La prise en charge de la 5G nécessite un modem compatible 5G.

L’HDR automatique nécessite un écran HDR.

BitLocker To Go nécessite une clé USB (disponible dans Windows Professionnel et les éditions ultérieures).

Hyper-V client nécessite un processeur avec des capacités de traduction d’adresse de deuxième niveau (Second Level Address Translation ou SLAT, disponibles dans Windows Professionnel et les éditions supérieures).

Cortana nécessite un microphone et un haut-parleur et est actuellement disponible sous Windows 11 pour l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Italie, le Japon, le Mexique, l’Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

La technologie DirectStorage nécessite 1 To ou plus de SSD NVMe pour enregistrer et exécuter des jeux qui utilisent le pilote « Contrôleur NVM Express standard » et un GPU DirectX 12 Ultimate.

DirectX 12 Ultimate est disponible pour les jeux et les puces graphiques pris en charge.

Présence nécessite un capteur capable de détecter la distance qui sépare l’humain de l’appareil, ou l’intention d’interagir avec ce dernier.

La visioconférence intelligente nécessite une caméra, un microphone et un haut-parleur (sortie audio).

L’assistant vocal multiple (MVA) nécessite un microphone et un haut-parleur.

L’Insertion de trois colonnes à l’écran nécessite que celui-ci ait une largeur de 1 920 pixels effectifs ou plus.

L’activation/la désactivation du son dans la barre des tâches nécessite une caméra, un microphone et un haut-parleur (sortie audio). L’application doit être compatible avec cette fonctionnalité pour permettre d’activer ou de désactiver le son de manière globale.

Le son spatial nécessite du matériel et des logiciels adaptés.

Teams nécessite une caméra, un microphone et un haut-parleur (sortie audio).

L’interaction tactile nécessite un écran ou un moniteur prenant en charge le multipoint.

L’authentification à deux facteurs nécessite l’utilisation d’un code PIN, de la biométrie (lecteur d’empreintes digitales ou caméra infrarouge illuminée) ou d’un téléphone équipé des fonctions Wi-Fi ou Bluetooth.

La saisie vocale nécessite un PC équipé d’un microphone.

La fonctionnalité sortie de veille à la voix nécessite une alimentation de veille moderne et un microphone.

Le Wi-Fi 6E nécessite les nouveaux matériels et pilotes WLAN IHV ainsi qu’un point d’accès/routeur compatible avec le Wi-Fi 6E.

Windows Hello nécessite une caméra configurée pour l’imagerie proche infrarouge ou un lecteur d’empreintes digitales pour l’authentification biométrique. Les appareils sans capteurs biométriques peuvent utiliser Windows Hello avec un code confidentiel ou une clé de sécurité compatible Microsoft portable.

La projection Windows nécessite une carte vidéo qui prend en charge le modèle WDDM (Windows Display Driver Model) 2.0 ainsi qu’une carte Wi-Fi qui prend en charge Wi-Fi Direct.

(L’application) Xbox nécessite un compte Xbox Live, qui n’est pas disponible dans toutes les régions. Consultez les Pays et régions Xbox Live pour obtenir les informations les plus récentes sur la disponibilité. Certaines fonctionnalités de l’application Xbox requièrent un abonnement Xbox Game Pass actif.

Toutes les configurations TPM doivent être conformes aux lois et réglementations locales.

Les composants basés sur le micrologiciel qui implémentent les capacités TPM doivent implémenter la version 2.0 de la spécification TPM.

Un certificat EK doit soit être préprovisionné au TPM par le fournisseur de matériel, soit pouvoir être récupéré par l'appareil lors de la première expérience de démarrage.

Il doit être livré avec les banques PCR SHA-256 et implémenter les PCR 0 à 23 pour SHA-256. Notez qu'il est acceptable d'expédier les TPM avec une seule banque PCR commutable qui peut être utilisée pour les mesures SHA-256.

Il doit prendre en charge la commande TPM2_HMAC ».

Démarrez l'installation de Windows 11, attendez qu'un message "Ce PC ne peut pas exécuter Windows 11" apparaisse, puis appuyez sur Shift + F10

À l'invite de commande, tapez regedit et appuyez sur Entrée

Accédez à HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ Setup et créez une nouvelle clé appelée LabConfig

Sous cette clé, créez une nouvelle valeur DWORD (32 bits) appelée BypassTPMCheck et définissez sa valeur sur 1

Créez une autre valeur DWORD (32 bits) appelée BypassRAMCheck et définissez sa valeur sur 1

Créez une troisième nouvelle valeur DWORD (32 bits) appelée BypassSecureBootCheck et définissez sa valeur sur 1

Fermez l'éditeur de registre, tapez exit et appuyez sur Entrée

Lorsque vous revenez à l'écran d'installation de Windows, cliquez sur la flèche de retour, puis redémarrez le processus d'installation.

