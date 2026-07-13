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Les administrateurs informatiques en ont « ras-le-bol » des applications et produits « inutiles » de Microsoft et de Windows 11,
Tandis que Microsoft est occupé à intégrer Copilot dans chaque recoin de l'OS

Le , par Mathis Lucas
115 commentaires

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16  0 
Les administrateurs informatique sont excédés par les mises à jour désastreuses de Windows 11 et l'invasion de l'IA dans le système d'exploitation. Ils dénoncent les applications et produits « inutiles » de Microsoft, ainsi que des défaillances techniques majeures, notamment des correctifs de sécurité qui perturbent le fonctionnement des applications professionnelles essentielles. Les critiques visent également la complexité inutile de certains outils de gestion et l'intégration forcée de fonctionnalités comme Copilot. En somme, ces experts expriment une lassitude face à des déploiements logiciels jugés instables ou mal conçus pour le monde de l'entreprise.

En janvier, Microsoft a admis que Windows 11 souffre d'un problème de stabilité et de confiance, et a promis de se concentrer sur les corrections en 2026. Depuis, la firme de Redmond apporte régulièrement des améliorations à Windows 11 (menu Démarrer, correctifs, etc.). Les utilisateurs n'ont toutefois pas le sentiment que le problème se résorbe : « on a plutôt l'impression que les choses se dégradent après chaque mise à jour », a écrit un critique.

De nombreux rapports soulignent que les administrateurs informatiques expriment un mécontentement grandissant face aux récentes politiques et aux fonctionnalités des produits de Microsoft, notamment Windows 11 et les applications Microsoft 365. Le système d'exploitation a été envahi par l'IA ces dernières années et Microsoft a augmenté les prix de ses abonnements après avoir ajouté des fonctionnalités dont les professionnels n'ont pas l'usage.

« Il n'y a pas que les administrateurs. Quand je dois aider un client furieux, neuf fois sur dix, c'est parce que Microsoft a foiré quelque chose. Entre les disques durs qui ne s'affichent plus après une mise à jour et la perte de performance de Windows, les gens sont révoltés », a déclaré un responsable de la maintenance.

Des correctifs défaillants et des priorités remises en question

« Après des années de dual-boot, j'ai finalement désinstallé Windows 11 et installé Linux Mint comme système d'exploitation principal. La différence en matière d'utilisation de la mémoire vive est incroyable ! Et puis, c'est vraiment dommage qu'un système d'exploitation libre soit bien plus beau qu'un système payant ! », peut-on lire dans les commentaires sur Reddit. De nombreux répondants affirment également avoir sauté le pas vers Linux Mint.


Un incident majeur rapporté par un professionnel concerne un récent correctif de sécurité qui a complètement brisé l'authentification des applications Microsoft 365 dans les environnements de services de bureau à distance (Remote Desktop Services - RDS). Cette situation a placé de nombreux administrateurs informatiques dans une impasse où ils devaient choisir entre l'utilisation de leur application métier ou celle de n'importe quel produit Office 365.

Citation Envoyé par Témoignage d'un administrateur système

J'en ai vraiment marre de Microsoft Leur dernier correctif de sécurité a probablement rendu inutilisable notre application professionnelle la plus importante, et désinstaller ce correctif perturbe l'authentification avec les applications Office 365 dans les environnements RDS. Du coup, on a le choix entre « ne pas pouvoir utiliser l'application » ou « ne pas pouvoir utiliser aucun produit Office 365 » jusqu'à ce qu'ils règlent leur problème. Mais ce qui compte vraiment, cest dimposer Copilot dans tous les aspects de notre vie, nest-ce pas ? Que quelquun démantèle cette entreprise une bonne fois pour toutes !
Sur les forums en ligne, les critiques formulées par les administrateurs informatiques s'étendent également aux outils de gestion comme Microsoft Graph PowerShell, dont l'utilisation est perçue comme inutilement complexe. Lors d'un échange en ligne, un intervenant a expliqué que ces difficultés ne relevaient pas d'une véritable volonté d'architecture, mais plutôt d'un travail précipité pour respecter les délais avant la fin de vie des anciens modules.

