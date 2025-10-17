« Transformer chaque PC Windows 11 en PC IA », la dernière annonce de Microsoft mise à fond sur l'IA générative, que vous le vouliez ou non

Windows 11 est la dernière version majeure du système d'exploitation Windows NT de Microsoft, sortie le 5 octobre 2021, succédant à Windows 10 (2015). Il est disponible sous forme de mise à jour gratuite pour les appareils fonctionnant sous Windows 10 qui répondent à la configuration système requise. Windows 11 a reçu des critiques mitigées lors de sa sortie. Avant son lancement, les discussions ont porté sur l'augmentation des exigences matérielles, avec un débat sur la question de savoir si ces changements étaient principalement motivés par des améliorations en matière de sécurité ou par la volonté d'encourager les utilisateurs à acheter des appareils plus récents.
Juillet dernier, Microsoft a annoncé une nouvelle mise à jour de Windows 11 apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités IA pour les applications principales et Copilot Vision sur ordinateur de bureau. Cela inclut des améliorations dans les applications principales telles que Paramètres, Photos, Paint et Snipping Tool, qui étendent les fonctionnalités IA existantes et en introduisent de nouvelles, bien que la plupart soient limitées aux PC Copilot+. Par ailleurs, les PC Copilot+ équipés de puces Snapdragon bénéficient d'un assistant IA dans les paramètres Windows pour ajuster les préférences à l'aide de la saisie en langage naturel, ainsi que de nouvelles actions « Click to Do » telles que « Draft with Copilot » dans Microsoft Word, des raccourcis Microsoft Teams, la pratique Reading Coach et l'intégration Immersive Reader.
Récemment, Microsoft a annoncé une nouvelle vague de mises à jour qui transforment chaque PC Windows 11 en PC IA, avec Copilot au centre de tout cela. Selon Microsoft, un PC IA devrait être capable de trois choses : vous devriez pouvoir interagir avec lui naturellement, par texte ou par voix, et qu'il vous comprenne, il devrait être capable de voir ce que vous voyez et d'offrir une assistance guidée, il devrait être capable d'agir en votre nom. Tout cela avec votre permission et en s'appuyant sur la sécurité de Windows 11. C'est pourquoi, Microsoft annonce que le passage à la saisie conversationnelle sera aussi révolutionnaire que la souris et le clavier en termes de libération de nouvelles capacités sur le PC pour le plus grand nombre.
Jusqu'à présent, la puissance de l'IA était souvent limitée par votre capacité à formuler des requêtes. Plus vous fournissez de contexte et de détails, plus vous obtenez une réponse riche en retour. Mais la saisie peut être fastidieuse et prendre beaucoup de temps, surtout s'il faut plusieurs essais pour obtenir le résultat souhaité. Avec 68 % des consommateurs déclarant utiliser l'IA pour faciliter leur prise de décision, la voix rend cela plus facile.
Ainsi, dans Copilot Voice et Copilot Vision réside dans la facilité d'interaction. Grâce au nouveau mot d'activation « Hey Copilot », il suffit de demander pour obtenir ce que vous voulez. Et avec votre autorisation, Copilot Vision peut analyser ce qui s'affiche sur votre écran pour vous aider à découvrir de nouvelles applications, obtenir des recommandations pour un projet ou vous montrer comment faire. Ces améliorations sont désormais disponible sur tous les appareils Windows 11 où Copilot est disponible.
Activer l'IA avec « Hey Copilot » sur Windows 11
Les utilisateurs parlent déjà tous les jours à leur PC pour dicter et prendre des notes, transcrire, effectuer des recherches et utiliser des fonctionnalités d'accessibilité importantes telles que l'accès vocal et la saisie vocale. Désormais, votre PC peut vous comprendre. De nouveaux mots d'activation et de fin de conversation facilitent encore davantage son utilisation. Ils sont généralement disponibles pour les PC Windows 11. Cette fonctionnalité optionnelle offre aux utilisateurs un nouveau moyen de démarrer facilement une conversation avec Copilot Voice, à tout moment lorsque la fonctionnalité est activée.
