Microsoft offrira gratuitement les mises à jour de sécurité de Windows 10 jusqu'en octobre 2026 aux utilisateurs qui activent Windows Backup ou dépensent 1 000 points Microsoft Rewards

Microsoft offrira gratuitement les mises à jour de sécurité de Windows 10 jusqu'en octobre 2026 aux consommateurs qui activent Windows Backup ou dépensent 1 000 points Microsoft Rewards.

Le support de Windows 10 s'achève en octobre : voici ce que vous devez savoir



La technologie évoluant, le retrait progressif des anciens systèmes d'exploitation et la mise à niveau vers des versions plus récentes font naturellement partie du cycle de vie, ce qui permet de s'assurer que vous disposez des dernières fonctionnalités et innovations en matière de sécurité. Windows 10 a été lancé en juillet 2015 et, après près d'une décennie, sa prise en charge prendra fin le 14 octobre 2025.



Voici ce que cela signifie :



Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité et de fonctionnalités, ni d'assistance technique pour les PC Windows 10. Même si ces appareils continueront à fonctionner, ils ne recevront plus de mises à jour de sécurité régulières, ce qui les rendra plus vulnérables aux cybermenaces, telles que les logiciels malveillants et les virus.

Les entreprises et les organisations qui utilisent Windows 10 peuvent éprouver des difficultés à maintenir la conformité réglementaire avec des logiciels non pris en charge.

Les applications fonctionnant sous Windows 10 peuvent ne plus être prises en charge, car la plateforme ne reçoit plus de mises à jour de fonctionnalités. Par conséquent, certaines applications peuvent voir leurs fonctionnalités diminuer.

Microsoft 365 App fonctionnant sur des PC Windows 10 personnels et commerciaux continuera à recevoir des mises à jour de sécurité jusqu'au 10 octobre 2028, et des mises à jour de fonctionnalités jusqu'en août 2026. Ces mises à jour sont destinées à faciliter la transition des clients vers Windows 11 et seront fournies par le biais des canaux de mise à jour standard. Ces mises à jour n'incluent pas d'assistance technique.

Microsoft continuera à fournir des mises à jour de renseignements de sécurité pour Microsoft Defender Antivirus sur Windows 10 jusqu'en octobre 2028.

Si vous utilisez Windows 10 aujourd'hui, il est simple de vérifier si votre PC peut être mis à niveau vers Windows 11. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Démarrer, puis d'aller dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Vous pouvez également utiliser l'application PC Health Check pour vérifier si votre appareil répond à la configuration système requise pour Windows 11, ou vous adresser à l'équipe informatique de votre entreprise pour obtenir de l'aide.



Nous comprenons que votre PC contient ce qui est important pour vous, des années de fichiers précieux aux photos chéries, en passant par les paramètres personnels qui le font vôtre. Pour que votre passage à un PC Windows 11 soit aussi simple et sûr que possible, nous vous recommandons d'utiliser Windows Backup, intégré à Windows 10. Il s'agit d'un moyen simple de transférer en toute sécurité vos données, vos fichiers personnels, ainsi que la plupart des paramètres et des applications, afin que tout soit prêt au moment où vous vous connectez.



Depuis 2024, Microsoft a annoncé que le support de Windows 10 prendra fin le 14 octobre 2025 . Cette décision marque la fin d’une ère pour le système d’exploitation lancé en 2015 et soulève des questions importantes sur l’avenir de la technologie et la sécurité des utilisateurs. Pour rappel, la fin du support signifie que Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité ni d’assistance technique pour Windows 10 après cette date. Les PC fonctionnant sous Windows 10 continueront de fonctionner, mais sans les mises à jour de sécurité, ils seront plus vulnérables aux risques de sécurité.Cependant, Microsoft a récemment annoncé que les utilisateurs de Windows 10 auront la possibilité de continuer à recevoir les mises à jour de sécurité gratuitement au-delà d'octobre 2025, tant qu'ils synchronisent les données des paramètres de leur PC avec le cloud via un compte Microsoft.Microsoft a annoncé la gratuité du programme de mises à jour de sécurité étendues (ESU) de Windows 10 pour tous ceux qui synchronisent les données de leurs paramètres PC avec le cloud via un compte Microsoft, à l'aide de la nouvelle application Windows Backup. Bien que le support général prenne fin le 14 octobre de cette année, l'entreprise fait en sorte qu'il soit facile de rester supporté par les mises à jour de sécurité jusqu'en octobre 2026, et ce gratuitement.Le programme Windows 10 ESU a été annoncé pour la première fois en 2024 et coûte 30 $ par appareil si vous choisissez de ne pas vous connecter avec un compte Microsoft et de synchroniser les paramètres de votre PC sur le cloud. Vous pouvez également payer 1 000 points Microsoft Reward si vous ne voulez pas donner d'argent liquide. L'inscription de votre PC au programme ESU se fait via une application dédiée qui commencera à être déployée en juillet.L'application Windows Backup est déjà disponible sur Windows 10 et vous permet de synchroniser des documents et des photos, ainsi que des applications, des informations d'identification et des paramètres du PC vers le cloud via un compte Microsoft. La sauvegarde utilise OneDrive, qui offre gratuitement à chaque utilisateur 5 Go de stockage dans le cloud.Alors que plus de la moitié des utilisateurs de Windows utilisent encore Windows 10, Microsoft commence clairement à s'inquiéter du fait qu'en octobre, plus d'un demi-milliard d'ordinateurs ne seront pas pris en charge et seront vulnérables à des menaces de sécurité récemment découvertes. En rendant l'accès au programme ESU gratuit, une grande partie de cette base d'utilisateurs restera sécurisée pendant une année supplémentaire.Si vous ne souhaitez pas utiliser un compte Microsoft pour sauvegarder les paramètres de votre ordinateur dans le cloud et si vous ne voulez pas payer pour les mises à jour de sécurité étendues, Windows 10 ne sera plus pris en charge à partir du 14 octobre 2025. Peu de choses changeront dans l'immédiat, mais au fil du temps, à mesure que des failles de sécurité seront découvertes sur Windows 10, votre PC sera de plus en plus exposé aux risques.Il est important de rappeler que le programme ESU ne concerne que les mises à jour de sécurité. Microsoft mettra fin à l'assistance technique pour Windows 10 le 14 octobre, que vous vous connectiez avec un compte Microsoft ou que vous payiez 30 $. Le programme ESU ne concerne que les mises à jour de sécurité, et non les mises à jour de fonctionnalités ou même les corrections de bogues.Microsoft préférerait que la plupart des utilisateurs de Windows 10 passent à Windows 11, que ce soit sur un appareil Windows 10 éligible ou en achetant un nouveau PC Windows 11. Le programme ESU est conçu pour les personnes qui n'ont pas d'autre choix que de rester sous Windows 10 pour le moment, et il ne durera qu'une année supplémentaire. Après octobre 2026, vous n'aurez plus de chance.Fait intéressant, face à la fin du support de Windows 10 qui approche à grands pas, la communauté KDE lance une campagne audacieuse intitulée « W10 for Exiles » pour inciter les utilisateurs à migrer vers Linux. Avec le message percutant « Your computer is toast » (« votre ordinateur est bon pour la casse »), KDE vise à alerter les utilisateurs sur les risques de sécurité liés à l'utilisation continue de Windows 10 après le 14 octobre 2025. Cette initiative vise à offrir une solution aux utilisateurs dont les ordinateurs ne répondent pas aux exigences matérielles strictes de Windows 11, notamment l'absence de TPM 2.0 ou de processeurs récents.Voici l'annonce de Microsoft :Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?