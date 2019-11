Windows To Go, une fonctionnalité introduite avec Windows 8 qui permet au système d’exploitation de démarrer et de fonctionner son système à partir d’un périphérique de stockage USB ;

My People / People in the Shell ;

les paramètres d’itinérance de la barre des tâches ;

Windows PowerShell 2.0, Microsoft recommandant de migrer vers PowerShell 5.0+ ;

le chiffrement RSA / AES pour IIS, Microsoft recommandant désormais d’utiliser le fournisseur CNG ;

l’application Print 3D app, Microsoft recommandant désormais l’usage de l’application 3D Builder en lieu et place de celle-ci ;

la compatibilité de gestion IIS 6, Microsoft recommandant désormais d’utiliser d’autres outils de script et une console de gestion plus récente ;

Snipping Tool (l’outil de capture d’écran et de découpage intégré de Windows 10), Microsoft ayant précisé que depuis la sortie de Windows 10 1809, il a introduit une nouvelle application universelle, Snip & Sketch, qui offre les mêmes capacités et des fonctionnalités supplémentaires ;

le pilote d'affichage distant basé sur XDDM (Windows 2000 Display Driver Model), Microsoft ayant précisé que depuis la sortie de Windows 10 1903, les services de bureau à distance utilisent un pilote d'affichage indirect (IDD) basé sur Windows Display Driver Model (WDDM) pour une session unique de bureau à distance ;

Phone Companion (un utilitaire de transfert de fichiers inclus avec Windows 10), Microsoft précisant que depuis la sortie de Windows 10 1709, il a ajouté une nouvelle page Phone au niveau des paramètres qui inclut toutes les fonctionnalités de Phone Companion et permet de synchroniser les smartphones avec les PC ;

Wi-Fi WEP et TKIP, Microsoft ayant précisé que depuis la sortie de Windows 10 1903, une notification apparait lors de la connexion à des réseaux Wi-Fi sécurisés par WEP ou TKIP (qui ne sont pas aussi sûrs que ceux utilisant WPA2 ou WPA3). Dans une prochaine version, toute connexion à un réseau Wi-Fi utilisant ces anciens protocoles de sécurisation des réseaux sans fil sera interdite et les routeurs Wi-Fi devront être mis à jour pour utiliser l’algorithme de chiffrement symétrique AES disponible avec WPA2 ou WPA3.

Microsoft a récemment publié un document qui énumère les fonctionnalités et les composantes de Windows 10 qu’il ne développe plus et qu’il pourrait éventuellement supprimer des versions futures de son OS principal. Certains de ces éléments ont été déjà remplacés par d’autres fonctionnalités ou composantes. En parallèle, l’éditeur d’Office a mis à jour la liste des fonctionnalités et composantes de Windows 10 qui ont déjà été supprimées de Windows 10. Dans les deux cas, il apparait que de nombreux éléments concernés ont été dépréciés depuis la sortie de Windows 10 versions 1703.Expliquant cette décision, la firme de Redmond a déclaré : « Chaque version de Windows 10 ajoute de nouvelles composantes et fonctionnalités. Parfois, nous supprimons également des composantes et des fonctionnalités, souvent parce que nous avons ajouté une meilleure option ».Les fonctionnalités ou composantes listées ci-dessous (liste non exhaustive) ne sont plus activement développées par l’entreprise et elles pourraient être supprimées lors d’une mise à jour ultérieure :Les fonctionnalités ou composantes listées ci-dessous (liste non exhaustive) ont déjà été supprimées de Windows 10 : l’application Hologramme qui a été remplacée par la visionneuse de réalité mixte intégrée à Windows 10, Business Scanning (encore appelé Distributed Scan Management ou DSM), Groove Music Pass, la visionneuse XPS, les API PNRP, la fonctionnalité groupe résidentiel, les options de langue au niveau du panneau de configuration, etc.Sources : Microsoft 1, Microsoft Qu’en pensez-vous ?Y a-t-il dans cette liste des fonctionnalités ou composantes que vous aimeriez voir revenir ou rester sur Windows 10 ?Quelles fonctionnalités ou composantes de Windows 10 trouvez-vous actuellement superflues ?