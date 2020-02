il vous suffit d’installer une version de Windows 10 qui n’est pas affectée par ce problème (solution peu recommandée néanmoins) ;

il vous suffit de lancer l’installation de l’OS sans être connecté à Internet, de sélectionner l’option « Je n’ai pas Internet » et de cliquer sur « Continuer avec une configuration limitée » pour que le programme d’installation vous invite à créer un compte local ;

l’option pour la configuration d’un compte local est toujours visible après la réinstallation de Windows 10 May Update 2019, mais Microsoft l’aurait discrètement renommée en « Domain join instead ». En cliquant sur cette option, vous verrez l’invite familière qui vous permet de définir votre compte local d’utilisateur et de compléter votre installation.

Depuis que Windows 10 a été lancé à l’été 2015, il est devenu le système d’exploitation de Microsoft qui connaît la croissance la plus rapide à ce jour - avec plus de 900 millions d’utilisateurs actifs - et la popularité de cet OS va probablement augmenter, sachant que Windows 7 est arrivé en fin de vie et n’est officiellement plus pris en charge par Microsoft.Au moment de l’installation ou de la réinstallation de Windows 10, il est généralement proposé à la personne qui procède à cette opération une panoplie d’options, allant de la simple personnalisation de l’écran de connexion à la possibilité de créer un compte local. Depuis la publication de Windows 10 May 2019 Update l’année dernière, de nombreux utilisateurs de Windows 10 aux États-Unis et en dehors ont cependant pu remarquer que Microsoft a rendu plus difficile l’accès à l’option permettant d’utiliser un compte local pendant l’installation de Windows 10 sur un nouveau PC qui est connecté à Internet, la firme de Redmond précisant que « si vous ne voulez pas utiliser un compte Microsoft, vous pouvez le supprimer après l’installation ».Plus récemment, deux sites allemands (WindowsUnited et Dr Windows) ont confirmé ce changement apparent de politique. Ils attestent que l’option permettant de créer un compte local lors de la toute première installation est invisible au moment de la configuration de l’appareil, si ce dernier est connecté à Internet. Selon les sources, ce comportement qui, à l’origine, semblait être uniquement observable sur les versions Windows 10 May 2019 Update et Windows 10 November 2019 Update dédiées au marché américain, intéresse désormais également les versions équivalentes de l’OS dédiées au marché allemand. (informations à prendre avec des pincettes malgré tout !)Nous savons que Redmond a opté (peut-être à titre expérimental) pour une nouvelle approche en ce qui concerne l’identification des utilisateurs sur son OS phare pour l’ouverture d’une session et qu’elle préfère désormais qu’au moment de déployer Windows 10, vous créiez un compte Microsoft vous permettant de synchroniser vos informations (mots de passe, paramètres utilisateur et autres) sur plusieurs appareils, plutôt qu’un compte local.Rappelons qu’avec un compte local, il vous suffit de fournir un nom d’utilisateur et, accessoirement, un mot de passe afin de commencer à utiliser votre dispositif compatible avec Windows 10 même en étant hors ligne. Ce type de compte est meilleur pour la confidentialité puisqu’il évite, par exemple, de transmettre à Microsoft l’ensemble des données relatives à votre vie et à vos activités numériques. Cependant, il est spécifique à un seul appareil et offre moins de garanties, notamment sur le plan de la sécurité, qu’un compte en ligne.Pour contourner la nouvelle procédure imposée par Microsoft pendant la première installation de Windows 10, rien de plus simple malgré tout :Qu’en pensez-vous ?