Quoi de neuf dans Windows 11 !

Un nouvelle identité sonore et nouveau design épuré pour un usage simple et fluide de son appareil, en toute tranquillité, sur PC comme sur tablette. Un bouton « Démarrer » centré pour accéder rapidement à tout ce dont vous avez besoin, en un clic. Grâce à la puissance du Cloud et de Microsoft 365, les documents récents seront affichés quels que soient la plateforme ou l’appareil. De nouvelles fonctions « Ancrage de Disposition », « Ancrage de Groupes » et « Bureaux »pour vous aider à travailler en multitâches tout en optimisant l’espace disponible à l’écran. Microsoft Teams est directement intégré à la barre des tâches pour vous connecter plus rapidement à vos proches et à vos collègues. Les Widgets vous rapprochent de l’actualité et de l’information qui comptent pour vous. Windows 11 permet la meilleure expérience gaming jamais proposée sur PC en intégrant les dernières technologies disponibles comme DirectX 12 Ultimate, le DirectStorageou encore l’Auto HDR. Avec le Xbox Game Pass pour PC et le Xbox Game Pass Ultimate, vous avez également accès facilement à plus de 100 jeux PC à un prix attractif. Un Microsoft Store repensé pour visionner des contenus, créer, jouer, travailler et apprendre plus rapidement et en toute sécurité. Microsoft Store bénéficie d'un tout nouveau design facilitant la recherche et la découverte de vos applications, jeux, émissions et films préférés dans un emplacement de confiance. Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage pour apporter des applications Android à Windows 11 et au Microsoft Store grâce à notre collaboration avec Amazon et Intel ; cela commencera par une préversion pour Windows Insiders au cours des prochains mois. Un Windows plus inclusif que jamais avec des améliorations qui ont été conçues pour et par des personnes en situation de handicap. Un Windows créateur d’opportunités pour les développeurs et les éditeurs de logiciels indépendants en leur permettant d’intégrer leurs applications au Windows Store. Nous ouvrons le Store pour permettre à davantage de développeurs et de fournisseurs de logiciels indépendants (ISV) d'apporter leurs applications au Store, en améliorant le développement d'applications natives et Web avec de nouveaux outils de développement, et en vous permettant de rafraîchir plus facilement l'apparence de tous nos conceptions et expériences d'applications. Des expériences de frappe et d’écriture optimisées pour plus d’efficacité et de fluidité avec le tactile, le stylet et la saisie vocale. Une nouvelle version conçue pour le travail hybride tout en protégeant vos données et ce, sur tous les appareils. Windows 11 est le système d'exploitation pour le travail hybride, offrant de nouvelles expériences qui fonctionnent comme vous travaillez, sont sécurisées par conception et faciles et familières à déployer et à gérer pour le service informatique. Les entreprises peuvent également tester Windows 11 en avant-première dès aujourd'hui dans Azure Virtual Desktop, ou en disponibilité générale en expérimentant Windows 11 dans le nouveau Windows 365.

Windows 11 a suscité à plusieurs reprises la controverse

l'icône des applications populaires a été supprimée de la barre des tâches ;

certaines icônes peuvent ne pas apparaître dans la barre d'état système (systray) ;

l'alignement (emplacement) de la barre des tâches est maintenant en bas de l'écran et il ne peut pas être modifié ;

la barre des tâches a été réécrite et les applications tierces auront un accès limité aux API. Par conséquent, les applications ne peuvent plus personnaliser certaines zones de la barre des tâches ;

le menu contextuel qui s'affiche après un clic droit sur la barre des tâches a été supprimé ;

la barre des tâches ne prend plus en charge le glisser-déposer ;

l’assistant vocal Cortana ne sera plus épinglé à la barre des tâches ;

les actualités et centres d’intérêt sont supprimés de la barre des tâches ;

les contacts ne s’affichent plus dans la barre des tâches.

d'autres suppressions pourraient suivre.

le panneau de saisie mathématique ;

Wallet

Visualiseur 3D ;

OneNote pour Windows 10 ;

Paint 3D ;

Skype.

