Windows 2030 : Microsoft prédit que le système d'exploitation basé sur l'IA agentique remplacera la souris et le clavier, « En 2030, utiliser une souris et un clavier semblera étrange »

Microsoft a récemment estimé que l'IA, et notamment l'IA agentique, jouera un rôle essentiel dans les futurs versions de Windows. L'IA agentique est une catégorie d'IA qui se concentre sur les systèmes autonomes capables de prendre des décisions et d'effectuer des tâches sans intervention humaine. Microsoft prévoit que la méthode d'interaction par défaut avec le système d'exploitation sera le langage naturel. Microsoft affirme que cela rendra "l'utilisation de la souris, du clavier et la saisie au clavier" en 2030 aussi étranges que l'utilisation du DOS l'est aujourd'hui pour la génération Z.
En juin dernier, Microsoft a confirmé que la prochaine version de Windows est la version 25H2 de Windows 11, ce qui signifie que la sortie de Windows 12 est repoussée d'au moins un an. La version 25H2 de Windows 11 n'est pas une mise à jour majeure d'un point de vue technique : elle est construite sur la même base de code que son prédécesseur, la version 24H2, qui était une mise à jour majeure. Cette annonce intervient alors que Microsoft a récemment annoncé que les utilisateurs de Windows 10 auront la possibilité de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité gratuitement au-delà d'octobre 2025.
Si la sortie de Windows12 reste encore un mystère, Microsoft a récemment estimé que l'IA, et notamment l'IA agentique, jouera un rôle essentiel dans les futurs versions de Windows. L'IA agentique est une catégorie d'IA qui se concentre sur les systèmes autonomes capables de prendre des décisions et d'effectuer des tâches sans intervention humaine. Ces systèmes indépendants réagissent automatiquement aux conditions pour produire des résultats. Ce domaine est étroitement lié à l'automatisation agentique, également connue sous le nom de systèmes de gestion de processus basés sur des agents, lorsqu'il est appliqué à l'automatisation des processus.
La société a publié une vidéo intitulée Windows 2030 Vision dans laquelle elle prévoit que la méthode d'interaction par défaut avec le système d'exploitation sera le langage naturel. Microsoft affirme que cela rendra "l'utilisation de la souris, du clavier et la saisie au clavier" en 2030 aussi étranges que l'utilisation du DOS l'est aujourd'hui pour la génération Z. David Weston, vice-président corporate de Microsoft chargé de l'entreprise et de la sécurité, est interviewé dans ce qui semble être la première d'une série de vidéos Windows 2030 Vision.
La première prédiction de Weston est que dans cinq ans, les entreprises pourront embaucher des agents IA pour agir en tant qu'experts en sécurité. Ceux-ci se comporteront comme de vraies personnes, leurs collègues leur parleront sur Teams, ils participeront à des réunions, etc. Comme on l'entend chaque fois qu'une IA semble prête à remplacer le travail d'une personne, M. Weston affirme que l'IA agentielle prendra en charge le travail « pénible » et permettra aux humains de se concentrer sur d'autres tâches en espérant qu'ils n'auront pas à chercher un nouvel emploi.
« Je pense que nous ferons moins avec nos yeux et que nous parlerons davantage à nos ordinateurs », déclare Weston. « Je crois sincèrement que la future version de Windows et des autres systèmes d'exploitation Microsoft interagira de manière multimodale. L'ordinateur sera capable de voir ce que nous voyons, d'entendre ce que nous entendons, et nous pourrons lui parler et lui demander de faire des choses beaucoup plus sophistiquées. » Le dirigeant affirme qu'il s'agit d'une forme de communication beaucoup plus naturelle.
Microsoft a investi davantage dans l'IA que la plupart des entreprises, avec plus de 13 milliards de dollars injectés dans OpenAI et 650 millions de dollars dans Inflection AI. C'est pourquoi Redmond continue d'intégrer de plus en plus de fonctionnalités d'IA dans tous ses produits, que les utilisateurs en veuillent ou non. L'idée d'un système d'exploitation Windows doté d'une IA agentique capable d'exécuter des commandes vocales risque de faire grogner beaucoup de gens la vidéo compte actuellement plus de « j'aime pas » que de « j'aime » , mais il est difficile de savoir si cela se concrétisera réellement d'ici 2030.
Microsoft a fait beaucoup de promesses ambitieuses avant l'arrivée de Copilot, mais, comme pour les ordinateurs portables Copilot+, certaines de ces promesses n'ont pas été tenues. Microsoft a également l'habitude de vanter les mérites d'une fonctionnalité IA avant de se heurter à une telle levée de boucliers que l'entreprise doit la retirer ou la modifier la saga Recall, qui permet de capturer des captures d'écran, par exemple, est toujours d'actualité.
En outre, Microsoft semble être confronté à un exode des utilisateurs de Windows. Yusuf Mehdi, vice-président exécutif de Microsoft, a écrit que Windows équipe plus d'un milliard d'appareils actifs dans le monde. Ce chiffre semble impressionnant, mais il est en baisse par rapport aux années précédentes. Le rapport annuel de Microsoft pour 2022 faisait état de plus de 1,4 milliard d'appareils sous Windows 10 ou 11. Ce qui signifie que Windows a perdu environ 400 millions d'utilisateurs au cours des 3 dernières années. Pendant ce temps, de plus en plus d'organisations, de gouvernements et de communautés locales adoptent Linux.
L'idée que les saisies au clavier et à la souris deviendront aussi archaïques que la modification de fichiers batch sous DOS d'ici 2030 semble hautement improbable. Peut-être qu'un jour cela arrivera, mais cinq ans, c'est beaucoup trop court.
En 2023, des spéculations montraient que Windows 12 de Microsoft, la prochaine itération majeure du système d'exploitation pour PC, pourrait potentiellement adopter un modèle d'abonnement payant, comme le suggère une récente fuite. Il est important de noter qu'il ne s'agit que de quelques lignes de code et que leur présence n'indique pas nécessairement une évolution définitive vers un modèle d'abonnement. Mais cela marquerait un changement important pour la version grand public du système d'exploitation Windows.
Et vous ?
Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Microsoft force l'adoption de Copilot en interne : « l'utilisation de l'IA n'est plus facultative », indique l'entreprise qui envisage même de noter l'usage de son IA dans les bilans de performance annuels
Windows 11 : un test montre que l'IA Microsoft Recall est toujours capable d'enregistrer cartes bancaires, mots de passe et données sensibles malgré le paramètre « Filtrer les informations sensibles » activé
Windows 10 arrive en fin de vie, mais pourquoi acheter un nouveau PC pour Windows 11 alors que vous pouvez continuer à utiliser le votre avec un système d'exploitation Linux comme Zorin OS
Vous avez lu gratuitement 500 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.