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Windows K2 : Microsoft admet que Windows 11 est cassé et lance son plan de sauvetage le plus ambitieux depuis des années avec SteamOS comme étalon de performance

Le , par Stéphane le calme
84 commentaires

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5  0 
Le projet Windows K2 est l'initiative la plus ambitieuse de Microsoft depuis des années pour remettre Windows 11 sur les rails. Nom de code emprunté au deuxième plus haut sommet du monde, K2 n'est pas une nouvelle version du système d'exploitation, mais un programme pluriannuel de fond visant à corriger ce que des années d'agitation fonctionnelle, de surenchère IA et de négligence des fondamentaux ont abîmé. Performances, fiabilité, interface, communauté : Microsoft entend gravir une montagne de problèmes qu'il a lui-même créés.

Il faut remonter quelques années pour comprendre pourquoi Windows K2 est nécessaire. Depuis le lancement de Windows 11 en octobre 2021, Microsoft a adopté une culture du ship fast; livrer des fonctionnalités en permanence, quitte à sacrifier la stabilité. Le résultat est connu : une interface incohérente mêlant vestiges de Windows 7 et éléments modernes jamais terminés, des ralentissements notables dans des tâches aussi basiques que la navigation dans l'Explorateur de fichiers, et une omniprésence croissante de Copilot et d'autres fonctions IA imposées, perçues par beaucoup comme du gonflement artificiel plutôt que comme une valeur ajoutée.

En mars 2026, le président de Windows, Pavan Davuluri, avait reconnu publiquement l'existence de sérieux « points de douleur » dans Windows 11, ayant érodé la confiance des utilisateurs et généré une vague de sentiment négatif autour du système d'exploitation. Mais derrière cette communication officielle se cachait déjà quelque chose de plus structuré : selon des sources internes citées par Windows Central, ce projet porte le nom de code Windows K2, et a été constitué durant le second semestre 2025. Il s'attaque aux plaintes les plus récurrentes des utilisateurs de Windows 11 : surabondance de fonctionnalités IA, surcharge du système, problèmes de performance et défaillances de fiabilité.

K2 : une initiative, pas une version

La première chose à comprendre sur Windows K2, c'est ce qu'il n'est pas. K2 n'est pas une version dédiée du système d'exploitation. C'est une initiative continue destinée à garantir que la qualité de Windows reste élevée et cohérente à travers les versions actuelles et futures, en construisant un système d'exploitation toujours centré sur l'amélioration des fondamentaux.

Le nom « K2 » fait référence au deuxième plus haut sommet de la planète, et ce n'est pas un hasard : Microsoft a ainsi nommé son plus grand projet de modernisation interne pour souligner l'ampleur du défi, une tentative déterminée de regagner la confiance des utilisateurs et des entreprises, souvent érodée par les controverses des versions récentes.

Concrètement, K2 repose sur trois piliers officiels : Performance, Fiabilité et Craft (qualité de l'interface et de l'expérience utilisateur). Un quatrième pilier, moins mis en avant, complète l'ensemble : la Communauté. K2 s'accompagne d'un changement culturel majeur en interne. Par le passé, Windows était obsédé par l'agilité; livrer de nouvelles fonctionnalités aussi rapidement et aussi fréquemment que possible. Cette approche s'est faite au détriment de la qualité et de la fiabilité. Désormais, l'obsession de la vitesse est remplacée par une obsession de la qualité : les nouvelles fonctionnalités ne sont plus autorisées à rejoindre les préversions publiques avant d'avoir atteint un niveau de qualité interne nettement plus élevé qu'auparavant.

Performance : SteamOS comme étalon, File Explorer repensé

Le chantier performance est l'un des plus révélateurs de l'état dans lequel se trouve Windows 11. Microsoft est conscient d'avoir laissé se dégrader les performances d'applications comme l'Explorateur de fichiers et des jeux vidéo, ainsi que des éléments d'interface système comme les menus contextuels. Windows 10 s'avère souvent plus rapide que Windows 11 dans certains benchmarks, et l'entreprise entend y remédier.

