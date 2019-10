Microsoft aurait masqué l'option permettant d'utiliser un compte local sur Windows 10 May 2019 Update Pendant l'installation d'un nouveau PC, voici comment contourner ce désagrément 0PARTAGES 3 0 Depuis que l'OS Windows 10 a été lancé à l’été 2015, il est devenu le système d’exploitation de Microsoft qui connaît la croissance la plus rapide à ce jour, avec un total de 900 millions d’utilisateurs actifs. Au moment de l’installation de Windows 10, il est proposé à l’utilisateur une panoplie d’options, allant de la personnalisation de l’écran de connexion à la possibilité de créer un compte local. Il semble que la firme de Redmond ait récemment opté pour une nouvelle approche concernant l’identification de l’utilisateur pour l’ouverture d’une session et qu’elle préfère désormais que vous créiez un compte Microsoft vous permettant de synchroniser vos informations (mots de passe, paramètres d'utilisateur et autres) sur plusieurs appareils.





Rappelons qu’avec un compte local, il vous suffit de fournir un nom d’utilisateur et, accessoirement, un mot de passe afin de commencer à utiliser votre dispositif compatible avec Windows 10 même en étant hors ligne. Ce type de compte est meilleur pour la confidentialité puisqu’il évite, par exemple, de transmettre à Microsoft l’ensemble des données relatives à votre vie et à vos activités numériques. Cependant, il est spécifique à un seul appareil et offre moins de garanties, notamment sur le plan de la sécurité, qu’un compte en ligne.



Microsoft aurait décidé de masquer l’option permettant de se connecter avec compte local lors de la configuration d’un nouveau PC ou de la réinstallation de Windows 10 depuis





D’autres ont signalé que l’option pour la configuration d’un compte local est toujours visible après la réinstallation de Windows 10 May Update 2019, mais que la firme de Redmond l’aurait discrètement renommée en « Domain join instead », peut-être pour la masquer et décourager les utilisateurs qui voudraient opter pour ce type de compte. En cliquant sur cette option, vous verrez l’invite familière qui vous permet de définir votre compte local d’utilisateur et de compléter votre installation.





Un changement subtil qui n’est pas forcément du goût de tous



Il est possible qu’à travers cette manœuvre, Microsoft souhaite simplement rapprocher davantage Windows 10 de ses utilisateurs. Cette pratique est monnaie courante de nos jours. Google l’encourage avec Android et Apple en fait de même avec iOS. Mais pour les clients qui ont l’habitude d’avoir un « choix » clair dans la façon dont ils gèrent leurs comptes sous Windows, il serait bien que Microsoft fournisse simplement des options claires et concises disponibles pour ceux qui préfèrent utiliser leurs appareils autrement. Compte tenu de la prévalence actuelle des attaques d’hameçonnage et du fait que les services sont constamment exposés à des attaques, il n’est pas mauvais de vouloir minimiser son empreinte en ligne, ne serait-ce que pour des raisons de confidentialité.



Est-ce que les utilisateurs devraient s’attendre à ce que l’option de connexion via un compte local disparaisse au profil de l’option de connexion via un compte en ligne sur les futures itérations de Windows 10, sachant que la sortie de Windows 10 October 2018 Update annoncée comme une mise à jour cumulative axée davantage sur la performance et la stabilité approche à grands pas ?



Et vous ?



Que pensez-vous de cette manœuvre ?

Est-ce que Microsoft a raison de mettre autant en avant cette politique de compte en ligne pour Windows 10 ? Pourquoi, selon vous ?

Avez-vous noté d'autres comportements anodins de Windows 10 depuis la sortie de la dernière mise à jour de l'OS en mai 2019 ?