Windows 11 est désormais officiellement disponible en téléchargement. Si vous avez récemment acheté une machine Windows 10, cela signifie que vous devriez pouvoir passer à Windows 11. Les utilisateurs de Windows 10 peuvent effectuer une mise à niveau vers Windows 11 gratuitement dès maintenant via Windows Update tant que leur appareil dispose d'un matériel compatible. Les appareils devront également exécuter au minimum Windows 10 2004 (May 2020 Update) et disposer au moins des mises à jour du 14 septembre 2021.Pour tous les autres, le déploiement de Windows 11 sera progressif. Microsoft indique que les appareils Windows 10 existants éligibles pour la mise à niveau vers Windows 11 commenceront à être mis à niveau aujourd'hui, mais ce sera principalement le nouveau matériel qui recevra la mise à niveau immédiatement.Microsoft déclare :« Windows 11 est disponible pour les nouveaux appareils préchargés avec Windows 11 et les nouveaux appareils Windows 10 éligibles. La mise à niveau de Windows 11 sera proposée selon un déploiement progressif qui ciblera en premier les nouveaux appareils éligibles. La disponibilité sera augmentée au fil du temps.« Si vous utilisez Windows 10, vous pouvez déterminer si votre appareil est éligible pour la mise à niveau à l'aide de l'application PC Health Check ou en vérifiant les spécifications, les fonctionnalités et les exigences informatiques de Windows 11. Si vous disposez d'un appareil éligible, ouvrez les paramètres Windows Update et sélectionnez Rechercher les mises à jour. Une fois la mise à niveau prête pour votre appareil, vous verrez l'option de téléchargement et d'installation.« Nous nous attendons à ce que tous les appareils Windows 10 éligibles se voient proposer la mise à niveau d'ici la mi-2022 ».Pour effectuer une mise à niveau vers Windows 11, ouvrez simplement Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update et sélectionnez Rechercher les mises à jour. Si Windows 11 est disponible pour votre appareil, il sera proposé en tant que mise à jour facultative, comme indiqué ci-dessous.Comme pour toutes les versions de Windows, si Microsoft détecte un problème de compatibilité avec un composant matériel particulier de votre PC, il placera un avertissement pour empêcher la mise à niveau jusqu'à ce qu'il soit résolu.Pour les utilisateurs disposant d'un matériel plus ancien mais compatible, vous devrez peut-être attendre un peu avant que Windows Update propose la mise à niveau, car Microsoft l'offre d'abord aux appareils dotés d'un matériel plus récent.Si vous souhaitez l'installer immédiatement, vous pouvez utiliser à la place le nouvel outil « Assistant d'installation » ou l'outil de création de support pour effectuer une mise à jour immédiatement.Cependant, pour les utilisateurs sans TPM 2.0 ou tout autre matériel incompatible, vous devrez effectuer quelques étapes avant de l'installer, et vous ne recevrez peut-être pas de mises à jour de sécurité à l'avenir.Pour les administrateurs d'entreprise, Microsoft a publié des outils de déploiement de Windows 11 et rendu Windows 11 disponible via WSUS.Windows 11 est livré avec de nombreux changements, tels qu'une interface utilisateur remaniée, un menu Démarrer, une barre des tâches et de nouvelles fonctionnalités et applications pour améliorer les jeux et la créativité. De loin, le changement le plus notable est un menu Démarrer repensé qui est désormais centré sur la barre des tâches de Windows 11 par défaut mais peut être réglé sur un alignement à gauche si les utilisateurs le souhaitent.L'entreprise avait déjà donné 11 raisons qui pourraient inciter à passer à la nouvelle version :Pour le lancement, Microsoft ne fournit pas de support pour les applications Android sur Windows 11. Alors que les applications Android fonctionnant sur Windows 11 sont l'une des grandes nouvelles fonctionnalités du système d'exploitation, Microsoft ne commencera à offrir une préversion de cette fonctionnalité que dans les mois à venir.« Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage pour apporter des applications Android à Windows 11 et au Microsoft Store grâce à notre collaboration avec Amazon et Intel ; cela commencera par un aperçu pour Windows Insiders au cours des prochains mois », déclare Aaron Woodman, directeur général du marketing Windows chez Microsoft.Cela signifie probablement que les applications Android n'arriveront pas sur Windows 11 avant 2022, car Microsoft teste d'abord la fonctionnalité avec Windows Insiders avant de la déployer généralement des mois plus tard. Bien que les applications Android ne soient pas là le premier jour, Windows 11 inclura toujours l'intégration promise de Microsoft Teams, un nouveau design avec un menu Démarrer mis à jour, des groupes, des bureaux pour un multitâche amélioré et une application Microsoft Store grandement améliorée.Windows 11 marque également le début du cycle de vie de 24 mois pour les éditions Home et Pro de Windows 11, avec un cycle de vie de 36 mois pour les éditions Enterprise et Education.Alors que Windows 11 est livré avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations, il a suscité la controverse à plusieurs reprises.Microsoft a annoncé que Windows 11 nécessitera des puces TPM (Trusted Platform Module) 2.0 sur les appareils existants et nouveaux. Bien que cette puce soit un composant électronique passif (qui ne peut pas donner d'ordre à l'ordinateur tel que bloquer le système, ou surveiller l'exécution d'une application), elle permet de facilement stocker des secrets (tels que des clés de chiffrement), de manière sécurisée. Aussi, elle va profiter aux utilisateurs en leur offrant une meilleure protection de leurs informations sensibles sur PC par exemple.Le TPM 2.0 pourrait également permettre de renforcer la sécurité de la fonctionnalité d’authentification biométrique Windows Hello via laquelle les utilisateurs peuvent se connecter sur leur PC après s’être fait identifier par leurs empreintes digitales, leur visage ou un scan rétinien. Dans ce cas de figure, le TPM 2.0 pourra générer et sauvegarder les clés d’authentification dans une zone sécurisée.Comme de nombreux appareils avec du matériel incompatible exécutent Windows 10 sans problème, beaucoup ont estimé qu'il s'agissait simplement d'une stratégie de Microsoft pour pousser les gens à acheter du nouveau matériel sans raison valable.Microsoft a répondu en expliquant que les nouveaux processeurs offrent une expérience plus fiable et que de nombreuses fonctionnalités de sécurité du système d'exploitation sont alimentées par des processeurs TPM 2.0.Pour ceux dont les machines ne répondent pas aux exigences matérielles, il est possible de passer néanmoins par un ISO et procéder à une installation propre. Il faut noter que cela n'est pas recommandé par Microsoft.Selon la documentation officielle, ces fonctionnalités de la barre des tâches ne sont plus disponibles (dépréciées) :Dans Windows 11, le centre d'action (Action Center) a été remplacé par deux fonctions distinctes : le centre de notification et les paramètres rapides. Pour le moment, les Paramètres rapides (Quick Settings) ne prennent pas en charge les gestes, donc si vous êtes un utilisateur de tablette et qu'une application est ouverte en mode plein écran, vous devez accéder à la barre des tâches avec le balayage gauche et taper sur la barre des tâches afin d'ouvrir les Paramètres rapides. Pour les utilisateurs de tablettes, l'absence de gestes de base pourrait perturber leur flux de travail.Cortana n'est pas inclus dans l'expérience de premier démarrage et les applications suivantes ne sont plus préinstallées :Le menu Démarrer ne comporte plus de tuiles dynamiques et il n'est également plus possible de créer des dossiers d'applications, une fonctionnalité qui était auparavant proposée avec Windows 10X (un système d'exploitation annulé). La mise en page n'est pas non plus redimensionnable. Si vous souhaitez apporter des modifications à la taille du menu Démarrer, vous devez modifier les paramètres de mise à l'échelle du système. Le menu Démarrer de Windows 11 est aussi doté d'une nouvelle section "Recommandé" qui affiche une liste des applications/fichiers récemment consultés sur l'appareil ou dans le cloud.Source : Microsoft Votre appareil est-il compatible ?Allez-vous effectuer la mise à jour ?Si vous l'avez fait, pouvez-vous partager votre expérience ?