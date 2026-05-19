Microsoft tente de corriger les régressions fonctionnelles de Windows 11
Microsoft teste actuellement une version préliminaire de Windows 11 qui réintègre des fonctionnalités de la barre des tâches très demandées par les utilisateurs. Cette mise à jour permet enfin de déplacer la barre sur les côtés ou en haut de l'écran, une option familière disparue depuis le lancement initial du système. Les testeurs peuvent également expérimenter une barre des tâches réduite ainsi qu'un menu Démarrer plus flexible, offrant la possibilité de masquer certaines sections spécifiques. Ces ajustements s'inscrivent dans une volonté de corriger les régressions fonctionnelles par rapport aux versions précédentes comme Windows 10.
Lors du lancement de Windows 11 en 2021, nous avons globalement apprécié son nouveau look : les coins arrondis et les menus légèrement translucides constituaient un changement bienvenu par rapport aux couleurs unies et aux angles droits de l'époque de Windows 8/10. Cependant, la refonte de la barre des tâches et du menu Démarrer s'est accompagnée d'un certain nombre de régressions fonctionnelles par rapport aux versions de Windows 10.
Certaines ont été corrigées rapidement ; d'autres persistent encore. Microsoft fait un pas dans ce sens. La version 26300.8493 de Windows 11 Insider Preview ajoute certaines fonctionnalités manquantes que les utilisateurs réclament depuis le lancement du système d'exploitation en octobre 2021.
Cette version comprendre une nouvelle série d'améliorations qui corrigent des régressions de longue date. Certains utilisateurs ont attendu trop longtemps. « Vous supprimiez délibérément des fonctionnalités utiles sans raison valable, pour les ramener cinq ans après. Vous pouvez garder vos publicités et vos conneries, je continuerai à utiliser Windows 10 aussi longtemps que possible. Il fonctionne très bien et ne membête pas », a écrit un utilisateurs.
Retour tardif des fonctionnalités essentielles dans Windows 11
Microsoft répare enfin l'une des régressions les plus critiquées par les utilisateurs en permettant de nouveau d'ancrer la barre des tâches sur n'importe quel bord de l'écran, y compris à gauche et à droite. Cette fonctionnalité était disponible sous Windows 10 (et dans de nombreuses versions antérieures du système d'exploitation), mais faisait défaut dans Windows 11 depuis son lancement. Microsoft n'a jamais expliqué pourquoi il l'avait retirée.
Sous Windows 11, les utilisateurs peuvent configurer un comportement légèrement différent pour chaque position : si vous préférez un alignement différent des icônes ou une barre des tâches placée à gauche ou à droite plutôt quen haut ou en bas, ou encore si vous souhaitez des paramètres différents pour les libellés et le regroupement des icônes, vous pouvez choisir des options différentes pour chaque position et le système les mémorisera.
Pour modifier la position de la barre des tâches, les testeurs du canal Insider doivent se rendre dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches, où ils trouveront cette nouvelle option à côté de celle permettant d'aligner les icônes de la barre des tâches.
Une autre modification en cours de test concerne la réduction de la taille de la barre des tâches et de toutes ses icônes, une modification destinée à augmenter l'espace vertical disponible sur les petits écrans sans que les utilisateurs aient à masquer complètement la barre des tâches. Bien que certaines options tactiles manquent encore, Microsoft prévoit de déployer progressivement ces améliorations au grand public après une phase d'évaluation.
Microsoft apporte quelques modifications au menu Démarrer
Microsoft vise à donner la possibilité aux utilisateurs de Windows davantage de contrôle sur le menu Démarrer, en leur permettant de désactiver le contenu recommandé et de personnaliser sa taille. À propos de ces options, Diego Baca, directeur des partenariats chez Microsoft Design, explique : « si vous souhaitez un menu Démarrer avec uniquement vos applications épinglées, vous pouvez désactiver les sections Recommandé et Tout ».
« Si vous voulez un menu Démarrer complet qui affiche tout, vous pouvez tout laisser activé. L'objectif est simple : c'est votre choix, et il doit être facile à faire ». Microsoft conservera une liste des applications récemment installées, car il s'agit d'un moyen essentiel pour les utilisateurs de découvrir de nouvelles applications en plus du Microsoft Store. La société améliore la pertinence des fichiers en modifiant leur affichage et leur classement.
Au début du mois, Microsoft a annoncé qu'il testait une nouvelle boîte de dialogue « Exécuter » pour Windows, compatible avec le mode sombre, qui devrait être plus rapide que l'ancienne version. Cette nouvelle boîte de dialogue « Exécuter » supprimera le bouton « Parcourir », qui n'était utilisé que par 0,0038 % des utilisateurs sur un échantillon de 35 millions de personnes ayant ouvert la boîte de dialogue « Exécuter » de Windows.
