Windows 8 n'est plus compatible depuis le 12 janvier 2016 et ne reçoit plus de mises à jour de sécurité. Par conséquent, si vous utilisez Microsoft 365 sur un ordinateur exécutant Windows 8 et que vous êtes configuré pour les mises à jour automatiques, vous ne recevrez plus de mises à jour pour les applications Office, y compris les mises à jour de fonctionnalités, de sécurité et d'autres mises à jour de qualité.

Par conséquent, si vous utilisez Microsoft 365 sur un ordinateur exécutant Windows 8 et que vous êtes configuré pour les mises à jour automatiques, vous ne recevrez plus de mises à jour pour les applications Office, y compris les mises à jour de fonctionnalités, de sécurité et d'autres mises à jour de qualité. Windows 8.1 a atteint sa fin du support ce mardi 10 janvier 2023. Après cette date, si vous exécutez Microsoft 365, vous ne recevrez plus de mises à jour pour les applications Office ; cela inclut les fonctionnalités, la sécurité et d'autres mises à jour de qualité.

Pas de mise à jour de sécurité étendue (ESU) comme avec Windows 7

Plus d'un PC Windows sur 10 est concerné

Envoyé par Microsoft Envoyé par Avec la fin de la prise en charge de la mise à jour de sécurité étendue (ESU) de Windows 7 et de Windows 8/8.1 le 10 janvier 2023, et la fin de la prise en charge de Google Chrome pour Windows 7 et Windows 8/8.1, la version 109 du navigateur Microsoft Edge et la version 109 de WebView2 Runtime seront les dernières versions respectives à prendre en charge ces systèmes d'exploitation. De plus, les versions 1.0.1519.0 et supérieures du SDK WebView2 ne prendront plus en charge Windows 7 et Windows 8/8.1.



La version 109 de Microsoft Edge et la version 109 de WebView2 Runtime sont prévues pour la semaine du 12 janvier 2023 (pour en savoir plus, consultez notre calendrier de publication). Bien que les versions 109 et antérieures de Microsoft Edge et WebView2 Runtime continuent de fonctionner sur ces systèmes d'exploitation, ces versions ne recevront pas de nouvelles fonctionnalités, de futures mises à jour de sécurité ou de correctifs de bogues.



Microsoft Edge version 109 sera également la dernière version prise en charge pour Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2. Internet Explorer 11 restera pris en charge sur ces systèmes d'exploitation tant qu'ils seront pris en charge.



Versions Fixed vs Evergreen de WebView2 Runtimes



Cette chronologie de fin de support s'applique aux versions Evergreen et Fixed du Runtime WebView2.



Les Runtimes Evergreen WebView2 précédemment installés seront mis à jour normalement vers la version 109 mais ne continueront pas la mise à jour après cela. Après la fin du support, les futures tentatives d'installation d'Evergreen WebView2 Runtime sur Windows 7 et Windows 8/8.1 installeront la version 109.



Les versions Fixed de WebView2 Runtime supérieures à 109 ne démarreront pas sous Windows 7 et Windows 8/8.1 et ne doivent pas être utilisées sur ces systèmes d'exploitation.

Envoyé par Google Envoyé par Chrome 109 est la dernière version de Chrome qui prendra en charge Windows 7 et Windows 8/8.1. Chrome 110 (dont la sortie est provisoirement prévue le 7 février 2023) est la première version de Chrome qui nécessite Windows 10 ou une version ultérieure. Vous devrez vous assurer que votre appareil exécute Windows 10 ou une version ultérieure pour continuer à recevoir les futures versions de Chrome. Cela correspond à la fin du support de Microsoft pour Windows 7 ESU et le support étendu de Windows 8.1 le 10 janvier 2023.



Les anciennes versions de Chrome continueront de fonctionner, mais aucune autre mise à jour ne sera publiée pour les utilisateurs de ces systèmes d'exploitation. Si vous utilisez actuellement Windows 7 et Windows 8/8.1, nous vous encourageons à passer à une version Windows prise en charge pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières mises à jour de sécurité et fonctionnalités Chrome.

