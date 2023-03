Les rumeurs et les rapports suggérant l'entrée imminente de Windows 12 continuent de ruisseler. L'une des plus récentes semble provenir d'un partenariat entre Microsoft et Intel. Selon un tweet maintenant supprimé d'un leaker et passionné de Windows @leaf_hobby, Intel a listé Windows 12 comme l'un des systèmes d'exploitation pris en charge pour ses puces de bureau Meteor Lake-S, qui sortiraient la même année que le nouvel OS de Microsoft dont on parle.Voici le post concernant cette affaire, qui a été sauvegardé par VideoCardz avant d'être supprimé :Si les calendriers de sortie de la puce et dudit OS s'alignent, il est important de noter qu'il n'y a toujours pas de confirmation ferme de Microsoft à ce sujet. Et bien qu'il y ait effectivement des rapports sur le passage de Microsoft à un cycle de publication de trois ans pour les versions majeures du client Windows, un tel plan est toujours sujet à des changements.De plus, compte tenu de l'état de la part de marché actuelle de Windows 11 par rapport à Windows 10, ladite feuille de route est susceptible d'être modifiée par l'entreprise. Selon les dernières données du site Web d'analyse du trafic Internet StatCounter, Windows 11 ne détient que 19,13 % de la part de marché mondiale des versions de bureau de Windows, tandis que Windows 10 détient une part massive de 73,25 %. Néanmoins, un grand changement dans ces chiffres pourrait être attendu en 2025, lorsque Microsoft mettra fin au support de Windows 10. À ce moment-là, davantage d'utilisateurs pourraient adopter le nouveau système d'exploitation Windows 11, et cela pourrait également être un signal pour Microsoft d'introduire une nouvelle version majeure de Windows, Windows 12.Sources : VideoCardz, @leaf_hobbyQu'en pensez-vous ?