Il précise que « ce n'était pas un choix de conception de le faire fonctionner ainsi, c'était un compromis de temps/budget pour ne pas y mettre d'efforts pour certaines commandes ». « Malgré tous les critiques sur Windows, on a l'impression que Microsoft s'en fiche. Ils vendent aux dirigeants, pas aux équipes informatiques. Tant que les dirigeants continueront d'acheter des licences, ils continueront simplement comme avant », a déclaré un critique.

Rejet du déploiement des applications Windows en entreprise

La gestion quotidienne des applications de type "WindowsApps" ou "appx" suscite également une colère particulièrement vive chez certains. Un administrateur a partagé son exaspération d'avoir à gérer ce qu'il considère comme un système de déploiement logiciel totalement inadapté aux infrastructures professionnelles. Les commentaires affirment que la culture technique n'existe plus chez Microsoft et qualifient les applications Windows de « Microslop ».

« Mon aversion pour Microsoft n'a cessé de grandir ces dernières années. Après ce qu'ils ont fait subir à id Software, je suis désormais un détracteur invétéré », a déclaré un utilisateur. Dans les discussions, les utilisateurs s'interrogent notamment sur les priorités de Microsoft et sa vision d'un système d'exploitation.

Citation Envoyé par Témoignage d'un administrateur informatique

Je me réveille chaque jour avec une seule pensée lamentable en tête : celle de devoir encore, pour une journée de plus, moccuper des WindowsApps et des applications de type appx au sein de mon organisation. Sincèrement, à celui qui a conçu tout ça. Vous êtes un idiot. Vous remportez haut la main le prix du plus grand idiot intelligent. Je suis sûr que vous vous croyez très malin. Après tout, vous avez conçu une toute nouvelle méthode de déploiement logiciel pour votre système dexploitation de pacotille qui repose toujours sur Windows NT. Sil vous plaît, repensez à vos choix de vie et jetez tout ce Microsoft Store à la poubelle, là où est sa place, loin des machines dentreprise où vivent les administrateurs système qui nont pas le temps dapprendre comment fonctionne votre conception erronée de système dapplications.
Loin d'être des cas isolés, ces plaintes trouvent un écho retentissant auprès de la communauté informatique. Chacune de ces plaintes a reçu un nombre écrasant de votes positifs sur les forums dédiés aux administrateurs, confirmant que ce sentiment d'épuisement face à la qualité et aux choix architecturaux des produits Microsoft est très largement partagé par les professionnels du secteur. Ils ont l'impression que Microsoft ne se soucie pas d'eux.

« J'ai fini par acheter un MacBook Air il y a environ six mois, alors que j'avais juré pendant trente ans que je n'en achèterais jamais. Il n'est pas parfait, mais c'est le meilleur ordinateur que j'aie jamais eu. Je dirige une petite entreprise de services informatiques et j'en ai ras-le-bol des conneries de Microsoft », a écrit un critique. Les commentaires révèlent que Microsoft a assez abusé de la patience des utilisateurs, qui n'hésitent plus à aller voir ailleurs.

Un ras-le-bol face aux promesses de Microsoft et à son Copilot

Microsoft a multiplié les promesses depuis la fin de l'année dernière, mais la société n'y arrive toujours pas. Au contraire, Microsoft essaie encore parfois de tromper les utilisateurs pour déployer discrètement son IA controversée Copilot. Par exemple, a annoncé en avril avoir supprimé Copilot du Bloc-notes. En réalité, le changement n'a eu lieu que de nom (ou de façade). L'entreprise n'a fait que changer le nom de la fonctionnalité en « Outils d'écriture ».

