La mise à jour Windows 11 de Microsoft réorganise le menu Démarrer avec des fonctionnalités personnalisables telles que des listes d'applications déroulantes et des affichages par catégorie

La mise à jour Windows 11 de Microsoft réorganise le menu Démarrer avec des fonctionnalités personnalisables telles que des listes d'applications déroulantes, des vues par catégorie et l'intégration de Phone Link pour une connectivité multi-appareils fluide. Destinée à améliorer la productivité et à répondre aux plaintes des utilisateurs, elle comprend des modifications visuelles et des options de personnalisation. Cette évolution positionne Windows de manière compétitive dans les environnements de travail hybrides.
Windows 11 est la dernière version majeure du système d'exploitation Windows NT de Microsoft, sortie le 5 octobre 2021, succédant à Windows 10 (2015). Windows 11 a introduit un shell Windows repensé, notamment un menu Démarrer centré, un panneau « Widgets » séparé remplaçant les vignettes dynamiques et de nouvelles fonctionnalités de gestion des fenêtres. Le navigateur Microsoft Edge basé sur Chromium reste le navigateur web par défaut, remplaçant Internet Explorer, tandis que Microsoft Teams est intégré à l'interface. Microsoft a également étendu la prise en charge des applications tierces dans le Microsoft Store, y compris une compatibilité limitée avec les applications Android grâce à un partenariat avec l'Amazon Appstore.
En octobre, Microsoft a lancé la mise à jour Windows 11 25H2 pour les appareils compatibles, y compris les PC Copilot+. Le déploiement progressif a commencé le 30 septembre 2025 sous forme de mise à jour facultative, et il faudra un certain temps pour que la mise à jour atteigne tous les appareils. Mais attention : alors que les utilisateurs s'attendaient à une mise à jour majeure, cette mouture n'est qu'un « package d'activation ». Cela signifie que Microsoft a déjà mis en place le contenu de la mise à jour 25H2 sur les appareils fonctionnant sous la version actuelle 24H2 de Windows 11. Ce package permettra donc aux utilisateurs d'activer ces fonctionnalités sur leurs appareils.
La dernière mise à jour Windows 11 de Microsoft redéfinit la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs systèmes d'exploitation, en introduisant un menu Démarrer hautement personnalisable qui promet d'allier personnalisation et productivité. La refonte, qui a commencé à être déployée, répond aux plaintes de longue date des utilisateurs concernant la rigidité du menu, en offrant des fonctionnalités telles que des listes d'applications déroulantes, des vues par catégorie et une intégration transparente avec les appareils mobiles. Cette initiative intervient alors que Microsoft intensifie ses efforts pour apporter des améliorations centrées sur l'utilisateur, dans un contexte de concurrence croissante de la part d'autres systèmes d'exploitation et d'outils de personnalisation tiers.
Au cur de la mise à jour se trouve une section « Tout » remaniée dans le menu Démarrer, désormais déroulante et adaptable à différentes mises en page, notamment des vues en grille et en liste. Les utilisateurs peuvent épingler des applications, ajuster les catégories pour une meilleure organisation et même intégrer Phone Link pour accéder directement aux notifications et aux applications mobiles. Il ne s'agit pas seulement d'une modification esthétique, mais d'une refonte fonctionnelle visant à réduire le temps passé à naviguer entre les tâches, en particulier pour les utilisateurs expérimentés qui jonglent entre plusieurs appareils.
L'intégration de Phone Link se distingue comme une innovation clé, permettant aux utilisateurs de Windows 11 de refléter l'interface de leur smartphone directement dans le menu Démarrer. Cette fonctionnalité favorise une « expérience utilisateur plus claire et plus connectée », permettant des transitions fluides entre les flux de travail sur PC et sur mobile. Pour les professionnels de l'industrie dans les environnements d'entreprise, cela pourrait rationaliser les configurations de travail à distance, où l'accès rapide aux appels, aux messages et aux applications sans changer d'appareil est crucial.
