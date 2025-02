Un programme de support étendu jugé coûteux pour les utilisateurs

Les utilisateurs ne pourront pas faire des économies sur ce programme

Windows 11 connaît une ascension lente malgré les efforts de Microsoft

Windows 10 : 60,37 % ;

Windows 11 : 36,6 % ;

Windows 7 : 2,24 % ;

Windows 8.1 : 0,16 % ;

Windows XP : 0,27 %.

Les données de Statcounter montrent que Windows 10 détient encore une part de marché significative de 60,37 % en janvier 2025. Pourtant, la fin du support officiel est imminente : Microsoft ne prendra plus en charge le système d'exploitation à partir du 14 octobre 2025. Cela signifie que des centaines de millions de PC vont se retrouver sans mises à jour de sécurité s'ils ne migrent pas vers Windows 11 d'ici là, ce qui les expose à toute sorte de cybermenace.Les mises à jour de sécurité de Windows sont importantes, car elles protègent les utilisateurs contre les vulnérabilités découvertes dans le système d'exploitation. Microsoft publie une mise à jour de sécurité pour Windows 10 une fois par mois, mais cela s'arrêtera en octobre 2025, car le système ne sera plus pris en charge. Les utilisateurs qui utiliseront encore Windows 10 après cette date ne bénéficieront plus d'aucune assistance, à moins qu'ils ne paient.Pour les organisations qui auront encore des machines sous Windows 10 après cette date, Microsoft leur propose le programme Extended Security Updates (ESU) pour continuer à bénéficier des mises à jour de sécurité sur une période de trois ans. Le programme ESU est pratique pour les entreprises qui ne sont pas encore prêtes à mettre à niveau leur flotte d'ordinateurs vers Windows 11. Toutefois, les dépenses pourraient s'accumuler.Le prix est de 61 $ par appareil, mais il double chaque année pendant trois ans. Cela signifie que la deuxième année vous coûtera 122 $ par appareil, et 244 $ par appareil la troisième année. Pour la première fois, Microsoft permettra également aux utilisateurs individuels de souscrire au programme de support étendu.Ce programme coûteux vise à inciter le plus grand nombre de personnes possible à passer à Windows 11, qui bénéficie toujours d'un support complet et de mises à jour de sécurité gratuites. Les utilisateurs de Windows 10 disposant d'un matériel compatible avec Windows 11 devraient passer à Windows 11, ou à Linux.Il ne sera pas possible d'économiser de l'argent en laissant traîner les choses avant de s'inscrire. Selon Microsoft, si vous vous inscrivez tard à ce programme, vous paierez quand même pour tous les trois ans en raison de la nature cumulative des mises à jour de sécurité étendues. « Si vous décidez d'acheter le programme au cours de la deuxième année, vous devrez également payer pour la première année, car les ESU sont cumulatives », a déclaré Microsoft.Microsoft annonce que la première année débutera en novembre 2025. Les clients commerciaux pourront acheter un abonnement avec clé d'activation 5 par 5 à partir d'octobre 2024, qui peut être appliqué à un seul PC sur lequel vous avez l'intention d'utiliser Windows 10 au-delà d'octobre 2025. Vous aurez besoin d'une clé d'abonnement individuelle pour chaque PC sur lequel vous souhaitez continuer à recevoir des mises à jour au-delà d'octobre 2025.Microsoft liste néanmoins quelques cas d'exception. Il est précisé certains des moyens par lesquels les utilisateurs peuvent échapper aux frais. Si, par exemple, vous avez un point d'extrémité Windows 10 qui se connecte à un PC cloud Windows 365, les mises à jour de sécurité étendues pourraient être gratuites.En outre, les machines virtuelles (VM) Windows 10 qui exécutent Windows 365 ou Azure Virtual Desktop ont également droit aux mises à jour de sécurité étendues pour une durée maximale de trois ans, à condition que l'utilisateur dispose d'une licence d'abonnement Windows 365 active.Selon le point de vue du client, le coût peut être considéré comme une punition pour les organisations qui ont la témérité d'ignorer Windows 11, ou souligner la générosité de Microsoft qui continue à fournir des mises à jour de sécurité même après la fin du support de la plupart des versions du système d'exploitation.Microsoft tente désespérément de convaincre ses utilisateurs à migrer vers Windows 11. L'adoption de Windows 11 est très lente et le système d'exploitation est même tombé en déclin à la fin de l'année dernière. En décembre 2024, la part de marché de Windows 11 a même baissé de 34,94 % à 34,1 % , alors que Windows 10 avait regagné une partie des utilisateurs qu'il avait perdus. La question est de savoir pourquoi cela se passe si mal pour Windows 11.Le 14 octobre 2025 marque la fin du support pour la plupart des versions de Windows 10. Toutefois, les utilisateurs continuent de s'accrocher au système d'exploitation phare de Microsoft. Les données de Statcounter montrent que Windows 10 détient encore une part significative de 60,37 % en janvier 2025. Windows 11 a gagné un peu moins de deux points de pourcentage pour atteindre une part de 36,6 % . Si l'on en croit les dernières données de Statcounter (Microsoft ne fournit pas de données officielles sur les parts de marché de Windows), voici à quoi ressemble actuellement le marché de Windows :La directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a déclaré récemment que le chiffre d'affaires de l'unité « Windows OEM and Devices » de l'entreprise a augmenté de 4 % en glissement annuel, « grâce à la constitution de stocks commerciaux avant la fin du support de Windows 10 ». Les chiffres d'Amy Hood s'alignent sur les projections de l'année dernière de TrendForce, qui a déclaré qu'il s'attendait à ce que les livraisons augmentent de 4,9 % en 2025.Le problème, c'est que Windows 11 ne dispose pas de fonctions phares pour inciter la majorité des utilisateurs à effectuer la mise à niveau, si ce n'est « un moyen de continuer à recevoir les correctifs ». L'IA est-elle la solution ? Selon les analystes, d'ici 2026, il sera difficile d'acheter un PC sans silicium d'IA.Source : Microsoft Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du coût des mises à jour de sécurité étendues pour Windows 10 ?Cela va-t-il inciter les utilisateurs de Windows 10 à mettre à niveau leurs machines vers Windows 11 ?