L'ambition sur le terrain du jeu vidéo est particulièrement frappante. Microsoft considère SteamOS comme la référence en matière de performances gaming, et travaille à optimiser la plateforme pour que les performances de jeu sous SteamOS et sous Windows soient comparables. D'ici un à deux ans, il estime que Windows sera en mesure de véritablement rivaliser avec SteamOS sur du matériel identique, grâce à des modifications fondamentales...
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84 commentaires
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Eric80
Avatar de Eric80
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 27/04/2026 à 11:57
On attend de voir ce que apportera ce programme.
Windows 11 est toutefois qu'un exemple de la dérive du développent logiciel moderne.

J'invite chacun à mieux comprendre le fond du problème, avec par ex cette video de Dave's garage

"Why your NEW computer is SLOWER than your OLD computer?"

En résumé, dans les années 90, chq bout de code était développé avec des contraintes matérielles pour garantir une certaine fluidité du produit complet pour lutilisateur.
On a ensuite eu de + en + de CPU et RAM et laisser tomber les contraintes. On a ajouté de + en + d abstractions, de complexité, d'empilement des framework et dépendances. Chq petit morceau est probablement ok (unit tests ok), mais on a trop longtemps négligé les tests de performances sur les produits intégrés.
Le cloud (et ses VM avec l ajout de CPU et RAM dynamique) et surtout l'IA accélèrent le mouvement et aboutissent aux logiciels modernes bien trop complexes et bien lents.
3  0 
urumaru
Avatar de urumaru
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 27/04/2026 à 10:46
bah, vu les piètres performances de windows 11 truffé de processus télémétriques, la souverainté technologique de mon employeur est ma priorité, donc quitter totalement le monde merveilleux de MS très rapidement, tout du moins pour le poste de travail dans un premier temps.
2  0 
der§en
Avatar de der§en
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 27/04/2026 à 10:00
La première des choses à faire est de virer tout les spywares et autres mouchards, rien quavec cela on réduits de façon considérable lempreinte mémoire.
Ensuite proposer une version minimaliste en terme de fonctionnalités toujours pour minimaliser lempreinte mémoire et surtout sur disque
Poursuivre avec lobligation davoir un compte Microsoft pour pourvoir utiliser son OS afin de redonner confiance dans si cest encore possible dans son windows.
Etc
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 27/04/2026 à 10:28
Microsoft a officiellement supprimé toute référence à « Copilot » dans le Bloc-notes de Windows 11, rebaptisant ses fonctions d'IA en « Outils d'écriture ». Une opération cosmétique présentée comme une écoute des utilisateurs, mais qui ne change strictement rien sous le capot. Retour sur deux ans de sur-intégration forcée, de rejet massif et d'un revirement stratégique qui ressemble davantage à une opération de communication qu'à une véritable rupture.
En résumé et pour conclure: microsoft continue à prendre ses utilisateurs pour des crétins que l'on peut continuer à manipuler sans vergogne...

Rien de nouveau sous le soleil: De beaux discours, de belles promesses pour cacher un comportement dégueulasse qui frise le code pénal!
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Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 27/04/2026 à 13:15
Citation Envoyé par der§en Voir le message
La première des choses à faire est de virer tout les spywares et autres mouchards, rien quavec cela on réduits de façon considérable lempreinte mémoire.
Ensuite proposer une version minimaliste en terme de fonctionnalités toujours pour minimaliser lempreinte mémoire et surtout sur disque
Poursuivre avec lobligation davoir un compte Microsoft pour pourvoir utiliser son OS afin de redonner confiance dans si cest encore possible dans son windows.
Etc
Quels spyware et autres saloperies faut-il virer et comment ? Avez-vous un petit guide ?
Merci d'avance

JS
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