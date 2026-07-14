Microsoft souhaite remanier la fonction de recherche de Windows 11 afin de donner la priorité aux applications, fichiers et paramètres locaux par rapport aux résultats Web, tout en supprimant les publicités

Windows 11 est la dernière version majeure du système d'exploitation Windows NT de Microsoft, sortie le 5 octobre 2021, succédant à Windows 10 (2015). Elle est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les appareils fonctionnant sous Windows 10 qui répondent à ses exigences système. Au 14 octobre 2025, c'est la seule version de Windows destinée au grand public bénéficiant d'un support complet.
Le système dexploitation a introduit une interface Windows repensée, influencée par des éléments du projet Windows 10X annulé, notamment un menu Démarrer centré, un panneau « Widgets » distinct remplaçant les vignettes dynamiques, ainsi que de nouvelles fonctionnalités de gestion des fenêtres. Microsoft Edge, basé sur Chromium, reste le navigateur web par défaut, remplaçant Internet Explorer, tandis que Microsoft Teams est intégré à linterface. Microsoft a également étendu la prise en charge des applications tierces dans le Microsoft Store, y compris une compatibilité limitée avec les applications Android grâce à un partenariat avec lAmazon Appstore.
En mars 2026, le président de Windows, Pavan Davuluri, avait reconnu publiquement l'existence de sérieux « points de douleur » dans Windows 11, ayant érodé la confiance des utilisateurs et généré une vague de sentiment négatif autour du système d'exploitation. Mais derrière cette communication officielle se cachait déjà quelque chose de plus structuré : selon des sources internes citées, ce projet porte le nom de code Windows K2, et a été constitué durant le second semestre 2025. Il s'attaque aux plaintes les plus récurrentes des utilisateurs de Windows 11 : surabondance de fonctionnalités IA, surcharge du système, problèmes de performance et défaillances de fiabilité.
Le projet Windows K2 est l'initiative la plus ambitieuse de Microsoft depuis des années pour remettre Windows 11 sur les rails. Nom de code emprunté au deuxième plus haut sommet du monde, K2 n'est pas une nouvelle version du système d'exploitation, mais un programme pluriannuel de fond visant à corriger ce que des années d'agitation fonctionnelle, de surenchère IA et de négligence des fondamentaux ont abîmé. Performances, fiabilité, interface, communauté : Microsoft entend gravir une montagne de problèmes qu'il a lui-même créés.
Dans le cadre de la refonte de Windows 11, Microsoft a récemment déploié une série daméliorations pour la barre de recherche Windows auprès des participants au programme Windows Insider du canal « Experimental ». Après la barre des tâches personnalisable, arrivée dans la dernière version, il est désormais temps daméliorer les éléments de la barre des tâches. Ces améliorations visent à rendre les résultats de recherche plus rapides et plus épurés, afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur ce quils recherchent, au lieu dêtre distraits par toutes sortes de widgets et déléments supplémentaires qui, bien souvent, sont plus gênants quutiles.
Le déploiement se fait progressivement, via le système de déploiement contrôlé des fonctionnalités, et ne sera donc pas visible immédiatement par tout le monde. Les participants au programme Insiders peuvent redémarrer leur ordinateur pour vérifier si la mise à jour est disponible, ou lactiver en avant-première via les indicateurs de fonctionnalités.
Microsoft rend la recherche Windows plus rapide et moins encombrée grâce à une nouvelle mise à jour
Voici les principales améliorations de la barre de recherche Windows pour les Windows Insiders du canal Expérimental :
- Un écran daccueil plus épuré. Lécran daccueil de la recherche a été simplifié afin de réduire lencombrement visuel et de faciliter le retour rapide aux recherches récentes.
- Des résultats plus clairs. La recherche indique désormais plus clairement la provenance dun résultat (application, paramètre, fichier, résultat Web ou suggestion du Store), ce qui permet de mieux identifier ce que vous consultez et où vous serez redirigé avant de cliquer.
- Le contenu promotionnel a été supprimé des résultats Web. Les résultats Web affichent désormais la réponse la plus pertinente, au lieu de présenter en premier lieu des produits et des promotions associés, ce qui rend la recherche plus ciblée et moins distrayante.
- Vous contrôlez les résultats Web et ceux du Microsoft Store. Un nouveau paramètre dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Recherche vous permet de choisir si les suggestions Web et celles du Microsoft Store saffichent à côté des résultats locaux.
- Les résultats locaux sont prioritaires lorsquils correspondent le mieux à votre requête. Les applications, les paramètres et les fichiers apparaissent de manière plus fiable avant les suggestions du Web et du Store lorsque votre contenu correspond le mieux à la requête. Les éléments système tels que « Ce PC » et la « Corbeille » sont plus faciles à trouver.
- La recherche dapplications est plus tolérante. La recherche gère mieux les fautes de frappe, les lettres manquantes, les lettres en trop et les mots incomplets pour les applications. Des requêtes telles que « utlook » permettent maintenant de trouver Outlook.
- Les résultats relatifs aux paramètres saméliorent. Microsoft a procédé à une première série daméliorations du classement afin que les paramètres les plus pertinents apparaissent en tête des résultats ; dautres ajustements sont prévus dans les mois à venir.
- La recherche de fichiers saméliore. La recherche met mieux en avant les bons fichiers locaux grâce à la prise en charge des recherches de fichiers à deux caractères. Des améliorations ont également été apportées pour afficher les fichiers dans le cloud et les fichiers connectés dans les résultats lorsquils correspondent le mieux à la requête. Ces changements vous aident à accéder plus rapidement au document, au téléchargement ou au dossier que vous recherchez.
- La fiabilité saméliore. La fiabilité de la recherche a été améliorée, notamment en réduisant le risque de plantage et les problèmes de chargement, et dautres travaux sont en cours.
Cette annonce intervient alors qu'un rapport a révélé que les administrateurs informatique sont excédés par les mises à jour désastreuses de Windows 11 et l'invasion de l'IA dans le système d'exploitation. Ils dénoncent les applications et produits « inutiles » de Microsoft, ainsi que des défaillances techniques majeures, notamment des correctifs de sécurité qui perturbent le fonctionnement des applications professionnelles essentielles. Les critiques visent également la complexité inutile de certains outils de gestion et l'intégration forcée de fonctionnalités comme Copilot. En somme, ces experts expriment une lassitude face à des déploiements logiciels jugés instables ou mal conçus pour le monde de l'entreprise.
Source : Microsoft
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