Avec des cycles de vie considérablement courts, la plupart des services informatiques remplacent régulièrement leurs stations de travail, leurs serveurs et leurs téléphones lorsqu'ils deviennent lents, ne reçoivent plus les mises à jour du système d'exploitation et/ou ne sont plus sous garantie. Dans d'autres cas, les utilisateurs finaux peuvent être contraints de passer à autre chose en raison des responsabilités liées à la fin de vie du produit.Windows 8.1 ne sera plus pris en charge à partir de ce mardi 10 janvier 2023. Après cette date, si vous utilisez Microsoft 365, vous ne recevrez plus de mises à jour pour les applications Office, y compris les mises à jour de fonctionnalités, de sécurité et de qualité. Afin de continuer à recevoir les mises à jour des produits Microsoft 365, Microsoft recommande de mettre à niveau Windows 8 ou 8.1 vers un système d'exploitation pris en charge. Microsoft 365 Apps n'est plus également pris en charge sur Windows 8 ou Windows 8.1 après qu'ils aient atteint leur date de fin de prise en charge. Pour éviter les problèmes de performance et de fiabilité, Microsoft recommande de passer à une version plus récente de Windows.Pour mémoire :Microsoft 365 est régi par la politique de cycle de vie moderne qui exige que les clients restent à jour conformément aux exigences de service et de système pour le produit ou le service, y compris l'utilisation de Microsoft 365 sur un système d'exploitation Windows qui est actuellement pris en charge. L'utilisation de Microsoft 365 sur des systèmes d'exploitation plus anciens et non pris en charge peut entraîner des problèmes de performance et de fiabilité au fil du temps.Pour s'assurer que les utilisateurs de Windows 8.1 le savent, Microsoft a entrepris de les informer depuis juillet de la fin imminente du support. Lorsqu'ils voient les notifications, les utilisateurs peuvent cliquer sur « 'En savoir plus », « Me rappeler plus tard » ou « Me rappeler après la date de fin de support ». Microsoft a déjà utilisé ce type de notifications par le passé pour inciter les utilisateurs d'anciennes versions de Windows à passer à des versions plus récentes et toujours prises en charge. Office on the web est une alternative disponible pour ceux qui ne sont pas encore prêts à effectuer cette mise à niveau.« Pour maintenir la fiabilité et la stabilité de Microsoft 365, nous vous recommandons vivement de tirer parti des dernières fonctionnalités matérielles en passant à un nouveau PC équipé de Windows 11 », déclare Microsoft. Les PC ont considérablement changé depuis la sortie de Windows 8.1 et Windows 8. Les ordinateurs d'aujourd'hui sont plus rapides, plus puissants et plus élégants, et certains sont livrés avec Windows 11 déjà installé.La prise en charge de la mise à jour de sécurité étendue (ESU) de Windows 7 et de Windows 8 et 8.1 va prendre fin ce mardi 10 janvier. Les utilisateurs ne recevront donc plus des mises à jour de sécurité cruciales qui arrivaient toujours sur les systèmes Windows 7 via le programme ESU, même si la plupart des autres supports du système d'exploitation ont pris fin en janvier 2020. La société a déclaré qu'elle n'étendrait pas un programme ESU similaire pour Windows 8 ou 8.1.« Si vous avez des appareils exécutant Windows 8.1, nous vous recommandons de les mettre à niveau vers une version Windows plus récente, en service et prise en charge », écrit Microsoft dans un document sur la fin de la prise en charge de Windows 8.1. « Si les appareils ne répondent pas aux exigences techniques pour exécuter une version plus récente de Windows, nous vous recommandons de remplacer l'appareil par un appareil prenant en charge Windows 11 ».De nombreux utilisateurs ont des décisions à prendre. Selon StatCounter, Windows 7 fonctionne sur plus de 11 % des ordinateurs de bureau dans le monde, tandis que Windows 8.1 fonctionne sur 2,59 %. Windows 8 représente moins de 1 % de tous les ordinateurs de bureau alimentés par Redmond.En comparaison, Windows 10 est sur 68 % des machines et Windows 11 – qui a connu une adoption relativement lente par les consommateurs – est sur environ 17 %. Cependant, les grandes organisations, qui tardent généralement à adopter les systèmes d'exploitation par les consommateurs, commencent à tester sérieusement Windows 11.En France, pratiquement moitié moins d'utilisateurs (6,8%) sont sur Windows 7, tandis que Windows 8.1 tourne sur 2,75% des ordinateurs et Windows 8 représente 3,46% de tous les ordinateurs desktop tournant sur Windows.Microsoft pousse les utilisateurs de Windows 7 à passer à Windows 11, écrivant dans un document d'assistance que « les PC ont considérablement changé depuis la sortie de Windows 7 il y a 10 ans. Les ordinateurs d'aujourd'hui sont plus rapides, plus puissants et plus élégants - en plus, ils sont livrés avec Windows 11 déjà installé ».L'entreprise a noté que la plupart des machines Windows 7 ne répondent pas aux exigences matérielles pour la mise à niveau vers Windows 11, mais a ajouté que les utilisateurs ont la possibilité de mettre à niveau leurs PC Windows 7 vers Windows 10 à la place. Cependant, la prise en charge de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025, ils devront donc peser s'il faut franchir cette étape intermédiaire vers Windows 10 ou se lancer avec Windows 11.Les changements ne s'arrêtent pas là. Les versions 109 du navigateur web Edge de Microsoft et de WebView2 Runtime seront les dernières à prendre en charge Windows 7, 8 et 8.1. Les deux devraient sortir cette semaine. La chronologie s'appliquera aux versions Evergreen et Fixed du Runtime WebView2.Google agite également le drapeau d'avertissement, affirmant que Chrome 109 est la dernière version de son système d'exploitation à prendre en charge Windows 7, 8 et 8.1. La sortie de Chrome 110 est provisoirement prévue pour le 7 février et sera la première version de Chrome à nécessiter Windows 10 ou 11.Sources : Statcounter , Microsoft ( 1 2 ), Google Sur quel système d'exploitation êtes-vous ?Si vous êtes sur l'un des systèmes d'exploitation de Microsoft dont la prise en charge se termine aujourd'hui, allez-vous effectuer une migration ? Si oui, vers système ? Si non, pourquoi ?Qu'est-ce qui peut, selon vous, expliquer le fait qu'autant de machines tournent encore sur Windows 7, 8 et 8.1 ?Quels seraient, selon vous, les freins à une migration vers des versions plus récentes du système d'exploitation ?