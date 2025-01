La carotte des « nouvelles fonctionnalités »

Toutes les innovations qui arrivent sur les nouveaux PC Windows 11 arrivent à un moment important. Nous avons récemment confirmé qu'après 10 ans de mises à jour et de support, Windows 10 atteindra la fin de son cycle de vie le 14 octobre 2025. Après cette date, les PC sous Windows 10 ne recevront plus de mises à jour de sécurité ou de fonctionnalités, et notre objectif est d'aider les clients à rester protégés en passant à de nouveaux PC modernes fonctionnant sous Windows 11. Que l'ordinateur actuel ait besoin d'être rafraîchi ou qu'il présente des vulnérabilités de sécurité nécessitant la dernière protection matérielle, le moment est venu d'opter pour un nouvel ordinateur sous Windows 11.

Le bâton des « fin de mises à jour »

Une stratégie économique sous-jacente

L'impact environnemental : une problématique ignorée

Conclusion

En janvier dernier, lors du salon CES, Yusuf Mehdi, vice-président exécutif de Microsoft et directeur du marketing grand public, a déclaré que 2024 serait « l'année du PC IA ».En mai, Microsoft a présenté une nouvelle catégorie d'ordinateurs personnels dotés de fonctions d'intelligence artificielle , alors qu'elle s'efforçait d'intégrer cette technologie émergente dans ses produits et de concurrencer Alphabet et Apple. Les PC Copilot+ représentent la vision de Microsoft d'un matériel Windows phare axé sur l'IA. Ils intègrent tous des puces dédiées, appelées NPU, qui alimentent des expériences d'IA telles que Recall. Ils sont également dotés d'une mémoire vive de 16 Go au minimum, associée à un disque dur SSD.Pour « encourager » les utilisateurs à se tourner vers de nouveaux PC, Microsoft a entrepris de sévir contre les personnes qui ne respectent pas la configuration requise pour Windows 11 en bloquant une méthode utilisée pour contourner les exigences du système. Puis, en décembre, Microsoft a autorisé l'utilisation de Windows 11 sur des PC anciens et incompatibles quelques jours seulement après avoir déclaré que TPM 2.0 est une « norme non négociable pour l'avenir de Windows »La veille du lancement du CES 2025, Microsoft a poursuit ses efforts pour que les utilisateurs adoptent son nouveau paradigme logiciel, en déclarant 2025 « l'année du rafraîchissement des PC sous Windows 11 » et en rappelant à tous que la date de fin de support de Windows 10 est toute proche. Cette déclaration a été faite par Yusuf Mehdi, qui a mis l'accent sur les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle qui accompagnent la mise à jour des exigences matérielles de l'OS et sur la façon dont ces spécifications renforcent la sécurité :« On se souviendra de 2024 comme d'une année transformatrice où de nombreuses personnes ont expérimenté les avantages uniques de l'IA dans des applications pratiques, repoussant les limites de ce qui est possible sur un PC Windows au travail, à l'école et à la maison. Qu'il s'agisse d'accéder rapidement à Copilot directement depuis votre clavier grâce à la touche Copilot, de résumer une réunion avec Copilot dans Teams, de créer un document en quelques mots avec Copilot dans Microsoft 365, ou de simplifier la recherche avec Windows Search1 amélioré, l'IA révolutionne la façon dont nous utilisons les PC aujourd'hui et à l'avenir. Et le meilleur moyen, le plus sûr et le plus performant, de profiter des avantages de l'IA aujourd'hui et à l'avenir, c'est d'utiliser un nouveau PC Windows 11.« En nous appuyant sur Windows 11, notre version la plus sécurisée de Windows, nous avons introduit une nouvelle catégorie de PC : les PC Copilot+. Ces PC sont les plus rapides, les plus intelligents et les plus sécurisés des PC Windows jamais construits. Avec ce lancement, nous avons franchi une étape importante de notre parcours, en étendant la puissance de l'IA du nuage à votre PC, et en apportant des innovations passionnantes à nos clients et à l'industrie. Cette étape de l'IA sur PC a été accueillie avec enthousiasme par les clients et devrait se poursuivre en 2025 ».Microsoft met en avant l'ajout de nouvelles fonctionnalités sur Windows 11 pour convaincre les utilisateurs de franchir le pas. L’argument central repose sur l’innovation et l’amélioration de l’expérience utilisateur : un design modernisé, une meilleure prise en charge des technologies récentes, et une sécurité accrue. Ces promesses, bien qu’attrayantes sur le papier, ne sont pas nécessairement révolutionnaires pour justifier un remplacement massif de matériel.La stratégie de Microsoft repose sur un double enjeu. D’une part, convaincre les particuliers et les entreprises que leurs systèmes actuels sont obsolètes, et d’autre part, insister sur le potentiel d’un environnement informatique plus performant. Toutefois, beaucoup pourraient se demander si ces « nouvelles fonctionnalités » ne sont pas, en réalité, des évolutions marginales déguisées en avancées majeures. Les utilisateurs exigeants et les entreprises, souvent soucieux de la stabilité et de la compatibilité, pourraient ne pas se laisser convaincre par des fonctionnalités qu’ils jugent secondaires.Yusuf Mehd a vanté les mérites de Windows 11 comme « le meilleur moyen, le plus sûr et le plus performant de tirer parti des avantages de l'IA aujourd'hui et à l'avenir ». Mehdi ajoute :Le deuxième levier, plus controversé, est l’arrêt des mises à jour de sécurité pour Windows 10, prévu en octobre 2025. Ce choix contraint, en réalité, de nombreux utilisateurs à migrer vers Windows 11, sous peine de laisser leurs systèmes vulnérables aux cyberattaques. Cette méthode coercitive est un levier classique de l’industrie technologique, mais elle soulève des critiques légitimes sur l'éthique d’un tel modèle.