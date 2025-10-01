Microsoft lance officiellement Windows 11 25H2 : il ne s'agit pas d'une mise à jour majeure, mais d'un simple package qui ne fait qu'activer des fonctions déjà incluses dans la version actuelle 24H2

Microsoft a lancé la mise à jour Windows 11 25H2 pour les appareils compatibles, y compris les PC Copilot+. Le déploiement progressif a commencé le 30 septembre 2025 sous forme de mise à jour facultative, et il faudra un certain temps pour que la mise à jour atteigne tous les appareils. Mais attention : alors que les utilisateurs s'attendaient à une mise à jour majeure, cette mouture n'est qu'un « package d'activation ». Cela signifie que Microsoft a déjà mis en place le contenu de la mise à jour 25H2 sur les appareils fonctionnant sous la version actuelle 24H2 de Windows 11. Ce package permettra donc aux utilisateurs d'activer ces fonctionnalités sur leurs appareils.
Après plusieurs mois de tests et de prévisualisations, Microsoft a annoncé la disponibilité générale de la mise à jour Windows 11 25H2. Selon Microsoft, cette nouvelle mouture est une mise à jour mineure qui partage la même base de code que la version actuelle 24H2. La mise à jour 25H2 n'est pas très volumineuse, son installation ne prendra donc pas beaucoup de temps. Microsoft la fournit sous la forme d'un petit « package d'activation » (eKB).
« Cela signifie qu'il contient toutes les fonctionnalités récemment annoncées dans Windows 11 24H2. Les deux versions utilisent une base de code et une branche de maintenance communes, ce qui simplifie la mise à jour », explique John Cable, vice-président de la gestion des programmes pour la maintenance et la livraison de Windows.
Pour rappel, Microsoft a repoussé la sortie de Windows 12 d'au moins un an alors que pour annoncer la version 25H2 de Windows 11. Mais Windows 11 25H2 s'avère finalement une mise à jour atypique qui n'apporte presque aucune nouveauté. Concrètement, la mise à jour Windows 11 25H2 ne remplace pas complètement le système d'exploitation, mais active simplement les fonctionnalités déjà présentes sur les machines fonctionnant sous 24H2.
Une fois l'eKB installé, il active ces fonctionnalités, et un simple redémarrage suffit pour mettre à niveau l'appareil vers la version 25H2 avec un temps d'arrêt minimal. Comme les versions 24H2 et 25H2 partagent une branche de maintenance, elles utilisent la même base de code et le même pipeline de maintenance, ce qui permet de fournir des mises à jour annuelles des fonctionnalités avec la même efficacité et la même fiabilité que les mises à jour mensuelles.
Cela permet de réduire la taille des paquets et le temps d'installation, rendant la transition de 24H2 à 25H2 aussi simple qu'un redémarrage. La seule différence entre 25H2 et 24H2 est la durée du support. Par exemple, les versions 25H2 Enterprise et Education de Windows 11 passent à un cycle de 36 mois, tandis que les éditions Pro suivent un cycle de 24 mois, ce qui est typique pour toutes les versions 24H2 de Windows 11.
Alors, la version 25H2 est-elle complètement inutile ? Eh bien, non. Il existe certaines différences entre les versions 24H2 et 25H2, sinon Microsoft ne se serait pas donné cette peine. Cela dit, il n'y a pas grand-chose à dire à ce sujet, mais Microsoft souligne quelques points dans son article de blogue consacré à la version 25H2.
Que peut-on attendre de la mise à jour Windows 11 25H2 ?
Dans son billet de blogue, Microsoft a indiqué que Windows 11 25H2 offre une meilleure détection des vulnérabilités. La société a également précisé que Windows 11 25H2 permet un « codage sécurisé assisté par l'IA », mais Microsoft n'explique pas ce que cela signifie réellement. « La version 25H2 comprend des avancées significatives en matière de détection des vulnérabilités de compilation et d'exécution, associées à un codage sécurisé assisté par l'IA », a indiqué Microsoft.
Microsoft annonce des améliorations liées aux PC Copilot+, avec des fonctionnalités telles que Recall, « Click to Do » et Windows Search amélioré. En ce qui concerne les fonctionnalités Copilot, Microsoft a également mentionné de nouveaux raccourcis clavier personnalisables et bien d'autres choses encore. La société estime que ces améliorations auront une grande importance, car elles redéfinissent la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs appareils Windows. Ces fonctionnalités sont disponibles sur tous les PC Copilot+ équipés de processeurs Snapdragon, AMD et Intel.
