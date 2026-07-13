En janvier, Microsoft a admis que Windows 11 souffre d'un problème de stabilité et de confiance, et a promis de se concentrer sur les corrections en 2026. Depuis, la firme de Redmond apporte régulièrement des améliorations à Windows 11 (menu Démarrer, correctifs, etc.). Les utilisateurs n'ont toutefois pas le sentiment que le problème se résorbe : « on a plutôt l'impression que les choses se dégradent après chaque mise à jour », a écrit un critique.
De nombreux rapports soulignent que les administrateurs informatiques expriment un mécontentement grandissant face aux récentes politiques et aux fonctionnalités des produits de Microsoft, notamment Windows 11 et les applications Microsoft 365. Le système d'exploitation a été envahi par l'IA ces dernières années et Microsoft a augmenté les prix de ses abonnements après avoir ajouté des fonctionnalités dont les professionnels n'ont pas l'usage.
« Il n'y a pas que les administrateurs. Quand je dois aider un client furieux, neuf fois sur dix, c'est parce que Microsoft a foiré quelque chose. Entre les disques durs qui ne s'affichent plus après une mise à jour et la perte de performance de Windows, les gens sont révoltés », a déclaré un responsable de la maintenance.
Des correctifs défaillants et des priorités remises en question
« Après des années de dual-boot, j'ai finalement désinstallé Windows 11 et installé Linux Mint comme système d'exploitation principal. La différence en matière d'utilisation de la mémoire vive est incroyable ! Et puis, c'est vraiment dommage qu'un système d'exploitation libre soit bien plus beau qu'un système payant ! », peut-on lire dans les commentaires sur Reddit. De nombreux répondants affirment également avoir sauté le pas vers Linux Mint.
Un incident majeur rapporté par un professionnel concerne un récent correctif de sécurité qui a complètement brisé l'authentification des applications Microsoft 365 dans les environnements de services de bureau à distance (Remote Desktop Services - RDS). Cette situation a placé de nombreux administrateurs informatiques dans une impasse où ils devaient choisir entre l'utilisation de leur application métier ou celle de n'importe quel produit Office 365.
Envoyé par Témoignage d'un administrateur système
Il précise que « ce n'était pas un choix de conception de le faire fonctionner ainsi, c'était un compromis de temps/budget pour ne pas y mettre d'efforts pour certaines commandes ». « Malgré tous les critiques sur Windows, on a l'impression que Microsoft s'en fiche. Ils vendent aux dirigeants, pas aux équipes informatiques. Tant que les dirigeants continueront d'acheter des licences, ils continueront simplement comme avant », a déclaré un critique.
Rejet du déploiement des applications Windows en entreprise
La gestion quotidienne des applications de type "WindowsApps" ou "appx" suscite également une colère particulièrement vive chez certains. Un administrateur a partagé son exaspération d'avoir à gérer ce qu'il considère comme un système de déploiement logiciel totalement inadapté aux infrastructures professionnelles. Les commentaires affirment que la culture technique n'existe plus chez Microsoft et qualifient les applications Windows de « Microslop ».
« Mon aversion pour Microsoft n'a cessé de grandir ces dernières années. Après ce qu'ils ont fait subir à id Software, je suis désormais un détracteur invétéré », a déclaré un utilisateur. Dans les discussions, les utilisateurs s'interrogent notamment sur les priorités de Microsoft et sa vision d'un système d'exploitation.
Envoyé par Témoignage d'un administrateur informatique
« J'ai fini par acheter un MacBook Air il y a environ six mois, alors que j'avais juré pendant trente ans que je n'en achèterais jamais. Il n'est pas parfait, mais c'est le meilleur ordinateur que j'aie jamais eu. Je dirige une petite entreprise de services informatiques et j'en ai ras-le-bol des conneries de Microsoft », a écrit un critique. Les commentaires révèlent que Microsoft a assez abusé de la patience des utilisateurs, qui n'hésitent plus à aller voir ailleurs.
Un ras-le-bol face aux promesses de Microsoft et à son Copilot
Microsoft a multiplié les promesses depuis la fin de l'année dernière, mais la société n'y arrive toujours pas. Au contraire, Microsoft essaie encore parfois de tromper les utilisateurs pour déployer discrètement son IA controversée Copilot. Par exemple, a annoncé en avril avoir supprimé Copilot du Bloc-notes. En réalité, le changement n'a eu lieu que de nom (ou de façade). L'entreprise n'a fait que changer le nom de la fonctionnalité en « Outils d'écriture ».
La volonté de Microsoft dimposer Copilot dans tous les recoins de Windows 11 suscite énormément de critiques de la part des utilisateurs. Pour ces derniers, l'insistance de Microsoft sur Copilot est à l'origine des problèmes d'instabilité de Windows 11. Il y a un grand fossé entre les promesses et la réalité :
- janvier 2026 : Microsoft admet que Windows 11 a dérapé, promet de vraies corrections ;
- mars-mai 2026 : le surnom moqueur Microslop prend de l'ampleur et Microsoft commence à retirer Copilot de certaines applications (Snipping Tool, Photos, Notepad) ;
- avril 2026 : les utilisateurs se sentent trompés, car Copilot n'a pas vraiment disparu de Notepad, il a juste été renommé « Outils d'écriture » ;
- juillet 2026 : une publicité Microsoft vantant la touche Copilot déclenche une vague de moqueries sur les réseaux sociaux, symbole du fossé persistant entre Microsoft et ses utilisateurs....
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