Lors de la conférence des développeurs Build 2023, Microsoft a laissé entrevoir plusieurs mises à jour passionnantes pour Windows 11. Cependant, l'une des présentations les plus intrigantes pourrait être la première à confirmer que Microsoft se prépare à lancer une prochaine itération de Windows - potentiellement Windows 12 . Pendant l'une des présentations, l'attention du public a été attirée par une capture d'écran faisant référence à une session intitulée "next-gen of Windows". Cette session n'avait pas été abordée, ce qui a suscité la curiosité des participants et des passionnés de technologie du monde entier. S'agit-il réellement d'une allusion à Windows 12 ?Il est difficile de répondre à cette question pour l'instant. En effet, Windows 11 est sorti le 5 octobre 2021, plus de six ans après les débuts de Windows 10. Microsoft a récemment publié la première mise à jour majeure du système d'exploitation, Windows 11 version 22H2. Toutefois, la prochaine nouveauté pourrait être Windows 12. La rumeur indique que la firme de Redmond serait en train de revoir le calendrier de publication des nouvelles versions majeures de Windows. Microsoft envisagerait désormais des délais plus courts entre deux versions majeures. Ainsi, Windows 12 pourrait arriver à l'automne 2024, trois ans après le lancement de Windows 11.Si la rumeur se confirme, cela signifierait que Microsoft renonce aux mises à jour annuelles majeures et opte désormais pour une nouvelle version de Windows tous les trois ans (ou peut-être dans un délai plus court). Microsoft a démenti les informations selon lesquelles il travaille sur Windows 12, mais étant donné que nous sommes encore à quelque temps de son lancement, l'entreprise pourrait simplement cacher ses cartes. En attendant, Windows 11 continuera de recevoir des mises à jour (qui sont parfois fortement controversées) et, parfois, de nouvelles fonctionnalités, de sorte que le système d'exploitation ne sera pas considéré comme périmé.Précédemment, Microsoft a indirectement fait référence à "Next Valley Prototype Design", un terme désignant la prochaine génération de Windows. D'après les tests internes de la société, il est probable que Windows 12 présente un bureau d'apparence différente avec une caractéristique unique : une barre des tâches flottante sans la barre d'état système. Les preuves de ce nouveau design remonteraient aux versions préliminaires de Windows 11. Et les versions préliminaires récentes incluaient une option permettant de désactiver l'horloge et la date de la barre d'état système, ce qui correspondrait à la description faite des fonctionnalités de Windows 12.Bien qu'il s'agisse de spéculations, la rumeur indique que Microsoft optimise Windows 12 pour les processeurs ARM et prévoit d'intégrer l'IA dans le nouveau système d'exploitation pour plus d'améliorations. En effet, des sources familières avec les plans de Microsoft rapportent que Windows 11 ne répond toujours pas aux efforts de l'entreprise pour fournir un système d'exploitation modulaire qui dépouille la plateforme des fonctionnalités héritées en faveur d'un poids léger, d'une installation plus rapide des mises à jour et d'une sécurité beaucoup plus élevée. Windows 12 pourrait être cette version et Microsoft miserait grandement sur l'IA pour y arriver.Des fuites concernant le projet CorePC de Microsoft révèlent que ce dernier ouvrirait à de nouvelles configurations de Windows qui évolueront en fonction du matériel de l'ordinateur. Le projet CorePC utiliserait la "séparation des états" et divisera Windows en plusieurs partitions, à l'instar d'iOS et d'Android. Cela pourrait rendre plus difficile l'infection du système par des logiciels malveillants tout en rendant les mises à jour plus rapides. (Dans la version actuelle de Windows, l'ensemble du système est installé sur une seule partition inscriptible. Les fichiers système, les données utilisateur et les fichiers de programme sont tous stockés au même endroit.)Sur une plateforme séparée, une variante de Windows axé sur l'éducation pourrait avoir une empreinte légère comme ChromeOS, n'exécutant que le navigateur Edge, des applications Web, Office et des applications Android émulées. À l'inverse, CorePC pourrait également proposer des versions complètes prenant en charge toutes les fonctionnalités et capacités actuelles du bureau moderne Windows 11. Microsoft travaillerait en outre sur une version de CorePC destinée à rivaliser avec Apple Silicon, intégré dans les nouveaux Mac il y a plus de deux ans. Elle améliorerait les performances et les capacités de l'OS lorsqu'il est associé à un matériel spécifique.Enfin, Microsoft intègrerait (sans surprise) l'IA au cœur du nouveau système d'exploitation. Microsoft aurait notamment prévu d'utiliser l'IA pour analyser le contenu de l'écran et fournir des indications contextuelles appropriées. Cela ressemble à une extension à l'ensemble du système des capacités d'IA des prochaines versions de la suite bureautique Office. Quant à savoir quand vous pourrez mettre la main dessus, la firme de Redmond aurait l'intention d'utiliser CorePC à partir de la prochaine version majeure de Windows (probablement Windows 12), prévue pour 2024. Mais, bien entendu, les plans présumés de l'entreprise pourraient changer d'ici là.Dans l'ensemble, le buzz autour de Windows 12 semble positif pour Microsoft et certains utilisateurs semblent enthousiastes quant à la façon dont il changera la façon dont ils interagiront avec leurs PC. Microsoft a fait de nombreux choix discutables avec Windows 11, il y a donc beaucoup de leçons à tirer et de points à améliorer. Et en ce qui concerne le futur de Windows, certains utilisateurs se demandent s'il y a un réel avantage à proposer un nouveau système d'exploitation tous les trois ans. Ils craignent notamment que cela ait un impact négatif sur la stabilité et la sécurité de Windows, ce qui pourrait nuire non seulement aux particuliers, mais aussi aux entreprises.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des rumeurs sur l'arrivée imminente de Windows 12 ?Quelles sont les fonctionnalités que vous espérez voir dans la prochaine génération de Windows ?Êtes-vous pour la sortie d'une nouvelle version de Windows tous les trois ans ? Pourquoi ?Quels pourraient être les impacts de ce calendrier de publication sur les utilisateurs simples et les entreprises ?