plancher matériel de quels appareils sont éligibles et de ceux qui ne le sont pas. Et nous savons que ça craint que certains ne soient pas éligibles pour Windows 11. Mais la raison pour laquelle nous le faisons est de garder les appareils plus productifs, d'avoir une meilleure expérience et surtout d'avoir une meilleure sécurité qu'avant afin qu'ils puissent rester protégés ».Il y a ensuite une requête sur la désactivation des sauvegardes qui peuvent bloquer les mises à niveau, et Carley dit que la stratégie de groupe peut être utilisée, bien que ce ne soit pas recommandé, pour contourner ces blocages. Elle ajoute cependant :« Cette stratégie de groupe ne vous permettra pas de contourner l'application matérielle de Windows 11. Nous allons toujours vous empêcher de mettre votre appareil à niveau vers un état non pris en charge, car nous voulons vraiment nous assurer que vos appareils restent pris en charge et sécurisés ».Les vidéos AMA sont disponibles sur YouTube, et si vous vous dirigez vers la sixième minute, vous pouvez entendre les questions et réponses pertinentes :Changer de canal avec du matériel entièrement compatible avec Windows 11 se fait sans problème.En fait, passer du canal Dev au canal Beta est quelque chose que Microsoft recommande fortement. En plus de souligner que « vos commentaires ont le plus grand impact » dans le canal bêta, Microsoft dit également que c'est le moment idéal pour faire le changement en raison de la parité entre les versions Dev et Beta pour le moment*: « Vous pouvez simplement changer le réglage de votre canal. C'est la même version pour le moment, donc si vous voulez passer à la bêta, c'est le moment ».Il convient également de mentionner que s'en tenir au canal Dev signifie non seulement utiliser une version potentiellement instable, mais qu'il y a un obstacle à surmonter lorsque Windows 11 sera disponible en RTM plus tard dans l'année. À la question « Puis-je rester sur le canal Dev après la sortie officielle de Windows 11 et continuer à recevoir les mises à jour Dev pour Windows 11 ? », Microsoft a répondu : « Non, si vous restez dans le canal Dev et souhaitez passer à Windows 11 lors de la sortie commerciale, vous devrez effectuer une nouvelle installation ».C'est donc le meilleur moment pour les Insiders de passer du canal Dev au canal Beta.Vous pouvez passer du canal Dev au canal Beta très facilement et profiter de la stabilité accrue de la dernière version :Source : Microsoft