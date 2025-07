Microsoft laisse entendre discrètement que Windows a perdu environ 400 millions d'utilisateurs au cours des trois dernières années

tandis que l'utilisation des smartphones, de Linux et de Mac a augmenté

Windows montre des signes de recul ; Linux et Mac progressent

La fin du support de Windows 10 pourrait profiter aux rivaux

Les PC Copilot+ ont également échoué à dynamiser le marché



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 433 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Microsoft Windows est le système d'exploitation dominant sur les ordinateurs personnels depuis des décennies. Dans les années 90, Windows est devenu le standard sur PC, ce qui a poussé les développeurs à créer des logiciels compatibles Windows. Plus il y avait de logiciels pour Windows, plus les utilisateurs voulaient Windows. C’est un cercle vertueux. Microsoft a également signé des partenariats avec les fabricants pour préinstaller Windows sur leurs PC. Les distributions GNU/Linux et macOS ont intensifié la concurrence au fil des ans , mais Windows est resté largement dominant. Toutefois, une formulation étrange de Yusuf Mehdi, vice-président exécutif de Microsoft, suggère une baisse brutale du nombre d'utilisateurs de Windows entre 2022 et 2025.« Aujourd'hui, Windows est le système d'exploitation le plus utilisé, équipant plus d'un milliard d'appareils actifs chaque mois... », a écrit Yusuf Mehdi dans un très long article de blogue publié le 24 juin 2025. À première vue, cela semble plutôt positif. Toutefois, la dernière fois que le géant technologique de Redmond s'est vanté du nombre d'appareils Windows actifs chaque mois, c'était il y a un peu plus de trois ans et le chiffre avancé était nettement plus élevé.Dans son rapport annuel 2022, publié en janvier 2022, la société se vantait : « il y a désormais plus de 1,4 milliard d'appareils actifs chaque mois qui fonctionnent sous Windows 10 ou Windows 11 ». Et ce chiffre était en hausse par rapport aux 1,3 milliard enregistrés seulement un an plus tôt. Un calcul rapide suggère que la base d'utilisateurs de Windows a brutalement baissé sur une période très courte, perdant 400 millions d'utilisateurs en l'espace de 3 ans.Bien sûr, il pourrait s'agir simplement d'une erreur d'arrondi de la part de Microsoft, ou bien l'entreprise utilise cette fois-ci une méthode de comptage différente. Cependant, étant donné que ces documents contiennent des informations importantes, certains analystes suggèrent qu'il ne s'agit pas d'une estimation approximative. Ces données constituent en effet le type d'informations qui font bouger les marchés et font monter ou baisser le cours des actions.Par conséquent, ces chiffres sont soigneusement examinés par le service juridique. Il est donc probable que Windows a perdu une grande partie de sa base installée au cours des trois dernières années. Les consommateurs ont mis au rebut leurs anciens PC et opté pour des téléphones ou des tablettes au lieu de remplacer leurs ordinateurs de bureau et portables encombrants. Les familles qui possédaient deux ou trois PC en partagent désormais un seul.On peut expliquer où sont passés ces 400 millions d'appareils. De nombreux utilisateurs sont passés de l'autre côté et ont commencé à utiliser macOS, qui a connu une nouvelle vie après la décision d'Apple d'abandonner les processeurs Intel et de commencer à fabriquer ses propres puces pour les MacBook. Selon IDC et Canalys, les livraisons de Mac ont augmenté en avril 2025, donnant à Apple une part mondiale de PC comprise entre 8,7 % et 10,4 %.Un autre facteur est le nombre d'utilisateurs et d'entreprises qui abandonnent Windows au profit d'alternatives basées sur Linux. Certains gouvernements changent aussi d'allégeance, notamment l'État allemand du Schleswig-Holstein , le ministère danois des Affaires numériques et la ville française de Lyon Par ailleurs, les gens délaissent peu à peu leur ordinateur au profit des smartphones et des tablettes, d'autant plus qu'ils sont devenus plus puissants que jamais. Ils peuvent naviguer facilement sur Internet avec leurs téléphones, consulter leurs courriels, regarder des vidéos, etc. Le marché des PC Windows grand public s'est de plus en plus orienté vers les professionnels qui ont besoin de logiciels et de matériel spécialisés à la maison, ainsi que vers les joueurs.Comme presque tous les produits électroniques, les PC et les Mac ont connu un regain de popularité pendant la pandémie et les années qui ont suivi, mais cette époque est révolue. Microsoft s'attend probablement à une nouvelle hausse des ventes à l'approche du mois d'octobre, notamment lorsque le support de Windows arrivera à son terme le 14 octobre 2025 et que les organisations mettront à jour leurs systèmes pour passer à Windows 11.Mais les consommateurs réfractaires risquent d'être plus lents à adopter Windows 11, surtout si cela nécessite des mises à niveau matérielles. Les