Microsoft n'autorise plus l'installation de Windows 11 sur les PC plus anciens

Microsoft recommande de ne pas installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à la configuration minimale requise pour Windows 11. Si vous choisissez d'installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à ces exigences, et que vous reconnaissez et comprenez les risques, vous pouvez créer les valeurs de clé de registre suivantes et contourner la vérification de TPM 2.0 (au moins TPM 1.2 est nécessaire) et de la famille et du modèle de CPU.



Microsoft s'attaque aux logiciels tiers permettant de contourner les exigences

L'application est désormais signalée comme PUA:Win32/Patcher par Microsoft Defender. Vous pouvez l'ignorer en toute sécurité si vous souhaitez procéder à la mise à jour. Je vais contacter Microsoft pour vérifier s'il s'agit d'une classification officielle ou d'un faux positif.



Windows 11 connaît une ascension lente malgré les efforts de Microsoft

Windows 10 : 60,37 % ;

Windows 11 : 36,6 % ;

Windows 7 : 2,24 % ;

Windows 8.1 : 0,16 % ;

Windows XP : 0,27 %.

Les exigences matérielles strictes de Windows 11, notamment le module TPM (Trusted Platform Module) 2.0, laissent de nombreux ordinateurs sur le carreau. En conséquence, des centaines de millions de PC sont destinés à la décharge , dont beaucoup sont des modèles assez récents qui ont encore des années de vie devant eux. Cet état de choses a suscité la colère des utilisateurs et des préoccupations quant à l'augmentation rapide des déchets électroniques.À la mi-décembre, l'entreprise a semblé assouplir sa position, fournissant même des instructions sur la manière d'installer Windows 11 sur des machines non prises supportées , même si elle ne recommande aux utilisateurs de le faire. Bien qu'ayant reçu des éloges pour son revirement, Microsoft semble faire une nouvelle fois volte-face. Cette fois-ci, Microsoft s'oppose de façon encore plus ferme à l'installation de Windows 11 sur du matériel non pris en charge.Ce revirement de Microsoft intervient à quelques mois de la fin du support officiel de Windows 10. La page d'assistance de Microsoft ne parle plus de l'installation de Windows 11 en dehors du matériel officiellement pris en charge. Auparavant, la page d'assistance de Microsoft indiquait ce qui suit :Aujourd'hui, cette description et les clés de registre ont disparu de la page d'assistance, ce qui laisse penser que Microsoft ne veut plus faire de publicité pour le contournement du TPM 2.0. Les critiques accusent Microsoft de vouloir stimuler le marché des PC afin d'augmenter ses projets sur les licences Windows.« C'est une tentative visant à augmenter leurs profits. Ils obtiennent toujours une part de chaque nouveau PC vendu avec Windows préinstallé, ce qui signifie en gros chaque nouveau PC vendu en dehors de quelques OEM très spécialisés. Et ils ont leurs systèmes Surface », peut-on lire dans les commentaires.La volte-face de Microsoft est une évolution malheureuse pour les utilisateurs de matériel ancien - et parfois moins ancien - et entraînera la mise au rebut prématurée de millions d'ordinateurs. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là. Comme le signalent certains rapports, Microsoft semble prendre des mesures contre les outils tiers conçus pour aider les utilisateurs à installer Windows 11 sur leurs anciennes machines qui ne sont pas prises en charge par le système.Flyby11 est l'un de ses outils. L'application a reçu sa dernière mise à jour aujourd'hui et a incorporé les modifications du Registre que Microsoft a lui-même hébergé sur son guide d'installation officiel de Windows 11, même si l'entreprise souhaite probablement que vous l'oubliiez. En outre, l'utilitaire a également reçu des scripts améliorés qui devraient rendre le logiciel plus stable. Depuis, Flyby11 est entrée dans le viseur de Microsoft, qui le signale désormais.Le développeur de Flyby11 a récemment souligné que Microsoft Defender signale l'application comme « programme potentiellement indésirable » (potentially unwanted application). Il a ajouté qu'il prendrait contact avec Microsoft pour vérifier le signalement. Les notes de mise à jour indiquent :Pour ceux qui se posent la question, selon le site Web Microsoft Security Intelligence, les logiciels classés « PUA:Win32/Patcher » sont des logiciels malveillants potentiels. Ils peuvent affecter la qualité de votre expérience informatique. Bien que cet outil de contournement de l'exigence TPM ait été précédemment marqué comme sûr par Windows Defender, il n'est pas certain que le logiciel antivirus de Microsoft émet à présent une alerte faussement positive.En outre, il n'est pas certain que d'autres logiciels antivirus auront la même réaction. Le développeur de Flyby11 indique pour l'instant que les utilisateurs peuvent ignorer l'avertissement relatif aux logiciels malveillants et procéder à l'installation en toute sécurité.Il s'agit d'un logiciel tiers, après tout, donc si vous deviez l'utiliser, tester l'outil sur une machine virtuelle ou un PC secondaire serait une bonne idée. Une autre chose à noter est que Flyby11 n'est pas la seule option de contournement de Windows 11 TPM disponible. Rufus et Tiny11 sont d'autres outils.Microsoft tente désespérément de convaincre ses utilisateurs à migrer vers Windows 11. L'adoption de Windows 11 est très lente et le système d'exploitation est même tombé en déclin à la fin de l'année dernière. En décembre 2024, la part de marché de Windows 11 a même baissé de 34,94 % à 34,1 % , alors que Windows 10 avait regagné une partie des utilisateurs qu'il avait perdus. La question est de savoir pourquoi cela se passe si mal pour Windows 11.Le 14 octobre 2025 marque la fin du support pour la plupart des versions de Windows 10. Toutefois, les utilisateurs continuent de s'accrocher au système d'exploitation phare de Microsoft. Les données de Statcounter montrent que Windows 10 détient encore une part significative de 60,37 % en janvier 2025. Windows 11 a gagné un peu moins de deux points de pourcentage pour atteindre une part de 36,6 % . Si l'on en croit les dernières données de Statcounter (Microsoft ne fournit pas de données officielles sur les parts de marché de Windows), voici à quoi ressemble actuellement le marché de Windows :La directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a déclaré récemment que le chiffre d'affaires de l'unité « Windows OEM and Devices » de l'entreprise a augmenté de 4 % en glissement annuel, « grâce à la constitution de stocks commerciaux avant la fin du support de Windows 10 ». Les chiffres d'Amy Hood s'alignent sur les projections de l'année dernière de TrendForce, qui a déclaré qu'il s'attendait à ce que les livraisons augmentent de 4,9 % en 2025.Le problème, c'est que Windows 11 ne dispose pas de fonctions phares pour inciter la majorité des utilisateurs à effectuer la mise à niveau, si ce n'est « un moyen de continuer à recevoir les correctifs ». L'IA est-elle la solution ? Selon les analystes, d'ici 2026, il sera difficile d'acheter un PC sans silicium d'IA.Sources : Flyby11 Quel est votre avis sur le sujet ?