Pour commencer, activez « Hey, Copilot » dans les paramètres de votre application Copilot, puis posez simplement une question commençant par « Hey, Copilot... ». Le microphone Copilot apparaîtra sur votre écran, accompagné d'un signal sonore indiquant que Copilot est à l'écoute. Pour mettre fin à une conversation, vous pouvez dire « Goodbye », appuyer sur « X » ou Copilot mettra automatiquement fin à la conversation après quelques secondes d'inactivité. Vous entendrez un signal sonore confirmant que la conversation est terminée.
Copilot Vision sur Windows est désormais disponible dans le monde entier
Copilot Vision sur Windows est disponible sur tous les marchés où Copilot est proposé.
Cela comprend :
- Partage complet du bureau et des applications : lorsque vous partagez votre bureau ou vos applications, Copilot peut vous aider à analyser le contenu, vous fournir des informations et répondre à vos questions, tout en vous guidant à voix haute. Obtenez des conseils pour améliorer votre projet créatif, de l'aide pour améliorer votre CV ou des conseils pour naviguer dans un nouveau jeu.
- Points forts : grâce à la fonctionnalité « Points forts », vous pouvez demander à Copilot de vous montrer comment effectuer une tâche spécifique. Il vous indiquera alors dans l'application où cliquer et quoi faire. En résumé, Copilot peut vous accompagner en vous donnant des conseils pendant que vous jouez à un jeu, en regardant vos photos et en vous montrant comment améliorer l'éclairage pour les rendre parfaites, ou en examinant votre itinéraire de voyage pour vous indiquer si votre liste de bagages est suffisante en fonction de votre destination.
- Contexte complet de l'application dans Word, Excel et PowerPoint : lorsque vous partagez des fichiers Word, Excel ou PowerPoint, Vision peut voir au-delà de ce qui est disponible sur votre écran. Par exemple, si vous demandez à Copilot de vous aider à réviser une présentation PowerPoint, il peut analyser l'ensemble de la présentation sans avoir à parcourir chaque diapositive.
- Text-in Text-out : bientôt disponible pour Windows Insiders, elle permet de converser avec Copilot Vision à l'aide de texte, Copilot répondant par écrit dans la même fenêtre de chat. Auparavant, vous ne pouviez utiliser Vision qu'à l'aide de la voix, et Copilot vous guidait à voix haute. Ainsi, que vous ayez oublié vos écouteurs ou que vous préfériez simplement communiquer par écrit, Vision sera bientôt en mesure de vous aider dans le scénario qui vous convient le mieux.
Intégrez Copilot à votre flux de travail grâce à une expérience de barre des tâches repensée
Avec la nouvelle fonctionnalité « Ask Copilot » (Demander à Copilot) dans la barre des tâches, Copilot s'intègre naturellement à votre utilisation de votre PC, prêt à vous aider, vous guider et collaborer dès que vous en avez besoin. L'objectif de Microsoft : faire de la barre des tâches un hub dynamique qui vous aide à accomplir plus avec moins d'efforts, transformant les interactions quotidiennes en moments de productivité et de plaisir. Cette expérience optionnelle offre un accès en un clic à Copilot Vision et Voice, permettant une interaction plus naturelle dans votre flux. Grâce à l'utilité de la voix, du texte et de l'assistance guidée avec Copilot Vision, vous pouvez utiliser Copilot à votre guise, de la manière qui vous convient le mieux.
Grâce à des résultats de recherche rapides et à un design rafraîchi, la nouvelle expérience de recherche simplifiée permet de trouver plus rapidement et plus facilement des applications, des fichiers et des paramètres, les résultats s'affichant et se mettant à jour instantanément au fur et à mesure que vous tapez. Cette expérience exploite les API Windows existantes pour renvoyer vos applications, fichiers et paramètres, comme l'expérience Windows Search, et ne donne pas à Copilot l'accès à votre contenu.
