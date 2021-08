Dans l'actuel système d'exploitation Windows 10, pour changer le navigateur par défaut, il suffit de naviguer dans le menu Démarrer, de taper Applications par défaut, de trouver le menu déroulant du navigateur Web et de sélectionner le navigateur par défaut souhaité selon vos principes et vos goûts. Cependant, selon The Verge, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne dans Windows 11. La prochaine version de Windows 11 pourrait rendre encore plus difficile le changement de navigateur par défaut. Bien que Microsoft apporte de nombreux changements positifs à l'interface utilisateur de Windows 11, pour certains utilisateurs avisés, l'expérience des applications par défaut constitue un retour en arrière et les responsables des navigateurs concurrents comme Mozilla, Opera et Vivaldi sont mécontents.Avec Windows 11, Microsoft a modifié la façon dont les utilisateurs définissent les applications par défaut. Comme dans Windows 10, une invite apparaît lorsque vous installez un nouveau navigateur et ouvrez un lien Web pour la première fois. Il s'agit toutefois de la seule possibilité de changer facilement de navigateur. Si vous ne cochez pas la case, la valeur par défaut ne sera jamais modifiée. Il est très facile d'oublier de cocher l'option, de lancer le navigateur de votre choix à partir de cette invite et de ne plus jamais voir ce choix par défaut lorsque vous cliquez sur des liens Web.Si l’utilisateur oublie de définir son navigateur par défaut au premier lancement, l'expérience de changement pourrait devenir difficile et très confuse par rapport à Windows 10. Chrome et de nombreux autres navigateurs rivaux invitent souvent les utilisateurs à les définir par défaut et renvoient les utilisateurs de Windows à la partiedes paramètres pour activer cette fonction.Il y a deux changements fonctionnels dans la version bêta actuelle de Windows 11 qui rendent le changement de navigateur plus ennuyeux. La première est que le système d'exploitation ne fait plus apparaître une fenêtre demandant si l’utilisateur souhaite changer de navigateur. La deuxième est que l'écrana supprimé les grandes catégories d'applications actuellement disponibles dans Windows 10. Windows 10 permet de définir l'application de messagerie, l'application de cartographie, le lecteur de musique, la visionneuse de photos, le lecteur vidéo et le navigateur Web par défaut à partir de l'écran des applications par défaut, tandis que Windows 11 oblige l’utilisateur à choisir d'abord une application et à attribuer des valeurs par défaut, une extension de fichier à la fois.Pour certains analystes, ces changements représentent une autre escalade dans la quête sans fin de Windows pour rappeler aux utilisateurs que Windows 11 est livré avec son propre navigateur, e critiquer Microsoft pour cela pourra l’aider à mieux comprendre les besoins de ses utilisateurs. « Je n'ai pas besoin qu'on m'annonce la bonne nouvelle à propos d'Edge chaque fois que j'installe une mise à jour majeure, que j'utilise Edge pour télécharger Chrome, ou que je visite un site Web de Microsoft avec un navigateur autre qu'Edge », déclare un utilisateur. « Les fabricants de navigateurs peuvent rendre ce processus un peu moins ennuyeux dans la pratique. Par exemple, lorsque j'installe Chrome sur Windows 11 et que je clique sur le bouton, il me renvoie à l'écran des applications par défaut de Windows 11. En revanche, lorsque je clique sur le boutonde Firefox, le navigateur fonctionne, sans aucun clic supplémentaire » ajoute l’utilisateur.Firefox a été le choix par défaut pour un grand nombre d'utilisateurs pendant un certain temps. Cependant, le navigateur est aujourd’hui en perte de vitesse en termes de nombre d’utilisateurs. En effet, selon certaines sources, Firefox aurait perdu près de 50 millions d'utilisateurs en 3 ans . Selon les statistiques de Mozilla, Firefox connaît aujourd’hui une énorme baisse ; environ 46 millions dans la base d’utilisateurs. Le nombre d’utilisateurs actifs (mensuels) était d’environ 244 millions à la fin de 2018. Ce nombre semble avoir considérablement diminué à 198 millions à la fin du 2T2021.Dans le même temps, Microsoft a franchi une étape importante dans sa quête pour reprendre pied sur le marché des navigateurs web, avec 3,4 % de PDM des navigateurs, Edge vient devant Firefox qui détient 3,29 % de PDM. Les nouvelles données de Statcounter montrent que Edge a désormais dépassé son rival Firefox dans les classements. Ces derniers mois, les deux navigateurs ont été au coude à coude, mais le navigateur de Microsoft a désormais creusé un écart avec Firefox. Les nouvelles données de Statcounter, plateforme de données statistiques sur les outils informatiques, indiquent que le navigateur Edge, construit par Microsoft a désormais dépassé son rival Firefox dans les classements. Avec 3,4 % de part du marché des navigateurs, Microsoft Edge vient devant Firefox qui détient 3,29 % de part de marché des navigateurs.En début d’année 2020, Microsoft Edge était encore au coude à coude avec Firefox en termes de parts de marché. Durant le mois de février, Firefox commence à perdre des parts de marché au profit de Edge. Poursuivant une trajectoire descendante qui a vu le navigateur Firefox perdre des parts de marché au cours des dix des douze derniers mois, le navigateur conçu par la fondation Mozilla a une fois de plus glissé pour se retrouver à 3,29 % de part de marché des navigateurs. Ceci a permis à Microsoft et à son navigateur Edge de dépasser son rival Firefox dans les classements de Statcounter, avec 3,4 % de parts du marché des navigateurs. Ce changement place Edge en troisième position dans le classement des navigateurs, derrière Chrome (65,27 %) et Safari (18,34 %). La modification du paramètre du navigateur par défaut dans Windows 10 et Windows 11 laisse Microsoft Edge en charge de l'ouverture d'un tas d'autres extensions de fichiers, y comprisetMozilla n'est pas la seule à avoir des inquiétudes, qu'elle met en avant depuis des années. « Microsoft a une histoire de ce genre, et il semble qu'ils deviennent progressivement pires », déclare un porte-parole de Vivaldi. Avec chaque nouvelle version de Windows, il est de plus en plus difficile de modifier les valeurs par défaut. Ils comprennent que la seule façon d'inciter les gens à utiliser leurs navigateurs est de les verrouiller. » Opera, un autre rival de Microsoft Edge, n'est pas non plus impressionné par les modifications apportées par Microsoft aux applications par défaut de Windows 11. « Il est très regrettable qu'un fournisseur de plateforme obscurcisse un cas d'utilisation commun pour améliorer le standing de son propre produit », déclare Krystian Kolondra, responsable des navigateurs d'Opera dans une déclaration. Nous souhaitons encourager tous les fournisseurs de plateformes à respecter le choix des utilisateurs et à autoriser la concurrence sur leurs plateformes. Retirer le choix de l'utilisateur est un pas en arrière. »L'annulation des deux plus grands changements apportés au comportement du navigateur de Windows 11 : la fenêtre contextuelle manquante et l'absence de la version de haut niveau de l'écranpermettraient de résoudre la plupart des problèmes pratiques. En attendant, certains fabricants de navigateurs semblent avoir trouvé le moyen de rendre le processus de changement de navigateur par défaut moins pénible.Quel navigateur utilisez-vous ?Que pensez-vous de la hausse des utilisateurs de Microsoft Edge et de la baisse des utilisateurs de Mozilla Firefox ?Que pensez-vous du processus de changement de navigateur par défaut dans Windows 11 ?