exigences matérielles de Windows 11 ont été le principal point de friction entre Microsoft et les utilisateurs. À titre d'exemple, certaines organisations prévoient de passer à une distribution Linux à la fin du support de Windows 10 , plutôt que de transformer leurs appareils encore fonctionnels en déchets électroniques.L'imminence de la fin du support de Windows 10 devrait faire bondir les ventes aux entreprises, d'autant plus que ces dernières comptent sur les logiciels actuels pour sécuriser leurs systèmes. En revanche, ce n'est pas gagné pour les consommateurs. Après tout, leur PC sous Windows 10 fonctionnera toujours parfaitement, même s'il ne reçoit pas de mises à jour - il sera peut-être un peu plus vulnérable aux menaces, mais beaucoup ne s'en soucient pas.Les personnes qui souhaitent remplacer leur ordinateur ont également des alternatives intéressantes : avec un budget d'environ 800 à 1 000 dollars, le MacBook Air Silicon d'Apple est une offre alléchante, notamment en raison de l'autonomie exceptionnelle de sa batterie. D'autre part, si votre budget est un peu serré, mais que vous voulez quand même quelque chose de décent et de nouveau, il y a une tonne d'options de Chromebook sur le marché.Et comme de nombreuses écoles utilisent le système d'exploitation Chromebook , les élèves - qui deviendront un jour des adultes et achèteront leurs propres ordinateurs - y sont tellement habitués qu'ils pourraient bien choisir Google plutôt que Microsoft lorsqu'ils auront besoin d'un ordinateur.Les systèmes d'exploitation alternatifs ne représentaient pas une menace majeure dans le passé, car l'omniprésence de la suite Microsoft Office, de divers logiciels uniquement disponibles pour Windows et le prix moins élevé des PC par rapport aux Mac signifiaient qu'ils étaient les meilleures options pour ceux qui avaient simplement besoin d'un ordinateur pour effectuer des tâches de base. Mais le paysage a considérablement évolué ces dernières années.Avec la prévalence de Google Docs (qui est gratuit, soit dit en passant) et des applications basées sur le Web, il semble que beaucoup ne trouvent plus de raison de choisir Microsoft. D'autres utilisateurs pourraient également tout simplement décider qu'ils n'ont plus besoin d'un PC aujourd'hui. Microsoft a tenté de relancer le marché des PC en 2024 avec le lancement d'une nouvelle catégorie d'appareils Windows 11 équipés d'une IA , appelé PC Copilot+. Le fabricant de Windows est parti du principe que l'IA suffirait à inciter les utilisateurs à passer à de nouveaux PC. Les fonctionnalités offertes par ces PC Copilot+ se sont révélées peu populaires dans l'ensemble. Malgré le battage médiatique intense, les livraisons n'ont pas répondu aux attentes.Par ailleurs, l'on a également l'impression que Microsoft a saisi toutes les occasions ces dernières années pour détériorer Windows de manière flagrante et, dans certains cas, carrément hostile aux utilisateurs. Par exemple, Windows 11 est le seul système d'exploitation grand public sur le marché qui exige un compte utilisateur en ligne pour pouvoir configurer son PC. Aucune autre plateforme de bureau ou mobile n'impose cette exigence à l'heure actuelle. Il y a également l'avalanche de publicités et de fonctionnalités superflues qui accompagnent Windows 11 aujourd'hui. La plateforme s'est lentement dégradée à mesure que Microsoft explorait de nouvelles façons de gagner de l'argent. Aujourd'hui, les utilisateurs de Windows 11 voient apparaître des publicités pour les services Microsoft partout, de l'écran de verrouillage et du menu Démarrer à la recherche Windows et à l'application Paramètres. Les publicités sont littéralement partout sur Windows 11 . Bien sûr, la plupart de ces fonctionnalités peuvent être désactivées, mais lorsque la plateforme est aussi peu attrayante qu'elle l'est actuellement, pourquoi l'utilisateur se donnerait-il cette peine ? Les publicités existent également sur macOS, mais comme les utilisateurs de Mac adorent cette plateforme, ils sont ravis de passer du temps à désactiver ces fenêtres contextuelles lorsqu'elles apparaissent.La réputation dont jouit Windows aujourd'hui n'est pas positive. Pour la plupart des gens, Windows n'est actuellement pas un produit ou une plateforme attrayante. Cela dit, Windows 11 continue de gagner des parts de marché et devrait dépasser Windows 10 en tant que plateforme Windows la plus utilisée l'année prochaine. Mais il semble de plus en plus probable que Windows 11 n'atteindra jamais les sommets atteints par Windows 10 à son apogée.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la baisse potentielle du nombre d'utilisateurs de Windows ?Selon vous, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette chute brutale du nombre d'utilisateurs de Windows ?Les utilisateurs se plaignent des publicités et des fonctionnalités superflues sur Windows 11. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, Windows 11 atteindra-t-il un jour les sommets atteints par Windows 10 à son apogée ? Pourquoi ?