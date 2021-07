Windows 11 est opérationnel sur le Raspberry Pi 4. Le test a été effectuée par la même équipe qui a réussi à installer Windows 10 sur le Raspberry Pi 4.Si vous souhaitez exécuter Windows sur votre Raspberry PI, vous deviez auparavant utiliser la version Windows 10 IoT Core, une version allégée de son système d’exploitation Windows pour l’internet des objets. Elle offre donc une expérience Windows de base sans prise en charge des applications de bureau, car elle est conçue pour les appareils à faible puissance.Grâce au projet open source Wor (Windows on Raspberry) lancé par des développeurs comme Mario, nous pouvons désormais facilement installer Windows sur ARM sur le Raspberry Pi. Contrairement à la version IoT Core de Windows, Windows 11 sur ARM ou Windows 10 sur ARM offrent une expérience de bureau complète sur le Raspberry Pi, et l'émulation est également prise en charge.Microsoft a récemment publié Windows 11 Build 22000.51 et le développeur Mario a réussi à faire fonctionner Windows 10 sur ARM avec succès sur la dernière version du Raspberry Pi 4 Model B. Comme prévu, la nouvelle version de Windows offre de meilleures performances que Windows 10 sur le Pi et elle peut exécuter le système d'exploitation plus facilement. Pour mémoire, avec ses 8GB de mémoire, ce Raspberry PI4 8GB est le plus puissant des PI4. Il offre une augmentation de la vitesse du processeur, des performances multimédia, de la mémoire et de la connectivité par rapport à la génération précédente du Raspberry Pi 3 Modèle B +, tout en maintenant la compatibilité avec les versions antérieures et une consommation électrique similaire. De plus, grâce à une révision 1.3, le Raspberry Pi 4 8GB peut supporter une mémoire plus importante.Le processus d'installation de Windows 11 sur ARM sur Raspberry est le même que Windows 10. Vous aurez besoin de Raspberry Pi 4 avec 4 Go de RAM et une image Windows 11 ARM64 (qui peut être créée en convertissant l'image UUP à partir de la plateforme UUPDump).Il est également recommandé d'utiliser GPT pour le nouveau système d'exploitation. De même, vous devrez peut-être contourner l'exigence TPM 2.0 en modifiant le registre Windows pendant le processus d'installation si vous voyez l'erreur « Ce PC ne peut pas exécuter Windows ».Bien sûr, il y aura certaines limitations en termes de puissance du Pi 4, en particulier par rapport aux appareils Windows sur ARM alimentés par Snapdragon, pour lesquels Windows sur ARM est conçu. Cependant, l'un des utilisateurs qui a testé le système d'exploitation a confirmé que les performances sont un peu meilleures que Windows 10.Plusieurs personnes ont déjà procédé à l'installation sur ce matériel et bien sûr les configurations ne sont pas forcément les mêmes. En voici un exemple :Le projet n'est peut-être pas parfait, mais Windows sur ARM s'améliore lentement et il est également capable d'effectuer des tâches informatiques importantes sur des appareils bas de gamme comme Pi. N'oubliez pas que Windows 11 lui-même n'en est qu'à ses débuts avec plusieurs problèmes connus, y compris un bogue où Windows Search peut ne pas fonctionner correctement.En plus de Raspberry Pi, certains développeurs ont également réussi à installer le système d'exploitation de bureau sur Lumia 950 XL, sorti en 2015.Windows 11 commencera à être déployé sur les appareils existants plus tard cette année, avec un déploiement plus large attendu au début de 2022. Initialement, les produits phares comme les appareils Surface se verront proposer la mise à jour via Windows Update. Sur la base des données de télémétrie, Microsoft étendra le déploiement pour inclure plus de configurations.