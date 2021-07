Windows 11 de Microsoft a été optimisé pour plusieurs format et il semble fonctionner parfaitement sur les ordinateurs portables/tablettes à écran tactile, grâce au nouveau mode tablette intégré et à l'expérience gestuelle considérablement améliorée.La première Preview 22000.51 de Windows 11 est désormais officiellement disponible pour les ordinateurs de bureau équipés de processeurs Intel, AMD et ARM (Snapdragon) dans le canal de développement du programme Windows Insider. Grâce à la version bêta, un développeur a maintenant réussi à installer Windows 11 sur Windows Phone pour montrer à quel point il s'adapte à un format mobile.Le développeur Gustave Monce a réussi à compiler une version ARM de Windows 11 à l'aide des images UUP et a installé avec succès le système d'exploitation sur un Windows Phone sorti en 2015 avec Windows 10 Mobile. Monce est connu pour ses tentatives de portage des versions PC de Windows 10 sur le Lumia 950 XL, et dans cette vidéo, nous voyons qu'il a exécuté Windows 11 sur un Lumia 950 XL qui dispose d'un écran de 5,7 pouces.Le rendu est à peu près ce à quoi vous vous attendriez. Il possède toutes les fonctionnalités de base de Windows 11, comme la nouvelle barre des tâches, le menu Démarrer et l'application de paramètres. Même les mises en page Snap fonctionnent sur le petit écran du Lumia. Bien sûr, les performances ne sont pas idéales, mais il est intéressant de voir qu'elles fonctionnent quand même.Bien que Windows 11 soit officiellement conçu pour les tablettes/ordinateurs de bureau, le prochain système d'exploitation s'adapte donc bien à un format mobile.Le développeur a également réussi à activer la connectivité cellulaire dans Windows 11 en portant manuellement les pilotes de Windows 10 Mobile et Windows 10 sur le projet ARM. Ce hack apporte la prise en charge des appels et de la messagerie au système d'exploitation de bureau.Windows 11 est apparemment livré avec des paramètres dédiés pour gérer la connectivité cellulaire sur les PC Always Connected alimentés par Snapdragon, mais il fonctionne également sur les Windows Phone.Depuis que Microsoft a publié une version officielle ARM64 de Windows 11, il n'est pas surprenant de la voir être portée sur le Raspberry Pi 4 ou le Lumia 950 XL. Cela reste néanmoins intéressant de voir des utilisateurs tenté l'expérience et en faire profiter les autres.Qu'en pensez-vous ?