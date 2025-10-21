Envoyé par utilisateur Envoyé par Pareil pour moi... Le clavier et la souris ont cessé de fonctionner après la dernière mise à jour (pré-25h2) en mode de récupération. Tout fonctionnait correctement avant la dernière mise à jour. Pensant que cela venait peut-être de mon combo sans fil, j'ai débranché tous les périphériques USB, branché un clavier/une souris filaires, redémarré Windows, appuyé sur SHIFT-RESTART, mais le clavier et la souris ne fonctionnaient toujours pas...



J'ai raté « l'ancienne » touche F8 lors du démarrage pour passer en mode sans échec...

Envoyé par autre utilisateur Envoyé par J'ai essentiellement le même problème. Après la dernière mise à jour, mon ordinateur de bureau démarrait jusqu'à l'écran de connexion, mais la souris et le clavier ne fonctionnaient pas, ce qui m'empêchait de saisir le code PIN pour accéder à Windows. J'ai redémarré et j'ai pu accéder au mode sans échec, mais la souris et le clavier ne fonctionnaient pas non plus dans ce mode. J'ai donc dû éteindre trois fois l'ordinateur et passer en mode de récupération, puis en démarrage avancé, afin de désinstaller la dernière mise à jour, ce qui a permis au clavier et à la souris de fonctionner à nouveau. Je me suis immédiatement connecté et j'ai suspendu les mises à jour. Je ne sais pas quel est le problème, peut-être s'agit-il d'une isolation du noyau où Windows bloque un ancien pilote et ne le laisse pas se charger pour l'USB.

Le Recovery Environment : un pilier vital devenu inopérant

Quand la mise à jour casse le système lui-même

Microsoft reconnaît le problème, mais sans solution immédiate

Le symptôme dun modèle de mise à jour défaillant

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Lobjectif initial de la mise à jour 25H2 semblait banal : améliorer la compatibilité matérielle, renforcer la sécurité des pilotes et préparer le terrain pour les futurs PC dits AI PCs. En réalité, elle a plongé une partie des utilisateurs dans limpossibilité totale dutiliser les fonctions de dépannage de Windows.Depuis le déploiement du correctif en octobre, de nombreux messages affluent sur les forums officiels de Microsoft et dans les forums spécialisés. Tous décrivent le même scénario : après installation, si Windows rencontre un problème et que lutilisateur tente douvrir le mode de récupération, aucun périphérique USB nest reconnu. Le curseur reste immobile, les touches muettes, et le système de secours devient inutilisable.Ce bug, apparemment lié à une mise à jour des pilotes HID (Human Interface Device) intégrés au noyau de WinRE, empêche toute interaction humaine avec lenvironnement de réparation. En dautres termes, le seul outil censé sauver Windows en cas de défaillance a été désactivé par Windows lui-même.Le Windows Recovery Environment (WinRE, environnement de récupération Windows) est un ensemble d'outils de dépannage intégrés à Windows pour réparer les problèmes qui empêchent le système de démarrer correctement. Il permet de lancer des options comme la réparation au démarrage, la restauration du système, la réinitialisation de l'ordinateur, l'accès à l'invite de commande et le mode sans échec. WinRE peut être lancé en passant par les paramètres de Windows ou en maintenant la touche Maj enfoncée tout en redémarrant l'ordinateurDans le cas présent, WinRE se lance bien mais ne détecte plus les périphériques dentrée USB.Les conséquences sont dramatiques. Sans clavier ni souris, impossible de naviguer dans les menus de restauration ou de saisir le mot de passe BitLocker. Même les utilisateurs avancés, capables dutiliser linvite de commandes pour restaurer le système, se retrouvent bloqués avant même de pouvoir taper la moindre commande.Certains ont trouvé des solutions de fortune : connecter un ancien clavier PS/2 (quand leur carte mère dispose encore du port), utiliser un hub avec compatibilité BIOS, ou créer un support de récupération externe sur un autre ordinateur. Mais pour limmense majorité, cest un mur infranchissable.Le bug ne se limite pas à un périphérique ou un constructeur précis : tous les claviers et souris USB semblent concernés, quils soient sans fil, Bluetooth avec dongle, ou câblés.À ce stade, laffaire dépasse la simple panne fonctionnelle. Plusieurs cas où la mise à jour corrompt la partition EFI, celle qui contient les informations essentielles au démarrage du système, ont été recensés. Certains utilisateurs se retrouvent avec un écran noir permanent, sans moyen daccéder ni à Windows, ni à WinRE.Cette situation met en lumière un paradoxe inquiétant : le système dexploitation le plus répandu au monde se met dans un état où il ne peut plus se réparer tout seul. Dans un contexte professionnel, cela représente une catastrophe : ordinateurs bloqués, perte de productivité, restauration impossible sans matériel externe ou réinstallation complète.Les administrateurs réseau et techniciens système dénoncent un risque critique pour les infrastructures dentreprise, car ce bug compromet aussi les procédures de récupération automatisées. En dautres termes, un parc complet de machines Windows 11 25H2 peut se retrouver simultanément inutilisable après une panne généralisée.Microsoft a confirmé l'existence du bug, qui figure dans la liste des « Problèmes connus » de Windows 11 25H2. Microsoft précise que « ce problème affecte uniquement les périphériques USB dans WinRE après l'installation des mises à jour Windows publiées le 14 octobre 2025 », tout en confirmant qu'un correctif est en cours d'élaboration « dans les prochains jours ».Donc, si vous n'avez pas encore effectué la mise à jour vers Windows 11 25H2, il est probablement préférable d'attendre que ce problème soit résolu. À moins que vous ne disposiez d'un clavier et d'une souris équipés de l'ancien connecteur PS/2 et d'une carte mère qui dispose encore de ces ports, qui sont de plus en plus rares.Ce nest pas la première fois quune mise à jour de Windows 11 provoque des dégâts. Ces...