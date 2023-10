La fuite est apparue lorsque Deskmodder a observé plusieurs entrées liées à l'abonnement dans le fichier de configuration INI de la version Canary. Ces entrées n'étaient pas présentes dans la version Windows 11 23H2 Release Preview lorsque les deux ont été comparées à l'aide de WinMerge.Toutefois, il est important de noter qu'il ne s'agit que de quelques lignes de code et que leur présence n'indique pas nécessairement une évolution définitive vers un modèle d'abonnement. Microsoft n'a pas encore confirmé l'existence de Windows 12. La seule information disponible sur la prochaine version de Windows est une année de lancement potentielle en 2024.DeskmodderQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous que les informations rapportées par le site allemand Deskmodder sont pertinentes et fiables ?Selon vous, le passage de Windows 12 à un modèle d'abonnement payant est-il une stratégie cohérente et pertinente ?