Windows 11 bénéficie de plusieurs nouvelles fonctionnalités IA pour les applications principales et Copilot Vision sur ordinateur de bureau

Envoyé par Extrait de l'annonce de Microsoft Envoyé par Faites-en plus avec Microsoft Copilot et Edge sur Windows 11



Copilot Vision sur Windows, désormais disponible aux États-Unis, est une nouvelle façon d'interagir avec votre PC Windows 11. Lorsque vous l'activez, il peut voir ce que vous voyez sur votre appareil et vous en parler en temps réel.



Il agit comme une deuxième paire d'yeux, capable d'analyser le contenu, de vous aider lorsque vous êtes perdu, de vous fournir des informations et de répondre à vos questions au fur et à mesure. Que vous naviguiez, travailliez ou soyez plongé dans un projet, Copilot Vision vous offre des informations et des réponses instantanées.



Et avec Highlights, vous pouvez aller plus loin et demander à Copilot de vous montrer comment effectuer une tâche spécifique. Il vous indiquera alors dans l'application où vous vous trouvez où cliquer et quoi faire. Sous Windows, Copilot peut vous aider à naviguer dans plusieurs applications à la fois, y compris sur votre bureau complet, et vous servir de véritable compagnon pour vous aider à accomplir n'importe quelle tâche.



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 478 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En mars, le dernier build de Windows 11 marquait un tournant dans la politique de Microsoft concernant l'utilisation obligatoire d'un compte Microsoft pour accéder à certaines fonctionnalités de l'OS. Avec la mise à jour la plus récente, Microsoft a renforcé ses mesures de contrainte, rendant la création d'un compte Microsoft pratiquement inévitable pour tous les utilisateurs, même dans des configurations locales. Cette nouvelle décision semble résulter de la fermeture d'une faille qui permettait aux utilisateurs de contourner l'exigence d'un compte Microsoft lors de l'installation ou de la configuration initiale de leur système.Récemment, Microsoft a annoncé une nouvelle mise à jour de Windows 11 apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités IA pour les applications principales et Copilot Vision sur ordinateur de bureau. Microsoft introduit un large éventail de nouvelles fonctionnalités IA dans Windows 11 version 24H2 via la mise à jour KB5062660, qui atteint désormais le canal stable pour les utilisateurs généraux.Cela inclut des améliorations dans les applications principales telles que Paramètres, Photos, Paint et Snipping Tool, qui étendent les fonctionnalités IA existantes et en introduisent de nouvelles, bien que la plupart soient limitées aux PC Copilot+. Copilot Vision fait exception, puisqu'il est lancé sur tous les PC Windows 11 aux États-Unis. Initialement limité à Microsoft Edge, il a été étendu il y a quelques semaines pour prendre en charge toutes les applications de bureau, permettant une assistance en temps réel à l'écran en partageant votre écran avec l'IA.Cette fonctionnalité ne nécessite pas d'abonnement à Copilot Pro, à condition que la langue du système soit réglée sur l'anglais (États-Unis). Par ailleurs, les PC Copilot+ équipés de puces Snapdragon bénéficient d'un assistant IA dans les paramètres Windows pour ajuster les préférences à l'aide de la saisie en langage naturel, ainsi que de nouvelles actions « Click to Do » telles que « Draft with Copilot » dans Microsoft Word, des raccourcis Microsoft Teams, la pratique Reading Coach et l'intégration Immersive Reader.Parmi les autres fonctionnalités de Copilot+, citons Relight dans Microsoft Photos, la génération d'autocollants IA et la sélection intelligente dans Microsoft Paint, ainsi qu'un outil « Perfect screenshot » dans Snipping Tool pour un cadrage intelligent, accompagné d'un nouveau sélecteur de couleurs. Quick Machine Recovery est également introduit sur tous les PC Windows 11 afin de résoudre les échecs de démarrage en ligne.Plusieurs de ces fonctionnalités ont été initialement introduites en mai et sont désormais déployées progressivement. Il faudra peut-être jusqu'à un mois pour qu'elles soient disponibles pour tous les utilisateurs, mais un accès anticipé est possible en activant les dernières mises à jour et en installant KB5062660.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?