« Après cette date, les PC sous Windows 10 ne recevront plus de mises à jour de sécurité ou de fonctionnalités, et notre objectif est d'aider les clients à rester protégés en passant à de nouveaux PC modernes fonctionnant sous Windows 11. Que le PC actuel ait besoin d'être rafraîchi ou qu'il présente des vulnérabilités de sécurité nécessitant la dernière protection matérielle, c'est le moment d'opter pour un nouveau PC sous Windows 11. »Pour beaucoup, la fin du support de Windows 10 apparaît comme une manière déguisée d’imposer une consommation forcée. Les utilisateurs, en particulier ceux possédant des machines incompatibles avec Windows 11, se retrouvent face à un dilemme : investir dans un nouveau PC ou rester avec un système non sécurisé. Cette logique pourrait être perçue comme un mépris des besoins réels des consommateurs, notamment ceux qui utilisent leur matériel pour des tâches basiques ou qui n’ont pas les moyens financiers de suivre le rythme des mises à jour imposées.Il est évident que cette annonce s'inscrit dans une logique commerciale. En incitant les consommateurs à renouveler leurs appareils, Microsoft profite à la fois de la vente de licences Windows 11 et de la stimulation du marché du hardware, qui bénéficie aux fabricants de PC. La pression exercée sur les utilisateurs est donc autant un choix stratégique qu’un moyen de répondre à des impératifs économiques, notamment dans un contexte où le marché des ordinateurs personnels connaît un ralentissement.Cependant, cette dynamique soulève une question fondamentale : dans quelle mesure Microsoft privilégie-t-il ses intérêts financiers au détriment des besoins réels de ses utilisateurs ? La transition forcée pourrait bien alimenter un sentiment de méfiance envers l’entreprise, en particulier chez les consommateurs qui se sentent piégés dans un cycle sans fin de dépenses et de renouvellement matériel.L'un des aspects les plus préoccupants de cette campagne est l’impact écologique. Encourager le renouvellement massif des PC contribue à l’aggravation des problèmes de déchets électroniques, une problématique mondiale de plus en plus urgente. De nombreux appareils fonctionnels risquent de finir prématurément dans des décharges, accentuant la pression sur les ressources naturelles et augmentant les émissions de carbone liées à la production de nouveaux équipements.Microsoft, en tant que géant technologique, pourrait jouer un rôle clé dans la promotion d’une informatique plus durable. Malheureusement, cette stratégie semble privilégier les bénéfices à court terme au détriment d’une approche responsable. La mise en place de programmes de mise à jour logicielle pour les anciens matériels ou d’initiatives de recyclage plus ambitieuses aurait été un signe fort de leur engagement environnemental.Une rupture avec les besoins réels des utilisateursEnfin, cette initiative met en lumière un décalage croissant entre les objectifs des grandes entreprises technologiques et les attentes des utilisateurs. Beaucoup de consommateurs souhaitent conserver leurs équipements aussi longtemps que possible, tant qu’ils répondent à leurs besoins. La course à l’innovation, imposée par des géants comme Microsoft, semble de plus en plus déconnectée des priorités des utilisateurs, qui recherchent avant tout fiabilité, sécurité et simplicité.En déclarant 2025 « l’année du renouvellement des PC sous Windows 11 », Microsoft mise sur une combinaison d’incitations et de pressions pour pousser les utilisateurs à adopter son dernier système d’exploitation. Si cette stratégie pourrait se révéler efficace à court terme, elle comporte des risques importants, notamment en termes d’image de marque, d’impact environnemental et de satisfaction des consommateurs. À une époque où la durabilité et la transparence sont des attentes croissantes, il serait judicieux pour Microsoft de repenser son approche, en s’alignant davantage sur les préoccupations de ses utilisateurs et de la planète.Source : Microsoft Les nouvelles fonctionnalités de Windows 11 justifient-elles réellement le renouvellement des PC ou s’agit-il d’une stratégie marketing avant tout ?Quelle est la réelle valeur ajoutée de Windows 11 par rapport à Windows 10 pour un utilisateur moyen ?Les utilisateurs sont-ils aujourd'hui prêts à suivre le rythme imposé par les grandes entreprises technologiques en termes de renouvellement matériel ?Quels profils d’utilisateurs (particuliers, entreprises, etc.) seront les plus impactés par cette transition ?Existe-t-il des solutions pour prolonger la vie des PC existants tout en répondant aux exigences de sécurité et de performance ?Microsoft pourrait-il proposer un système d’exploitation "allégé" pour les PC non compatibles avec Windows 11 ?