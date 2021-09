Exaspéré par la nouvelle interface des applications par défaut de Windows 11, Mozilla a contourné les protections de Microsoft pour rendre plus facile de passer à Firefox par défaut.Dans le passé, lorsqu'une application Windows voulait devenir le programme par défaut, elle effectuait le changement par programmation en modifiant le registre. Comme certains programmes ont commencé à détourner les paramètres par défaut sans autorisation de l'utilisateur, Microsoft a décidé d'ajouter des restrictions dans Windows 10 en obligeant les utilisateurs à choisir de manière plus explicite leurs programmes par défaut. À partir de Windows 10, pour qu'une application puisse être définie par défaut, il est nécessaire de lancer l'écran des paramètres des applications par défaut et inviter l'utilisateur à sélectionner l'application qu'il souhaite utiliser. Si un programme piratait les entrées du registre sans utiliser cette interface, Windows 10 réinitialisait les paramètres aux valeurs par défaut de Windows et en avertissait l'utilisateur.Cette méthode a très bien fonctionné dans Windows 10 car dans la plupart des cas, elle empêche les programmes de pirater les paramètres et permet à l'utilisateur de contrôler ses programmes par défaut. Malheureusement, au détriment de la concurrence, Microsoft a rendu plus difficile le changement de navigateur par défaut dans la prochaine version majeure de son OS.Si Windows 11 apporte de nombreux changements positifs à l'interface utilisateur, l'expérience des applications par défaut est un pas en arrière. Comme dans Windows 10, une invite s'affiche lorsque vous installez un nouveau navigateur et ouvrez un lien Web pour la première fois dans Windows 11. Cependant, c'est la seule opportunité de changer facilement de navigateur par défaut. Si vous choisissez un navigateur autre que Microsoft Edge, et que vous oubliez de cocher la case « toujours utiliser cette application », la valeur par défaut (Edge) ne sera pas modifiée et vous n'aurez plus jamais la possibilité de revoir cette invite de choix par défaut lorsque vous cliquez sur des liens Web.Bien sûr, vous pourrez toujours vous rattraper, sauf que l'expérience de changement des paramètres par défaut est maintenant très déroutante par rapport à Windows 10. Modifier les applications par défaut dans Windows 11 n'est pas aussi simple que de cliquer sur le paramètre "Navigateur Web" et de sélectionner le navigateur de votre choix. Vous devez maintenant rechercher chaque extension de fichier et chaque protocole (HTM, HTML, PDF, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP et HTTPS) et les associer manuellement au programme que vous souhaitez utiliser.En d'autres termes, les utilisateurs devront parcourir une série de paramètres Windows 11 ennuyeux, et beaucoup vont certainement abandonner en cours de route. Pour éviter cela, Mozilla a procédé à une ingénierie inverse des paramètres par défaut de Windows 11 pour permettre aux utilisateurs de faire de Firefox le navigateur par défaut en un seul clic.A partir de Firefox 91, vous pouvez désormais définir Firefox par défaut à partir du navigateur en cliquant sur le bouton « Make Default », et il fera tout le travail en arrière-plan sans vous rediriger vers l'écran de paramètres "Applications par défaut" de Windows 10 ou Windows 11.Grâce à de l'ingénierie inverse, Mozilla a pu contourner les protections anti-piratage que Microsoft a intégrées à Windows pour garantir que les logiciels malveillants ne puissent pas pirater les applications par défaut.« Tous les systèmes d'exploitation devraient offrir un support officiel aux développeurs pour le statut par défaut afin que les utilisateurs puissent facilement définir leurs applications par défaut. Comme cela ne s'est pas produit sur Windows 10 et 11, Firefox s'appuie sur d'autres aspects de l'environnement Windows pour offrir aux utilisateurs une expérience similaire à celle que Windows fournit à Edge lorsque les utilisateurs choisissent Firefox comme navigateur par défaut », affirme Mozilla, clairement fatigué de la manière dont Microsoft complique les choses.Ce n'est pas la première fois que Mozilla s'insurge contre les choix de Microsoft relatifs à la définition du navigateur par défaut sur Windows. En 2015, suite à la sortie de Windows 10, le PDG de Mozilla Chris Beard a envoyé une lettre ouverte au PDG de Microsoft , Satya Nadella, pour exprimer son mécontentement face au choix de Microsoft Edge comme navigateur par défaut ; un choix qui selon lui s'est fait au détriment de la « volonté de l’utilisateur ». Il a dénoncé le fait que « l’expérience de mise à jour [vers Windows 10] semble avoir été conçue pour se débarrasser des choix qui ont été faits par les clients en ce qui concerne l’expérience Internet qu’ils veulent, et les remplacer par ceux que Microsoft a décidés pour eux ». S'il était toujours techniquement possible de conserver les paramètres par défaut des utilisateurs, Chris Beard regrettait que la conception de l’expérience de mise à jour et l’API des réglages par défaut ont été modifiées pour rendre cela moins évident et plus difficile.Microsoft a peut-être de véritables raisons, notamment liées à la sécurité, de rendre plus difficile le changement des applications par défaut, mais cela porte préjudice à la concurrence qui ne demande que des règles du jeu équitables. Maintenant que Firefox est dans une condition précaire en termes de popularité, avec près de 50 millions d'utilisateurs perdus en trois ans , il est évident que l'organisation ne pouvait pas restée les bras croisés face à cette situation qui pourrait l'enfoncer davantage. C'était la goutte d'eau qui a fait débordé le vase.Mozilla permet aux utilisateurs de passer à Firefox beaucoup plus facilement s'ils le souhaitent, mais leur laisse toujours le contrôle de leur navigateur par défaut. Reste à savoir si Microsoft va réagir et si Chrome et les autres navigateurs concurrents vont emboiter le pas à Mozilla.Qu'en pensez-vous ?