Vous devriez constater que vous pouvez installer Windows 11

Alors que l'excitation monte autour du lancement de Windows 11, les utilisateurs d'ordinateurs impatients se bousculent pour utiliser des utilitaires tels que WhyNotWin11 et Win11SysCheck pour voir si leur système est compatible et à la hauteur. Rappelons que Microsoft avait déployé l'utilitaire PC Health pour que les utilisateurs puissent savoir si leurs PC sont compatibles.L'éditeur a dû y renoncer après le retour des premiers utilisateurs de la Preview, expliquant dans un billet de blog : « En gardant à l'esprit ces exigences minimales du système, l'application PC Health Check était destinée à aider les utilisateurs à vérifier si leur PC Windows 10 actuel pouvait passer à Windows 11. Sur la base des commentaires jusqu'à présent, nous reconnaissons qu'elle n'était pas entièrement préparée à partager le niveau de détail ou de précision que vous attendiez de nous sur les raisons pour lesquelles un PC Windows 10 ne répond pas aux exigences de mise à niveau. Nous supprimons temporairement l'application afin que nos équipes puissent répondre aux commentaires. Nous le remettrons en ligne en prévision de sa disponibilité générale cet automne ».En effet, le déploiement de la première version de Microsoft Windows 11 Insider a été un peu difficile, de nombreux utilisateurs n'ayant pas pu mettre à niveau, car ils ne répondaient pas aux critères matériels, bien que Microsoft ait déclaré que cela ne poserait pas de problème.Microsoft a promis :« Tous les Windows Insiders qui ont déjà installé des versions du canal de développement sur leurs PC jusqu'au 24 juin 2021 seront autorisés à continuer d'installer les versions de Windows 11 Insider Preview même si leur PC ne répond pas aux exigences matérielles minimales ».Cependant, lorsque des utilisateurs existants du canal « Dev » ont essayé d'installer la Preview, un programme d'installation appelé « WindowsUpdateBox.exe » était lancé et indiquait que le périphérique ne répond pas aux exigences matérielles. Cette erreur s'affichait même pour les utilisateurs du canal « Dev » qui ont été informés qu'ils pouvaient toujours installer la Preview de Windows 11 :Pire encore, certains utilisateurs qui répondent clairement aux critères matériels, même selon l'application PC Health Check de Microsoft, ont rencontré des problèmes. Sur le forum de support de Microsoft, l'un d'eux a écrit :« Mon système affiche un message indiquant que mon PC ne répond pas aux exigences minimales pour Windows 11, ce qui n'a pas de sens puisque j'ai un RTX 3060 et le dernier Intel de 10e génération ».Autre remarque :« Pareil pour moi. J'utilise Intel I5 8génération et GTX 1050 TI et cela montre que mon PC ne répond pas aux exigences minimales. PC Health Check indique que j'ai rempli toutes les conditions requises ».Microsoft a indiqué avoir fait une mise à jour pour résoudre ces problèmes et a recommandé aux utilisateurs d'effectuer une mise à jour.L'éditeur avait déjà fait une liste des exigences minimales pour pouvoir profiter des fonctionnalités clés :La plus grande pierre d'achoppement est l'exigence de TPM 2.0. Dans une mise à jour de sa documentation intitulée « Configuration matérielle minimale pour Windows 11 »., Microsoft a tenté de clarifier la situation. Rendez-vous à la section 3.6.1 de ce document et vous lirez ce qui suit :« Tous les modèles, lignes ou séries d'appareils doivent implémenter et être conformes à la norme internationale ISO/IEC 11889:2015 ou à la bibliothèque Trusted Computing Group TPM 2.0 et un composant qui implémente le TPM 2.0 doit être présent et activé par défaut.« Les conditions suivantes doivent être remplies :Pour l'instant, rien d'anormal. Mais le document poursuit en disant : « Une option de micrologiciel UEFI pour désactiver le TPM n'est pas requise. Après approbation de Microsoft, les systèmes OEM pour les systèmes commerciaux à usage spécial, les commandes personnalisées et les systèmes clients avec une image personnalisée ne sont pas tenus d'être livrés avec une prise en charge TPM activée ».En bref, cela signifie qu'il sera possible d'installer Windows 11 sur des systèmes qui ne répondent pas aux spécifications d'exigences minimales normales et qui n'ont pas TPM 2.0.Microsoft a donc indiqué que certains OEM seront, avec approbation, en mesure de contourner le besoin de support TPM. Bien que ce ne soit pas une option qui sera disponible pour l'utilisateur moyen, il est possible de modifier le registre pour permettre l'installation de Windows 11 sur un ordinateur ne disposant pas de TPM 2.0. En modifiant le registre, vous pouvez contourner non seulement l'exigence TPM 2.0, mais également le besoin de Secure Boot et de 4 Go de RAM. Bien que vous ne souhaitiez probablement pas vraiment exécuter Windows 11 sur un ordinateur qui ne répond pas entièrement aux spécifications minimales de Microsoft en raison de problèmes de sécurité et de performances, c'est un bon moyen d'essayer le système d'exploitation.Suivez les étapes suivantes pour installer Windows 11 sur un système «*incompatible*»*:Les commentaires sur les réseaux sociaux suggèrent que ce hack ne fonctionne pas pour tout le monde, mais cela semble toujours valoir la peine d'essayer.Source : Albacore, documentation Microsoft (Configuration matérielle minimale pour Windows 11 au format PDF)