Aperçu des actions Copilot pour les fichiers locaux dans Copilot Labs
En mai, Microsoft a annoncé les actions Copilot sur le web, qui permettent à Copilot d'effectuer des actions réelles en votre nom, comme réserver une table dans votre restaurant préféré ou commander des courses. Bientôt disponible pour Windows Insiders dans Copilot Labs, Microsoft propose un aperçu d'une fonctionnalité expérimentale permettant aux actions Copilot d'aller au-delà du navigateur pour effectuer des actions directement sur les fichiers locaux dans Windows.
Que vous ayez besoin d'aide pour trier vos photos de vacances récentes ou pour extraire des informations d'un PDF, les actions Copilot peuvent faire le gros du travail pour vous en fonction du contexte de ce qui se trouve sur votre PC. En tant qu'agent polyvalent, il vous suffit de décrire la tâche que vous souhaitez accomplir avec vos propres mots, et l'agent tentera de la réaliser en interagissant avec les applications de bureau et Web.
Pendant ce temps, vous pouvez choisir de vous concentrer sur d'autres tâches. À tout moment, vous pouvez prendre le contrôle de la tâche ou vérifier la progression de l'action, y compris examiner les actions qui ont été effectuées. Cette fonctionnalité commencera par un ensemble restreint de cas d'utilisation. Il se peut que l'agent commette des erreurs ou rencontre des difficultés avec des interfaces complexes. C'est pourquoi il est si important de tester cette expérience dans le monde réel afin de nous aider à appliquer les enseignements tirés pour la rendre plus performante et plus fluide.
Création de documents et l'intégration des paramètres Windows avec les connecteurs Copilot
Les connecteurs Copilot, désormais disponibles pour Windows Insiders, vous permettent de relier vos services préférés, tels que les fichiers OneDrive et les contacts Outlook, les e-mails et les événements du calendrier, ainsi que les services Google, notamment Google Drive, Gmail, Google Agenda et Google Contacts, directement à l'application Copilot sur Windows. Une fois que vous avez choisi de connecter un service, Copilot peut trouver et comprendre votre contenu personnel en utilisant vos propres mots, ce qui facilite la recherche et la mémorisation des détails de votre contenu personnel connecté sur plusieurs plateformes.
Vous pouvez désormais demander à Copilot d'exporter votre texte vers Word, Excel ou PowerPoint, ce qui vous permet de vous lancer plus facilement dans vos projets. Enfin, Microsoft ajoute également une intégration avec Copilot sur Windows et les paramètres Windows. Il vous suffit de poser une question à Copilot sur les paramètres de votre PC Windows en utilisant vos propres mots, et il vous fournira un lien direct vers les paramètres Windows correspondants.
Des actions IA plus approfondies et plus puissantes
Avec ces mises à jours, Microsoft présente de nouvelles façons de faciliter vos tâches grâce aux nouvelles actions IA dans Windows.
Manus est un agent IA généraliste capable d'effectuer diverses tâches sur votre PC. Grâce à la nouvelle action IA Manus dans l'Explorateur de fichiers, vous pouvez obtenir de l'aide pour des tâches complexes telles que la création d'un site web à partir des documents de votre dossier local en un seul clic. Il vous suffit de sélectionner le document, de cliquer avec le bouton droit de la souris et de sélectionner « Créer un site web avec Manus » pour que Manus crée un site web pour vous en quelques minutes, sans téléchargement ni codage.
Manus est également disponible en tant qu'application native sur Windows. Vous pouvez bénéficier de la même assistance alimentée par l'IA de Manus pour créer un site web directement depuis la fenêtre de chat sans quitter votre session. Il vous suffit de taper dans l'application Manus : « Veuillez utiliser les fichiers image sur mon appareil et générer un site web professionnel de qualité ».
Manus exploite les capacités de la plateforme agentique disponibles sur Windows, telles que le protocole Model Context Protocol, pour récupérer le bon document et créer un site web pour vous en quelques minutes, sans téléchargement manuel de vos photos ni clics multiples ! Vous restez dans votre session ou passez à une autre tâche pendant que Manus travaille en arrière-plan en toute sécurité pour vous aider à accomplir votre tâche. Cette expérience est en préversion privée....
