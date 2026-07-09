Windows passe sous 60 % de parts de marché mondiale, selon Statcounter qui indique que Linux a atteint 4,39 %, lune de ses meilleures performances, dans un contexte de rejet massif de Windows 11

Les données de StatCounter pour juin 2026 indiquent que Windows représentait 56,55 % de l'utilisation mondiale des systèmes d'exploitation pour ordinateurs de bureau, ce qui a fait passer la part de marché de Microsoft sous la barre des 60 % pour la première fois depuis des années. Linux, quant à lui, a atteint 4,39 %, lune de ses meilleures performances de tous les temps. Ces statistiques tombent dans un contexte de rejet massif de Windows 11.
Un flou subsiste néanmoins au niveau de ces données qui font état de la montée en puissance (en termes de parts de marché) dun système dexploitation inconnu
Les plateformes de bureau d'Apple continuent également de jouer un rôle majeur. Selon StatCounter, OS X représente 11,89 % et macOS 4,48 % en juin 2026, ce qui signifie que la part cumulée d'Apple sur le marché des ordinateurs de bureau reste largement supérieure à celle de Linux au niveau mondial. Chrome OS suit avec 1,21.
Pour rappel, les chiffres de StatCounter sont des statistiques dutilisation de navigateurs web, et non un décompte direct des systèmes dexploitation installés. La société calcule ses statistiques mondiales à partir des pages consultées sur les sites web utilisant son code de suivi, en analysant des détails tels que le navigateur, le système dexploitation et la résolution décran. En dautres termes, ces chiffres reflètent lactivité web mesurée plutôt que le nombre dordinateurs effectivement installés dans le monde. Cest dailleurs la raison pour laquelle les mêmes statistiques font état de la montée en puissance (en termes de parts de marché) dun système dexploitation inconnu. Cela suggère que les navigateurs parviennent de mieux en mieux à masquer leur système d'exploitation.
Les responsables de la mairie de la mairie de la Croix-en-Touraine qui ont décidé dabandonner Microsoft pour migrer vers Linux et les logiciels libres font partie de ce lot de 4,39 % de parts de marché mondiale de Linux.
StatCounters June 2026 report shows Linux at one of its strongest recent positions, while Windows falls to 56.55%.https://t.co/oOwdXOsbw3#Windows #Linux— Linuxiac (@linuxiac) July 7, 2026
« Linux est beaucoup moins attaqué que Windows et demande moins de ressources. Lintérêt pour nous était de concilier tout ca pour faire pérenniser nos postes informatiques et quon soit mieux protégés sur nos données. Cest donc pour sécuriser les données confidentielles des 2000 habitants du village que ce choix a été fait : données bancaires, de santé, de renseignement lié à létat civil », expliquent des responsables de ladite mairie. Lexposé des motifs qui met en avant un comparatif entre Windows et Linux cache aussi des questions de souveraineté numérique déjà évoquées dans le cadre dinitiative similaires.
La mairie fait état déconomies de 5000 euros pour éviter de reconstituer le parc informatique de la mairie en raison des incompatibilités des machines avec les exigences des systèmes dexploitation Windows. LEtat allemand du Schleswig-Holstein avait de même indiqué avoir économisé 15 millions deuros en frais de licence en migrant vers Linux et les logiciels libres.
Surprise pour ce qui est de la présumée chute de Windows en termes de parts de marché ? En principe non, si on prend en compte que Microsoft même a reconnu que toutes les fonctionnalités de Windows 11 sont défectueuses. Des rapports dans le genre devraient donc continuer de paraître jusquà ce que le code de lOS que certains utilisateurs soupçonnent dêtre vibe-codé soit nettoyé dans son entièreté.
Cette mairie abandonne #Microsoft pour #Linux : voici pourquoihttps://t.co/AQu078OW8S— Damien VIDAL (@DamienVidal) July 1, 2026
Microsoft a été critiqué par Nvidia, car son Patch Tuesday d'alors entraînait des problèmes de performances dans les jeux. Le fabricant de GPU a publié un pilote de correction d'urgence pour résoudre ces problèmes.
Cette annonce fait suite à la vive réaction négative à laquelle le responsable Windows de la société a récemment été confronté en raison de l'évolution du système d'exploitation vers un OS agentique.
