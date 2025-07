La sortie de Windows 12 est repoussée d'au moins un an alors que Microsoft annonce la version 25H2 de Windows 11, la mise à jour s'installera beaucoup plus rapidement que 24H2.



Depuis 2023, des rumeurs annonçaient l'arrivée d'une nouvelle version majeure du système d'exploitation Windows de Microsoft. Lors de la conférence Build 2023, Microsoft avait conforté ces rumeurs lorsqu'il a brièvement montré une présentation indiquant "next-gen of Windows", qui pourrait être un terme faisant référence à Windows 12. Les rumeurs affirmaient que Windows 12 pourrait être lancé dès l'automne 2024 et devait moderniser l'OS avec l'IA Cependant, en 2025, aucune information n'est encore disponible sur Windows 12. Et ceux qui espèrent une sortie de Windows 12 devront attendre au moins un an : Microsoft a finalement confirmé que la prochaine version de Windows est la version 25H2 de Windows 11. Pour les critiques, cette annonce est une évidence qui questionne : pourquoi Microsoft a pris tant de temps à l'annoncer publiquement ?", annonce Jason Leznek de Microsoft. "".Leznek fait référence à la publication de la mise à jour cumulative KB5060838 dans le canal Dev, qui met à niveau Windows 11 version 24H2 vers Windows 11 version 25H2 build 26200.5670. Lorsque Microsoft a fait passer le canal Dev aux numéros de build de la série 26200 en mars, il était assez évident qu'il était passé de la version 24H2 à la version suivante de Windows, bien que Microsoft ait continué à identifier le système d'exploitation comme étant la version 24H2 pour une raison ou une autre.Mais c'est maintenant officiel et Microsoft, comme prévu, va de l'avant avec une nouvelle version de Windows au cours du second semestre de l'année. En se basant sur le fait que les canaux Dev et Beta, ce dernier testant actuellement les nouvelles mises à jour 24H2, sont toujours fonctionnellement identiques, il semble que Microsoft continue également à maintenir toutes les versions de Windows 11 prises en charge au même niveau.La version 25H2 de Windows 11 n'est pas une mise à jour majeure d'un point de vue technique : elle est construite sur la même base de code que son prédécesseur, la version 24H2, qui était une mise à jour majeure. Cela signifie qu'il n'y a pas de nouveaux problèmes de compatibilité à craindre. Et pour Microsoft, cela signifie qu'il peut plus facilement prendre en charge les deux versions grâce à son système de services partagés.Il y a cependant de nouvelles fonctionnalités. Comme pour les versions précédentes, il est prévu de les développer pour Windows 11 version 25H2 et de les mettre à la disposition de la version 24H2 (et, probablement, de la version 23H2, qui est prise en charge jusqu'en novembre 2025 pour les consommateurs et jusqu'en novembre 2026 pour les éditions Entreprise et Éducation). Leznek explique que les nouvelles fonctionnalités apparaîtront normalement dans la version 25H2 et seront ajoutées à la version 24H2 via les mêmes mises à jour cumulatives mensuelles, mais dans un état désactivé. Ensuite, Microsoft utilisera sa fonction Controlled Feature Release (CFR) pour les activer au fil du temps.Cette annonce intervient alors que Microsoft a récemment annoncé que les utilisateurs de Windows 10 auront la possibilité de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité gratuitement au-delà d'octobre 2025, tant qu'ils synchronisent les données des paramètres de leur PC avec le cloud via un compte Microsoft. Pour rappel, le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025.La fin du support signifie que Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité ni d’assistance technique pour Windows 10 après cette date. Les PC fonctionnant sous Windows 10 continueront de fonctionner, mais sans les mises à jour de sécurité, ils seront plus vulnérables aux risques de sécurité. Le programme Windows 10 ESU permet donc de rester sur Windows 10, mais coûte 30 $ par appareil si vous choisissez de ne pas vous connecter avec un compte Microsoft et de synchroniser les paramètres de votre PC sur le cloud. Vous pouvez également payer 1 000 points Microsoft Reward si vous ne voulez pas donner d'argent liquide.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?