La nouvelle boîte de dialogue « Exécuter » ne sera pas activée par défaut et que les utilisateurs devront l'activer manuellement dans Paramètres > Paramètres avancés. Outre les améliorations apportées à la barre des tâches et au menu Démarrer, la société prévoit de réduire le nombre de notifications, de simplifier les paramètres de Windows et de faire en sorte que la configuration des nouveaux PC Windows nécessite moins de redémarrages.
Microsoft s'efforce également d'améliorer la fonction de recherche de Windows, dans le but d'offrir une expérience plus cohérente entre le menu Démarrer, la barre des tâches, l'Explorateur de fichiers et les Paramètres. EN mars, Microsoft a présenté un plan pour améliorer Windows 11 : menu contextuel réactif, moins de Copilot, etc. Ce plan fait suite à des années de dégradation progressive, de mises à jour catastrophiques et d'une saturation de Copilot.
Windows 11 : l'interminable chantier qui agace les utilisateurs
Windows 11 accumule les reproches depuis son lancement : interface remaniée au détriment de l'ergonomie, menu Démarrer jugé régressif, mises à jour intempestives qui ralentissent ou déstabilisent les machines, et une intégration forcée de Copilot que beaucoup vivent comme une intrusion. Copilot s'invite en effet partout sans vraiment se rendre utile, consommant des ressources et brouillant une expérience utilisateur déjà fragile.
Les ennuis sont bien documentés et concrets. Depuis juillet 2025, la mise à jour 24H2 (KB5062553) a introduit des bogues majeurs liés aux composants XAML : menu Démarrer qui refuse de s'ouvrir, barre des tâches qui disparaît, explorateur de fichiers instable, écran noir à la connexion, etc. Microsoft a mis quatre mois à reconnaître publiquement le problème. Plus de 5 ans après son lancement, Windows 11 est loin d'être un système stable.
Et ce n'était pas fini : après le Patch Tuesday de janvier 2026, de nombreux utilisateurs ont signalé que leurs PC se retrouvaient incapables de s'éteindre, coincés dans des cycles de redémarrage infinis. Microsoft a dû publier six mises à jour d'urgence hors de son calendrier habituel pour colmater les brèches.
Les utilisateurs ont une impression tenace d'être les cobayes d'un système encore inachevé. Microsoft semble privilégier l'ajout de nouvelles couches technologiques plutôt que de corriger les défauts de fond qui exaspèrent au quotidien. Les utilisateurs se plaignent régulièrement de l'instalibilité du système, de paramètres introuvables enfouis dans des menus labyrinthiques. Pour beaucoup d'entre eux, Windows 10 fait figure de paradis perdu.
Copilot : un gadget très coûteux devenu une source de frictions
Microsoft effectue un virage stratégique vers l'IA. Mais l'entreprise a complètement raté le coche avec son assistant d'IA Copilot qu'elle cherche à imposer partout. Ce qui cristallise les tensions. Sur Copilot, le bilan est tout aussi sévère que les échecs de Windows 11. L'outil ne représente que 4 % de part de marché des assistants d'IA dans le monde, loin derrière les 81 % de ChatGPT, et ce malgré plus de 13 milliards de dollars investis par Microsoft.
L'intégration de Copilot dans Windows 11 est souvent activée par défaut, sans consentement explicite de l'utilisateur, et il est parfois difficile de la désactiver complètement. La fonction Recall a soulevé des préoccupations majeures en matière de sécurité. Une faille critique dans Microsoft Copilot, découverte en 2025 et baptisée "EchoLeak", aurait pu permettre une attaque zéro clic donnant à un pirate l'accès à des données sans interaction de l'utilisateur.
Par ailleurs, une autre faille de sécurité dans Copilot, baptisée "Reprompt", permettait à un attaquant d'exfiltrer des fichiers, identifiants et historiques de navigation d'un utilisateur via un simple lien cliqué. Cette vulnérabilité critique est restée ouverte pendant cinq mois avant d'être corrigée en janvier 2026.
Conclusion
Microsoft tente de pallier les défauts de Windows 11, avec la correction des régressions fonctionnelles par rapport à Windows 10 et de nouvelles améliorations. Mais ces fonctionnalités restent expérimentales. Certaines de ces modifications sont disponibles dans les versions actuelles de Windows Insider Preview du canal Experimental (qui a remplacé les canaux Canary et Dev lors de la dernière refonte du programme bêta de Microsoft).
D'autres seront publiées au cours des prochaines semaines, date à laquelle des versions plus abouties et affinées arriveront sur le canal Beta, puis, à terme, sur la version publique de Windows 11. Toutes ces modifications s'inscrivent dans le cadre de l'engagement continu de Microsoft en faveur de la « qualité de Windows », visant à remédier à plusieurs des lacunes réelles et perçues de Windows 11 par rapport aux versions antérieures.
D'un point de vue critique, il est particulièrement de constater que l'entreprise a mis cinq ans pour simplement restaurer des fonctionnalités disparues, pour finalement proposer à ses testeurs une version encore amputée de plusieurs éléments clés qui devront être ajoutés ultérieurement.
Source : Microsoft (1, 2, 3)
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