Tout cet enchainement d'évènements a peut-être contribué à ce que Microsoft reconnaisse publiquement que plusieurs fonctionnalités centrales de Windows 11 sont gravement défaillantes. Cet aveu rare met en lumière un ensemble de dysfonctionnements profonds touchant le cur même de lOS : le Shell, linterface, les modules XAML et divers processus qui structurent lexpérience utilisateur. Pour les professionnels de linformatique, cette situation soulève des inquiétudes majeures quant à la stabilité du système, à la gestion de parc et à la stratégie de mise à jour.
Selon les détails rendus publics par léditeur, différents correctifs déployés ces derniers mois entraînent des plantages ou des comportements anormaux. Les symptômes sont variés : un menu Démarrer qui refuse de souvrir, un explorateur de fichiers instable, la barre des tâches qui cesse de répondre, les Paramètres système qui ne saffichent plus, des erreurs dinitialisation de ShellHost ou de StartMenuExperienceHost, voire des crashs répétés dExplorer.exe.
Dans certains scénarios, linterface se retrouve dans un état inutilisable dès la première connexion de lutilisateur. Les environnements non persistants par exemple les solutions VDI utilisées en entreprise sont particulièrement touchés. Ce pattern suggère que le problème ne se situe pas uniquement dans linterface, mais bien dans le chemin de provisioning des applications essentielles au cur de Windows.
Il est intéressant de noter que, bien que Microsoft ne reconnaisse le problème qu'en novembre 2025, celui-ci existe depuis la mise à jour Patch Tuesday de juillet 2025 (KB5062553), soit depuis quatre mois.
Windows 11 affiche des performances inférieures à celles des anciennes versions de Windows dans presque tous les tests de performance, l'OS a pourtant été vendu comme la version la plus rapide et sécurisée
Une analyse approfondie relayée par la presse spécialisée met en évidence une tendance troublante : sur de nombreux tests synthétiques et scénarios réels, Windows 11 affiche des performances inférieures à celles de Windows 10, et parfois même de Windows 7, pourtant officiellement abandonné.
Le YouTuber TrigrZolt a réalisé plusieurs tests comparatifs entre six générations de Windows (de XP à Windows 11) afin de déterminer laquelle était la plus rapide pour effectuer une série de tâches. Étonnamment, Windows 11 est arrivé dernier dans la plupart des tests, notamment en termes de vitesse de démarrage, d'autonomie de la batterie, de vitesse d'ouverture des applications et de montage vidéo.
Windows 11 est également arrivé dernier en termes d'utilisation de la mémoire, consommant beaucoup plus de RAM que les anciennes versions du système d'exploitation, même sans aucune application en cours d'exécution sur l'ordinateur portable. Cette utilisation supplémentaire de la mémoire peut être principalement attribuée à la vaste suite de services d'arrière-plan et de télémétrie dont les utilisateurs expérimentés se plaignent depuis des années. Windows 11 a également été le plus lent dans le test de montage vidéo utilisant OpenShot.
La dernière version de Windows a également pris le plus de temps pour ouvrir l'Explorateur de fichiers et Paint. Si la nouvelle application Paint dispose de nombreuses fonctionnalités supplémentaires qui pourraient expliquer ses mauvaises performances sur les anciens matériels, la lenteur de l'Explorateur de fichiers est une source constante de frustration pour les utilisateurs de Windows 11 ; il reste douloureusement lent malgré une utilisation deux fois plus importante de RAM que son homologue Windows 10.
Du côté positif, Windows 11 a obtenu des résultats relativement meilleurs dans certains benchmarks, tels que la vitesse de transfert de fichiers et la comparaison de l'utilisation de l'espace disque pour les applications par défaut. Le dernier système d'exploitation est également arrivé troisième dans l'un des tests de chargement de pages, mais, étonnamment, il a été le plus lent à charger la page d'accueil de Google, qui est optimisée pour se charger à une vitesse fulgurante sur pratiquement tous les appareils.
Au cas où vous vous poseriez la question, les six ordinateurs portables utilisés pour les tests étaient tous exactement du même modèle : Lenovo ThinkPad X220 équipé d'un processeur Intel Core i5-2520M, de 8 Go de RAM et d'un disque dur mécanique de 256 Go. L'appareil ne prend pas officiellement en charge Windows 11, ce qui a probablement contribué à ses mauvais résultats.
Source : Statcounter
Et vous ?
Ces statistiques sont-elles pertinentes ? Collent-elles avec la réalité dont vous êtes au fait ?
Faites-vous partie des 4,39 % des utilisateurs mondiaux qui ont choisi de passer à Linux au vu des multiples bourdes de Microsoft au travers de Windows 11 ? Pour quelles raisons Linux pourrait-il être plus intéressant pour un utilisateur avec un profil de développeur informatique ?
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