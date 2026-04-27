Windows K2 : Microsoft admet que Windows 11 est cassé et lance son plan de sauvetage le plus ambitieux depuis des années avec SteamOS comme étalon de performance

K2 : une initiative, pas une version

Performance : SteamOS comme étalon, File Explorer repensé

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Il faut remonter quelques années pour comprendre pourquoi Windows K2 est nécessaire. Depuis le lancement de Windows 11 en octobre 2021, Microsoft a adopté une culture du ship fast; livrer des fonctionnalités en permanence, quitte à sacrifier la stabilité. Le résultat est connu : une interface incohérente mêlant vestiges de Windows 7 et éléments modernes jamais terminés, des ralentissements notables dans des tâches aussi basiques que la navigation dans l'Explorateur de fichiers, et une omniprésence croissante de Copilot et d'autres fonctions IA imposées, perçues par beaucoup comme du gonflement artificiel plutôt que comme une valeur ajoutée.En mars 2026, le président de Windows, Pavan Davuluri, avait reconnu publiquement l'existence de sérieux « points de douleur » dans Windows 11, ayant érodé la confiance des utilisateurs et généré une vague de sentiment négatif autour du système d'exploitation. Mais derrière cette communication officielle se cachait déjà quelque chose de plus structuré : selon des sources internes citées par Windows Central, ce projet porte le nom de code Windows K2, et a été constitué durant le second semestre 2025. Il s'attaque aux plaintes les plus récurrentes des utilisateurs de Windows 11 : surabondance de fonctionnalités IA, surcharge du système, problèmes de performance et défaillances de fiabilité.La première chose à comprendre sur Windows K2, c'est ce qu'il n'est pas. K2 n'est pas une version dédiée du système d'exploitation. C'est une initiative continue destinée à garantir que la qualité de Windows reste élevée et cohérente à travers les versions actuelles et futures, en construisant un système d'exploitation toujours centré sur l'amélioration des fondamentaux.Le nom « K2 » fait référence au deuxième plus haut sommet de la planète, et ce n'est pas un hasard : Microsoft a ainsi nommé son plus grand projet de modernisation interne pour souligner l'ampleur du défi, une tentative déterminée de regagner la confiance des utilisateurs et des entreprises, souvent érodée par les controverses des versions récentes.Concrètement, K2 repose sur trois piliers officiels : Performance, Fiabilité et Craft (qualité de l'interface et de l'expérience utilisateur). Un quatrième pilier, moins mis en avant, complète l'ensemble : la Communauté. K2 s'accompagne d'un changement culturel majeur en interne. Par le passé, Windows était obsédé par l'agilité; livrer de nouvelles fonctionnalités aussi rapidement et aussi fréquemment que possible. Cette approche s'est faite au détriment de la qualité et de la fiabilité. Désormais, l'obsession de la vitesse est remplacée par une obsession de la qualité : les nouvelles fonctionnalités ne sont plus autorisées à rejoindre les préversions publiques avant d'avoir atteint un niveau de qualité interne nettement plus élevé qu'auparavant.Le chantier performance est l'un des plus révélateurs de l'état dans lequel se trouve Windows 11. Microsoft est conscient d'avoir laissé se dégrader les performances d'applications comme l'Explorateur de fichiers et des jeux vidéo, ainsi que des éléments d'interface système comme les menus contextuels. Windows 10 s'avère souvent plus rapide que Windows 11 dans certains benchmarks, et l'entreprise entend y remédier.L'ambition sur le terrain du jeu vidéo est particulièrement frappante. Microsoft considère SteamOS comme la référence en matière de performances gaming, et travaille à optimiser la plateforme pour que les performances de jeu sous SteamOS et sous Windows soient comparables. D'ici un à deux ans, il estime que Windows sera en mesure de véritablement rivaliser avec SteamOS sur du matériel identique, grâce à des modifications fondamentales...