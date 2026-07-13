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Je vais essayer d'être clair.M$ voyait tellement l'IA comme le virage à ne pas manquer et qui leur donnerait un avantage incontestable sur la concurrence (Apple, Google), qu'ils ont voulu en mettre partout au lieu de faire un produit de qualité. Google a peut-être mis 3 ans à rattraper chat gpt d'open ai, mais ils ont misé sur un travail de fond là où M$ s'est contenté d'intégré l'IA à Bing pour un résultat plus que décevant et rendant captif de leur monde. Google intègre enfin l'IA à search et le résultat après des années de travail est plus qualitatif que celui de M$. Google aurait pu l'intégrer à Android mais ils se sont retenus.Perso, après une curiosité de départ, je ne suis pas fan de l'IA. Ni de M$. Donc pas de W11 chez moi. Du coup, vu les statistiques de Copilot, son adoption à marche forcée au détriment de la qualité devient un échec patent. On peut d'ailleurs s'interroger sur l'utilisation de l'IA dans le développement de W$ vu les bugs énormes et répétitifs. Je ne pense pas que le marché professionnel va quitter M$, pas dans l'immédiat en tout cas, mais le marché personnel oui. Et pas pour linux qu'il faut installer là où Mac OS est préinstallé. Et ce sera la porte d'entrée du marché pro dans le futur même si je préférerai que ce soit linux.M$ a rêvé de l'IA pour conquérir des marchés et se heurte à la réalité de l'utilisateur qui va se libérer du joug de l'usurpateur pour retourner aux fondamentaux : UNIX.edit : j'ajouterai que les blagues M$ Millenium, Vista, 8 ont su s'arrêter assez vite là ou W11 dure encore et encore.