Depuis la sortie de Windows 10, Microsoft a progressivement intégré son propre service de compte en ligne, le Microsoft Account (MSA), au cur de son écosystème. À l'origine, l'utilisation d'un compte Microsoft était optionnelle, permettant aux utilisateurs de se connecter localement sans avoir à créer un compte en ligne. Cependant, au fil des ans, Windows a évolué, et de plus en plus de fonctionnalités ont été liées à l'utilisation d'un compte Microsoft.
Des services comme OneDrive, les mises à jour via le Microsoft Store, et la synchronisation des paramètres entre appareils nécessitent un compte Microsoft. De nombreux utilisateurs préfèrent néanmoins utiliser le système d'exploitation sans un compte en ligne, mais cela déplait énormément à Microsoft.
Windows 11 a renforcé l'exigence d'un compte Microsoft et l'entreprise a bloqué progressivement les méthodes de contournement depuis le lancement du système en 2021. Dans une nouvelle version test de Windows 11 publiée le 6 octobre, Microsoft annonce la suppression des solutions de contournement permettant aux installations Windows 11 d'utiliser un compte local et d'éviter l'exigence d'un compte en ligne pendant le processus d'installation.
Ce changement signifie que les utilisateurs de Windows 11 devront désormais remplir les écrans OOBE avec une connexion Internet et un compte Microsoft dans les futures versions du système d'exploitation. Selon Microsoft, les méthodes de contournement peuvent causer des problèmes pendant le processus d'installation :
Envoyé par Microsoft
Les changements de Microsoft ont provoqué la colère des utilisateurs
La nouvelle a suscité la colère des utilisateurs, qui se plaignent de cette contrainte. « C'est un système d'exploitation, je ne veux pas de compte Microsoft, je ne veux pas de One Drive, etc. », a écrit un utilisateur. Ce à quoi un autre a répondu : « vous pensez que c'est un système d'exploitation, eux pensent que c'est un système de collecte de données ». Un autre critique ajoute : « Microsoft s'acharne à détruire l'expérience utilisateur de Windows ».
Les solutions de contournement ont été largement utilisées ces dernières années pour éviter d'avoir à créer un compte Microsoft ou à accéder à Internet lors de l'installation de Windows 11 Pro et Home. Elles sont faciles à utiliser, vous n'avez donc pas besoin de créer un fichier de réponses personnalisé sans assistance pour forcer Windows 11 à créer un compte local. Pour les critiques, il est temps de penser aux distributions Linux comme alternatives.
Un utilisateur révolté a écrit : « rien ne pousse mieux les gens vers Linux que Microsoft. J'ai installé Ubuntu sur mon ancien ordinateur portable Windows 7 il y a deux jours, c'est la première fois que j'utilise Linux. Pour l'instant, j'adore. J'ai installé Unity Hub + Unity 6 + Rider, Spotify, Steam, que des bonnes choses. Maintenant, je dois juste trouver comment utiliser Google Drive. Si ça marche, je vais faire la transition sur mon PC principal ! ».
De nombreux utilisateurs Windows souhaitent simplement éviter d'utiliser un compte Microsoft ou personnaliser le nom du dossier utilisateur que Windows 11 crée à partir de l'adresse e-mail d'un compte Microsoft. Heureusement, Microsoft ajoute désormais une option permettant de nommer votre dossier utilisateur par défaut pendant le processus d'installation, mais vous devrez utiliser une commande pour obtenir un nom de dossier personnalisé.
Espérons que cela deviendra à terme une option simple pendant le processus d'installation. Selon d'autres critiques, la stratégie de Microsoft est devenue illisible. « Microsoft fait tout pour frustrer ses utilisateurs. On dirait que je vais devoir réessayer d'installer Linux sur la plupart de mes ordinateurs », note un critique.
Une centralisation croissante de l'expérience utilisateur sur Windows
L'idée derrière l'intégration obligatoire d'un compte Microsoft est, sans surprise, de favoriser une expérience plus centralisée et cohérente. En obligeant les utilisateurs à se connecter à leur compte, Microsoft assure que les données sont synchronisées à travers différents appareils et qu'un utilisateur puisse retrouver son environnement numérique partout, sans souci. Les services comme OneDrive, les paramètres de Windows, et les applications comme Office 365 bénéficient grandement de cette approche.
Cependant, cette politique n'est pas du goût de tout le monde. Certains utilisateurs préfèrent conserver leur indépendance et n'ont pas besoin des avantages offerts par un compte Microsoft. Ces utilisateurs devront désormais naviguer dans une expérience qui pourrait sembler moins flexible et plus intrusive.
Pour les utilisateurs qui privilégient la confidentialité et l'autonomie, cette évolution pourrait être perçue comme une contrainte. Pour d'autres, cela pourrait n'être qu'une petite gêne face aux avantages d'une expérience Microsoft plus fluide et intégrée. Quoi qu'il en soit, l'exigence de compte Microsoft montre clairement la direction que Microsoft souhaite emprunter : un monde où ses services et son écosystème sont au cur de l'expérience numérique.
En juillet 2025, Linux a atteint la barre de 5 % de parts de marché sur le desktop aux États-Unis. En un an, il est passé de 3 % à 4,28 % de parts en France, daprès Statcounter. C'est le signe du malaise des utilisateurs de Windows 10 et Windows 11 dont certains se plaignent du chantage technologique que Microsoft leur fait subir. De nombreuses organisations caritatives prévoient également de migrer leurs PC incompatibles avec Windows 11 vers Linux.
Les utilisateurs espèrent découvrir d'autres solutions de contournement
Avec les derniers changements introduits par Microsoft, il devient désormais très difficile dinstaller Windows 11 sans se connecter à Internet ni utiliser de compte Microsoft. Des contournements existent toujours, mais ils nécessitent de modifier directement l'image Windows avant l'installation, ce qui implique de configurer une installation sans assistance avec un compte local associé, ce qui est beaucoup plus compliqué pour la plupart des utilisateurs.
Il est probable que des contournements plus faciles seront découverts en temps voulu, mais pour l'instant, les contournements les plus connus et les plus faciles ont tous été bloqués dans les dernières versions préliminaires de Windows 11. Comme celles-ci sont encore en phase de prévisualisation, il faudra probablement encore plusieurs semaines avant que ces contournements ne cessent de fonctionner sur les versions de production de Windows 11.
[B]Microsoft agace de plus en plus les...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.