Au-delà de la connectivité, la mise à jour introduit des modifications visuelles subtiles mais percutantes, telles que des icônes de batterie colorées dans la barre des tâches et des animations plus fluides. Ces éléments sont conçus pour offrir une « meilleure vue d'ensemble » des programmes, rendant le menu plus intuitif pour les utilisateurs occasionnels comme pour les utilisateurs avancés. Microsoft a testé ces changements à travers des aperçus réservés aux initiés, en intégrant les commentaires pour affiner la réactivité et réduire l'encombrement.
La personnalisation occupe une place centrale avec des options permettant de redimensionner les sections, de réorganiser les éléments épinglés et de passer d'une vue à l'autre à la volée. Cette flexibilité fait écho aux demandes des utilisateurs qui critiquent depuis longtemps l'approche unique du menu Démarrer depuis le lancement de Windows 11. Si la refonte répond à des « plaintes de longue date », certains utilisateurs pourraient encore préférer des alternatives tierces telles que Start11 pour des modifications encore plus approfondies, soulignant le défi de Microsoft pour satisfaire tous les segments.
Le déploiement fait partie de la mise à jour facultative KB5067036 pour les versions 24H2 et 25H2 de Windows 11, disponible dès maintenant, mais dont l'adoption est déconseillée en raison de bugs potentiels dans les versions préliminaires. Les analyses de Windows Central soulignent qu'il s'agit de bien plus qu'un simple lifting : c'est un pas vers une plus grande adaptabilité de Windows dans les scénarios de travail hybrides, où l'efficacité peut faire ou défaire la productivité.
Pour les services informatiques et les chefs d'entreprise, le menu Démarrer personnalisable pourrait réduire les coûts de formation en permettant de créer des interfaces sur mesure pour différents rôles, tels que les développeurs qui ont besoin d'un accès rapide aux outils de codage ou les cadres qui privilégient les applications de communication. Cependant, les premiers utilisateurs devraient « adopter une approche prudente » afin d'éviter les perturbations liées aux fonctionnalités non optimisées de la version initiale.
La philosophie de conception de Microsoft, explorée dans un aperçu des coulisses par Microsoft Design, souligne son engagement à « donner vie à la création » grâce à des améliorations itératives. Cette mise à jour s'appuie sur les conseils de personnalisation précédents, en les transformant en fonctionnalités natives qui ne nécessitent pas de solutions de contournement.
À l'avenir, cette refonte témoigne de la stratégie plus large de Microsoft visant à intégrer des fonctionnalités basées sur l'IA, ouvrant potentiellement la voie à des recommandations d'applications plus intelligentes dans les prochaines versions. Des concurrents tels que macOS d'Apple proposent depuis longtemps des docks fluides et personnalisables, poussant Windows à innover. Une analyse sur la mise à jour 25H2 souligne comment ces changements s'inscrivent dans une série d'améliorations, notamment une sécurité renforcée et des optimisations des performances.
Cependant, tous les commentaires ne sont pas unanimes ; certains initiés recommandent des alternatives à ceux qui recherchent un contrôle ultime, suggérant que Microsoft a encore des progrès à faire. À mesure que la mise à jour se propage, son succès dépendra de son adoption par les utilisateurs et de sa capacité à trouver le juste équilibre entre innovation et stabilité dans les environnements professionnels.
En substance, cette évolution du menu Démarrer reflète l'approche adaptative de Microsoft face aux besoins des utilisateurs, alliant familiarité et conception avant-gardiste afin de rester pertinent dans un écosystème technologique en constante évolution. Grâce à des améliorations continues basées sur une utilisation réelle, elle pourrait redéfinir l'informatique quotidienne pour des millions de personnes.
Cependant, on ne sait pas s'il sera possible d'installé cette mise à jour sur d'ancien PC. Depuis février, Microsoft redouble d'efforts pour forcer le passage à Windows 11 à quelques mois de la fin du support de Windows. L'entreprise semble s'attaquer à « Flyby11 », un outil tiers qui permet de contourner l'exigence TPM 2.0 pour installer Windows 11 sur les appareils non compatibles. Flyby11 est maintenant signalé comme un logiciel malveillant par Microsoft Defender. Microsoft a également supprimé sa page d'assistance sur l'installation de Windows 11 sur du matériel non prise en charge.