Des mises à jour et des améliorations ont également été apportées à l'interface utilisateur (UI) et à l'expérience utilisateur (UX) de certains éléments essentiels de Windows, tels que la barre des tâches. Par exemple, la barre des tâches prend désormais en charge le redimensionnement amélioré des icônes, des aperçus plus riches et une option d'horloge avec les secondes, tandis que les administrateurs bénéficient de nouvelles politiques d'épinglage. Les utilisateurs remarqueront également des indicateurs améliorés, des mises à jour de statut en direct pendant les opérations d'indexation des fichiers, et bien plus encore.
Windows 11 25H2 n'apporte pas de nouvelles fonctionnalités ni de changements passionnants pour les consommateurs, mais il supprime PowerShell 2.0 et la ligne de commande Windows Management Instrumentation (WMIC). Ce ne sont pas des fonctionnalités dont les utilisateurs quotidiens de Windows 11 auront besoin, et elles ne leur manqueront pas ; le fait que le système d'exploitation soit un peu plus léger sans elles est une bonne chose, mais ce n'est pas vraiment une nouvelle passionnante.
Pour les entreprises, la mise à jour Windows 11 25H2 apporte le Wi-Fi 7 et ajoute une fonctionnalité optionnelle qui permet de supprimer certaines applications Microsoft Store préinstallées via la stratégie de groupe.
Les autres modifications mises en avant par Microsoft sont :
- les widgets prennent désormais en charge plusieurs tableaux de bord, la personnalisation de l'écran de verrouillage et un flux Discover repensé avec des articles sélectionnés par Copilot. Les utilisateurs peuvent personnaliser les widgets et accéder à des résumés, des vidéos et des images provenant de sources fiables ;
- l'Explorateur de fichiers ajoute des vues sélectionnées pour le contenu Microsoft 365, des séparateurs de menu contextuel et de nouvelles options de partage avec les appareils Android. Les utilisateurs peuvent suspendre les rappels de sauvegarde, restaurer les onglets précédents et accéder aux cartes Live Persona lorsqu'ils sont connectés avec Entra ID. Le partage et la modification d'images sont désormais plus faciles via la fenêtre Windows Share ;
- Snap dans Windows bénéficie d'améliorations en termes de convivialité avec des conseils en ligne et des raccourcis clavier lorsque les utilisateurs interagissent avec la barre Snap ou le menu Snap ;
- la page d'accueil repensée des paramètres Windows comprend des cartes en haut de page pour les informations système, les FAQ et les vues spécifiques à l'entreprise. Les utilisateurs peuvent désormais gérer l'utilisation des modèles d'IA par des applications tierces et accéder à des boîtes de dialogue améliorées pour l'activation et le renommage des imprimantes ;
- l'application PC Migration commence à être déployée avec une nouvelle page d'appairage dans l'application Windows Backup, permettant aux utilisateurs de transférer des fichiers et des paramètres entre PC. Une prise en charge complète pendant la configuration sera disponible dans les prochaines mises à jour ;
- Windows Resiliency Initiative ajoute une récupération rapide de la machine via WinRE, permettant des corrections automatiques des problèmes de démarrage. Un écran de redémarrage repensé améliore la lisibilité ;
- Windows Hello introduit une interface modernisée pour l'authentification par mot de passe dans les flux de connexion, Recall et le Microsoft Store. Les utilisateurs peuvent facilement passer d'une méthode d'authentification à l'autre et profiter d'une expérience plus claire et plus intuitive ;
- Windows Share permet de modifier les images avant de les partager, de prévisualiser le contenu Web et de sélectionner le niveau de compression. Les utilisateurs peuvent glisser-déposer des fichiers dans les applications suggérées et personnaliser le menu contextuel pour un partage plus rapide.
Problèmes connus avec la mise à jour Windows 11 25H2
Certains utilisateurs craignent que les fonctions activées ne leur causent des problèmes. « Je ne pense pas que la mise à jour Windows 11 2025 sera un désastre comme la version 24H2 », a écrit un critique. Et ces craintes semblent se confirmer. Comme la version 25H2 partage le même socle que 24H2, elle hérite de certains bogues ou limitations déjà présents. Microsoft a connaissance d'au moins trois problèmes dans Windows 11 25H2 :
- les contenus protégés par DRM peuvent ne pas être lisibles dans certains cas ;
- loutil WUSA (Windows Update Standalone Installer) peut échouer à installer des fichiers .msu dans certains cas ;
- loutil Media Creation Tool ne fonctionne plus correctement sur les PCs ARM64 pour créer un média dinstallation.