La volonté de Microsoft dimposer Copilot dans tous les recoins de Windows 11 suscite énormément de critiques de la part des utilisateurs. Pour ces derniers, l'insistance de Microsoft sur Copilot est à l'origine des problèmes d'instabilité de Windows 11. Il y a un grand fossé entre les promesses et la réalité :

  • janvier 2026 : Microsoft admet que Windows 11 a dérapé, promet de vraies corrections ;
  • mars-mai 2026 : le surnom moqueur Microslop prend de l'ampleur et Microsoft commence à retirer Copilot de certaines applications (Snipping Tool, Photos, Notepad) ;
  • avril 2026 : les utilisateurs se sentent trompés, car Copilot n'a pas vraiment disparu de Notepad, il a juste été renommé « Outils d'écriture » ;
  • juillet 2026 : une publicité Microsoft vantant la touche Copilot déclenche une vague de moqueries sur les réseaux sociaux, symbole du fossé persistant entre Microsoft et ses utilisateurs....


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115 commentaires
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Aspartame
Avatar de Aspartame
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 13/07/2026 à 20:26
si ce n'était que Copilot
heureusement nous avons aussi LinkedIn, Xbox, ...

certains anciens râlaient de la présence du solitaire dans windows
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suricata
Avatar de suricata
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 13/07/2026 à 21:00
Quel est votre avis sur le sujet ?
Je vais essayer d'être clair.

M$ voyait tellement l'IA comme le virage à ne pas manquer et qui leur donnerait un avantage incontestable sur la concurrence (Apple, Google), qu'ils ont voulu en mettre partout au lieu de faire un produit de qualité. Google a peut-être mis 3 ans à rattraper chat gpt d'open ai, mais ils ont misé sur un travail de fond là où M$ s'est contenté d'intégré l'IA à Bing pour un résultat plus que décevant et rendant captif de leur monde. Google intègre enfin l'IA à search et le résultat après des années de travail est plus qualitatif que celui de M$. Google aurait pu l'intégrer à Android mais ils se sont retenus.

Perso, après une curiosité de départ, je ne suis pas fan de l'IA. Ni de M$. Donc pas de W11 chez moi. Du coup, vu les statistiques de Copilot, son adoption à marche forcée au détriment de la qualité devient un échec patent. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'utilisation de l'IA dans le développement de W$ vu les bugs énormes et répétitifs. Je ne pense pas que le marché professionnel va quitter M$, pas dans l'immédiat en tout cas, mais le marché personnel oui. Et pas pour linux qu'il faut installer là où Mac OS est préinstallé. Et ce sera la porte d'entrée du marché pro dans le futur même si je préférerai que ce soit linux.

M$ a rêvé de l'IA pour conquérir des marchés et se heurte à la réalité de l'utilisateur qui va se libérer du joug de l'usurpateur pour retourner aux fondamentaux : UNIX.

edit : j'ajouterai que les blagues M$ Millenium, Vista, 8 ont su s'arrêter assez vite là ou W11 dure encore et encore.
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patmicro
Avatar de patmicro
Membre averti https://www.developpez.com
Le 13/07/2026 à 21:01
Bravo pour ce poste Effectivement beaucoup de modifications inutiles dans ce Windows 11 exemple coins arrondis dans les fenêtres alors que nos écrans sont carrés ou rectangulaires (gaspillages d'énergie pour rien) mais ce n'est riens de tout ce qui viens d'être décris ci dessus par Mathis, Vous avez bien tout résumé. Perso je suis revenu vers Windows 10 et j'y reste car trop déçu de ce 11. Je ne peux me tourner vers linux ou autres systèmes car j'ai un logiciel de Généalogie qui me conviens parfaitement mais qui ne peux tourner que sur Windows. J'ai toujours regretté Windows 7 qui fonctionnait parfaitement. Au passage avec Windows 11 j'ai rencontré des problèmes avec par exemple Office 2021 et notamment avec Excel ou je ne pouvais plus dans le volets des détails choisir ni modifier ce que je voulais voir apparaitre. Information remontée mais jamais traitée. Bref Win 11 vite installé et vite démonté.
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chris_FR
Avatar de chris_FR
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 13/07/2026 à 21:05
Solution : Passer sous Linux
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