Voir aussi



Windows 10 téléchargera automatiquement la mise à jour d'octobre 2018 sur votre appareil, mais vous laissera choisir le moment pour l'installer

Windows 10 ne devrait jamais redémarrer votre PC sans votre permission, Microsoft devrait vous redonner le contrôle de votre appareil, selon une étude

Windows 10 transmet à Microsoft l'historique d'activités de votre PC une fois connecté, même si vous lui dites de ne pas le faire

Microsoft rapproche Windows 10 d'un avenir sans mots de passe avec le déploiement de la certification FIDO2 dans la prochaine mise à jour Windows 10 Depuis que l'OS Windows 10 a été lancé à l’été 2015, il est devenu le système d’exploitation de Microsoft qui connaît la croissance la plus rapide à ce jour, avec un total de 900 millions d’utilisateurs actifs. Au moment de l’installation de Windows 10, il est proposé à l’utilisateur une panoplie d’options, allant de la personnalisation de l’écran de connexion à la possibilité de créer un compte local. Il semble que la firme de Redmond ait récemment opté pour une nouvelle approche concernant l’identification de l’utilisateur pour l’ouverture d’une session et qu’elle préfère désormais que vous créiez un compte Microsoft vous permettant de synchroniser vos informations (mots de passe, paramètres d'utilisateur et autres) sur plusieurs appareils.Rappelons qu’avec un compte local, il vous suffit de fournir un nom d’utilisateur et, accessoirement, un mot de passe afin de commencer à utiliser votre dispositif compatible avec Windows 10 même en étant hors ligne. Ce type de compte est meilleur pour la confidentialité puisqu’il évite, par exemple, de transmettre à Microsoft l’ensemble des données relatives à votre vie et à vos activités numériques. Cependant, il est spécifique à un seul appareil et offre moins de garanties, notamment sur le plan de la sécurité, qu’un compte en ligne.Microsoft aurait décidé de masquer l’option permettant de se connecter avec compte local lors de la configuration d’un nouveau PC ou de la réinstallation de Windows 10 depuis la sortie de Windows 10 May Update 2019 . Certains utilisateurs ont noté que cette option est désormais invisible, lors de la première configuration de l’appareil si ce dernier est connecté à Internet. Pour contourner cette mesure, rien de plus simple malgré tout : il vous suffit de lancer l’installation de l’OS sans être connecté à Internet, de sélectionner l’option « Je n’ai pas Internet » et de cliquer sur « Continuer avec une configuration limitée » pour que le programme d’installation vous invite à créer un compte local.D’autres ont signalé que l’option pour la configuration d’un compte local est toujours visible après la réinstallation de Windows 10 May Update 2019, mais que la firme de Redmond l’aurait discrètement renommée en « Domain join instead », peut-être pour la masquer et décourager les utilisateurs qui voudraient opter pour ce type de compte. En cliquant sur cette option, vous verrez l’invite familière qui vous permet de définir votre compte local d’utilisateur et de compléter votre installation.Il est possible qu’à travers cette manœuvre, Microsoft souhaite simplement rapprocher davantage Windows 10 de ses utilisateurs. Cette pratique est monnaie courante de nos jours. Google l’encourage avec Android et Apple en fait de même avec iOS. Mais pour les clients qui ont l’habitude d’avoir un « choix » clair dans la façon dont ils gèrent leurs comptes sous Windows, il serait bien que Microsoft fournisse simplement des options claires et concises disponibles pour ceux qui préfèrent utiliser leurs appareils autrement. Compte tenu de la prévalence actuelle des attaques d’hameçonnage et du fait que les services sont constamment exposés à des attaques, il n’est pas mauvais de vouloir minimiser son empreinte en ligne, ne serait-ce que pour des raisons de confidentialité.Est-ce que les utilisateurs devraient s’attendre à ce que l’option de connexion via un compte local disparaisse au profil de l’option de connexion via un compte en ligne sur les futures itérations de Windows 10, sachant que la sortie de Windows 10 October 2018 Update annoncée comme une mise à jour cumulative axée davantage sur la performance et la stabilité approche à grands pas ?Que pensez-vous de cette manœuvre ?Est-ce que Microsoft a raison de mettre autant en avant cette politique de compte en ligne pour Windows 10 ? Pourquoi, selon vous ?Avez-vous noté d'autres comportements anodins de Windows 10 depuis la sortie de la dernière mise à jour de l'OS en mai 2019 ?