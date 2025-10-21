Lobjectif initial de la mise à jour 25H2 semblait banal : améliorer la compatibilité matérielle, renforcer la sécurité des pilotes et préparer le terrain pour les futurs PC dits AI PCs. En réalité, elle a plongé une partie des utilisateurs dans limpossibilité totale dutiliser les fonctions de dépannage de Windows.
Depuis le déploiement du correctif en octobre, de nombreux messages affluent sur les forums officiels de Microsoft et dans les forums spécialisés. Tous décrivent le même scénario : après installation, si Windows rencontre un problème et que lutilisateur tente douvrir le mode de récupération, aucun périphérique USB nest reconnu. Le curseur reste immobile, les touches muettes, et le système de secours devient inutilisable.
Le Recovery Environment : un pilier vital devenu inopérant
Le Windows Recovery Environment (WinRE, environnement de récupération Windows) est un ensemble d'outils de dépannage intégrés à Windows pour réparer les problèmes qui empêchent le système de démarrer correctement. Il permet de lancer des options comme la réparation au démarrage, la restauration du système, la réinitialisation de l'ordinateur, l'accès à l'invite de commande et le mode sans échec. WinRE peut être lancé en passant par les paramètres de Windows ou en maintenant la touche Maj enfoncée tout en redémarrant l'ordinateur
Dans le cas présent, WinRE se lance bien mais ne détecte plus les périphériques dentrée USB.
Les conséquences sont dramatiques. Sans clavier ni souris, impossible de naviguer dans les menus de restauration ou de saisir le mot de passe BitLocker. Même les utilisateurs avancés, capables dutiliser linvite de commandes pour restaurer le système, se retrouvent bloqués avant même de pouvoir taper la moindre commande.
Certains ont trouvé des solutions de fortune : connecter un ancien clavier PS/2 (quand leur carte mère dispose encore du port), utiliser un hub avec compatibilité BIOS, ou créer un support de récupération externe sur un autre ordinateur. Mais pour limmense majorité, cest un mur infranchissable.
Le bug ne se limite pas à un périphérique ou un constructeur précis : tous les claviers et souris USB semblent concernés, quils soient sans fil, Bluetooth avec dongle, ou câblés.
Quand la mise à jour casse le système lui-même
À ce stade, laffaire dépasse la simple panne fonctionnelle. Plusieurs cas où la mise à jour corrompt la partition EFI, celle qui contient les informations essentielles au démarrage du système, ont été recensés. Certains utilisateurs se retrouvent avec un écran noir permanent, sans moyen daccéder ni à Windows, ni à WinRE.
Cette situation met en lumière un paradoxe inquiétant : le système dexploitation le plus répandu au monde se met dans un état où il ne peut plus se réparer tout seul. Dans un contexte professionnel, cela représente une catastrophe : ordinateurs bloqués, perte de productivité, restauration impossible sans matériel externe ou réinstallation complète.
Les administrateurs réseau et techniciens système dénoncent un risque critique pour les infrastructures dentreprise, car ce bug compromet aussi les procédures de récupération automatisées. En dautres termes, un parc complet de machines Windows 11 25H2 peut se retrouver simultanément inutilisable après une panne généralisée.
Microsoft reconnaît le problème, mais sans solution immédiate
Microsoft a confirmé l'existence du bug, qui figure dans la liste des « Problèmes connus » de Windows 11 25H2. Microsoft précise que « ce problème affecte uniquement les périphériques USB dans WinRE après l'installation des mises à jour Windows publiées le 14 octobre 2025 », tout en confirmant qu'un correctif est en cours d'élaboration « dans les prochains jours ».
Donc, si vous n'avez pas encore effectué la mise à jour vers Windows 11 25H2, il est probablement préférable d'attendre que ce problème soit résolu. À moins que vous ne disposiez d'un clavier et d'une souris équipés de l'ancien connecteur PS/2 et d'une carte mère qui dispose encore de ces ports, qui sont de plus en plus rares.
Le symptôme dun modèle de mise à jour défaillant
Ce nest pas la première fois quune mise à jour de Windows 11 provoque des dégâts. Ces...
