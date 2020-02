Microsoft apporte d'importantes modifications à Windows Update pour Windows 10, Pour une nouvelle expérience de mise à jour optionnelle 0PARTAGES 6 0 Microsoft va introduire une nouvelle expérience de mise à jour optionnelle de Windows 10 qui permet aux utilisateurs de Windows 10 d’avoir un plus grand contrôle sur le processus de mise à jour. Ce changement avait été signalé par des médias l’an dernier, lorsque la société a commencé à introduire une nouvelle section de Windows Update appelée "Mises à jour optionnelles" qui contient toutes les mises à jour et pilotes optionnels qui ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement de Windows.



Mercredi, Microsoft a commencé à apporter ces modifications à Windows Update qui donnent aux utilisateurs de Windows 10 de pouvoir choisir les mises à jour non sécurisées et les pilotes qu'ils souhaitent installer. Une chose plus importante à noter avec la nouvelle expérience des utilisateurs de Windows Update, c’est que la mise à jour des pilotes a été considérablement améliorée. Microsoft affirme dans un article de blog publié le site Web de la communauté des utilisateurs que ces changements aideront les utilisateurs à se procurer « des pilotes de la plus haute qualité et de la plus grande fiabilité, plus rapidement et avec moins de friction ».





Les utilisateurs pourront accéder à la nouvelle interface des mises à jour optionnelles grâce à un lien dans Windows Update intitulé "Voir les mises à jour optionnelles". Une fois qu'ils auront cliqué sur ce lien, les utilisateurs se verront présenter une liste de pilotes et de mises à jour optionnelles qu'ils pourront installer s'ils le souhaitent.



Microsoft a promis plus tôt cette année de donner de nouveaux pouvoirs aux partenaires. En effet, les mises à jour pour Windows 10 se sont avérées plus que problématiques l'année dernière. Par ailleurs, pas plus tard qu’en début de ce mois, des rapports faisaient état des problèmes causés par la mise à jour KB4532695 censée résoudre les problèmes avec Explorer qui ont été introduits par la mise à jour de novembre 2019.



Mais cette mise à jour a elle-même causé des problèmes, avec des utilisateurs se plaignant de BSoD, de problèmes audio et plus encore. Mais ce ne sont pas seulement les propres mises à jour de Microsoft pour le système d'exploitation qui ont causé des problèmes aux utilisateurs – les mises à jour des pilotes ont souvent été un casse-tête pour ces derniers. Ces nouveaux pouvoirs que Microsoft confère à ses partenaires en matière de pilotes se traduisent dans une certaine mesure par la section "Mises à jour optionnelles".



Les possibilités accordées aux développeurs de matériel informatique



Dans le cadre des changements dans Windows Update qui ont commencé mercredi, Microsoft permet aux développeurs de matériel informatique de marquer leurs pilotes comme étant "Automatiques" ou "manuels" afin de préciser la manière dont les pilotes doivent être fournis aux utilisateurs de Windows. Si un pilote est défini comme "Automatique", il sera inclus dans l'expérience normale de Microsoft Windows Update et sera automatiquement téléchargé et installé sur les systèmes concernés.



Cela permet aux développeurs de matériel de lancer de nouveaux pilotes et de les tester auprès d'un petit nombre d'utilisateurs de Windows pour en vérifier la fiabilité avant de les diffuser à un public plus large. Si un développeur marque un pilote comme "Manuel", le pilote sera considéré comme optionnel et n'apparaîtra que dans la nouvelle interface de mises à jour optionnelles de Windows 10. Dans son article de blog, Microsoft a dit :



« La publication des pilotes peut être compliquée. Les pilotes optionnels ont différentes méthodes d'acquisition, ce qui crée une confusion. A partir de maintenant, nous apportons des changements pour rationaliser un peu les choses. Tous les partenaires pourront désormais publier les pilotes de manière automatique ! Cela permet d'accéder à la publication des pilotes et de les déployer progressivement. Ce qui permettra à Microsoft et à nos partenaires de détecter les problèmes plus tôt et de prendre des mesures correctives si nécessaire ».





Voici, ci-dessous, l’ensemble des changements apportés par le Hardware Dev Center de Microsoft pour rationaliser l'effort :



Ouverture de la voie de publication automatique à tous les fabricants de pilotes - permettant à l'ensemble de l'écosystème de bénéficier des processus de qualité et de fiabilité de Microsoft. Création d'un nouvel ensemble d'API matérielles (v2) avec une étiquette d'expédition automatique par défaut. Les anciennes API matérielles (v1) seront obsolètes à la fin du mois d'avril 2020 afin de permettre aux partenaires une transition en douceur vers la nouvelle version. Permettre aux clients Windows 10 d'offrir des pilotes automatiques pendant la phase d'accélération via le nouveau Windows Update UX, permettant aux équipes de support de résoudre rapidement les problèmes de pilotes sur le terrain sans attendre une version complète. Changement de l'étiquette d'expédition par défaut de Web UX en "Automatique". L'option de livraison "Automatique" publiera le pilote à la fois comme Critique (CU) et Dynamique (DU). L'option de livraison "Manuel" exige de l'éditeur qu'il la choisisse spécifiquement et qu'il explique la justification commerciale de ce choix. Les pilotes qui sont soumis par le biais de l'option "Manuel" seront proposés aux machines concernées par le biais du nouveau Windows Update UX.



Ces changements devraient avoir été mis en ligne mercredi dernier avant 17h00, heure de Washington où se trouve le siège de la société, et les changements ne concernaient pas immédiatement Windows Update sur Windows 10 1909, d’après Microsoft.