Selon Microsoft, si vous essayez d'exécuter Media Creation Tool sur des PC ARM64 pour créer un support d'installation pour ARM64, vous obtiendrez l'erreur suivante : « nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais nous ne pouvons pas exécuter cet outil sur votre PC ».
Microsoft indique que l'outil n'est pas encore prêt à créer des supports d'installation sur les PC ARM64 pour ARM64. Mais vous pouvez utiliser l'outil pour créer une image ISO pour x64. Ce bogue, qui est très étrange, vous empêche d'utiliser un PC ARM pour créer des supports d'installation pour Windows 11.
Obtenir la mise à jour Windows 11 25H2
Si vous souhaitez obtenir la version 25H2 dès aujourd'hui, il vous suffit de vous assurer que l'option « Obtenir les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles » est activée dans Windows Update. La plupart des utilisateurs ne verront pas la mise à jour dès le lancement. En outre, certains utilisateurs pourraient être bloqués pour des raisons de compatibilité (pilotes, matériel) et voir loption 25H2 leur être refusée jusquà la résolution du souci.
« Si nous détectons un problème sur votre appareil, tel qu'une incompatibilité entre une application et un pilote, nous pouvons mettre en place une mesure de sécurité et ne pas proposer la mise à jour tant que ce problème n'est pas résolu », explique John Cable. Microsoft étendra le déploiement au cours des prochains mois et communiquera les problèmes connus et les incompatibilités entre appareils sur sa page d'assistance technique.
Pour installer Windows 11 25H2 dès maintenant, vous pouvez également télécharger l'assistant d'installation. Vous pouvez également attendre le 14 octobre 2025, date à laquelle la mise à jour sera disponible via Windows Server Update Services (WSUS). (Si, pour une raison quelconque, vous utilisez toujours Windows 11 23H2, vous ne recevrez pas le package d'activation. À la place, vous bénéficierez d'un remplacement complet du système d'exploitation, similaire à Windows 11 24H2.)
Microsoft agace de plus en plus les utilisateurs avec sa vision de l'IA
Microsoft a investi davantage dans l'IA que la plupart des entreprises, avec plus de 13 milliards de dollars injectés dans OpenAI et 650 millions de dollars dans Inflection AI. L'entreprise intègre de plus en plus de fonctionnalités d'IA dans tous ses produits, que les utilisateurs en veuillent ou non. Microsoft impose des expériences basées sur Copilot malgré les nombreuses lacunes de l'assistant, ce qui agace de plus en plus les utilisateurs de Windows.
L'idée d'un système d'exploitation Windows doté d'une IA agentique capable d'exécuter des commandes vocales risque de faire grogner beaucoup de gens les utilisateurs se sont montrés très critiques sur l'idée dans les commentaires , mais il est difficile de savoir si cela se concrétisera réellement d'ici 2030.
Microsoft a fait beaucoup de promesses ambitieuses avant l'arrivée de Copilot, mais, comme pour les ordinateurs portables Copilot+, certaines de ces promesses n'ont pas été tenues. Microsoft a également l'habitude de vanter les mérites d'une fonctionnalité d'IA avant de se heurter à une telle levée de boucliers que l'entreprise doit la retirer ou la modifier la saga Recall, qui permet de faire des captures d'écran, par exemple, est toujours d'actualité.
La réputation dont jouit Windows aujourd'hui n'est pas positive. Pour la plupart des gens, Windows n'est actuellement pas un produit ou une plateforme attrayante. Cela dit, Windows 11 continue de gagner des parts de marché et devrait dépasser Windows 10 en tant que plateforme Windows la plus utilisée l'année prochaine. Mais il semble de plus en plus probable que Windows 11 n'atteindra jamais les sommets atteints par Windows 10 à son apogée.
Par ailleurs, Microsoft semble être confronté à un exode des utilisateurs de Windows. Dans un article publié en juin 2025, Yusuf Mehdi, vice-président exécutif de Microsoft, a écrit que Windows équipe plus d'un milliard d'appareils actifs dans le monde. Ce chiffre semble impressionnant, mais il est en baisse par rapport aux années précédentes. Le rapport annuel de Microsoft pour 2022 faisait état de plus de 1,4 milliard d'appareils sous Windows 10 ou 11.
