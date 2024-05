Lorsque la prise en charge de Windows 10 s'achèvera, vous aurez 5 options, mais seules 2 valent la peine d'être prises en compte

Envoyé par Microsoft Envoyé par Il n'est pas recommandé d'installer Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à la configuration minimale requise pour Windows 11. Si vous choisissez d'installer Windows 11 sur du matériel non éligible, vous devez être prêt à assumer le risque de rencontrer des problèmes de compatibilité.



Votre appareil pourrait mal fonctionner en raison de ces problèmes de compatibilité ou d'autres problèmes. Les appareils qui ne répondent pas à ces exigences système ne seront plus assurés de recevoir les mises à jour, y compris, mais sans s'y limiter, les mises à jour de sécurité.



La clause de non-responsabilité suivante s'applique si vous installez Windows 11 sur un appareil qui ne répond pas à la configuration minimale requise :



Ce PC ne répond pas à la configuration minimale requise pour l'exécution de Windows 11 - cette configuration permet de garantir une expérience plus fiable et de meilleure qualité. L'installation de Windows 11 sur cet ordinateur n'est pas recommandée et peut entraîner des problèmes de compatibilité. Si vous procédez à l'installation de Windows 11, votre PC ne sera plus pris en charge et ne pourra plus recevoir de mises à jour. Les dommages causés à votre PC en raison d'un manque de compatibilité ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

Conclusion

La fin du support signifie que Microsoft ne fournira plus de mises à jour de sécurité ni d’assistance technique pour Windows 10 après cette date. Les PC fonctionnant sous Windows 10 continueront de fonctionner, mais sans les mises à jour de sécurité, ils seront plus vulnérables aux risques de sécurité.Microsoft encourage les utilisateurs à passer à Windows 11, son dernier système d’exploitation, qui offre une expérience améliorée et une sécurité renforcée. La fin du support de Windows 10 est une étape naturelle dans le cycle de vie des produits technologiques, permettant à l’entreprise de se concentrer sur l’innovation et de nouvelles offres.Les utilisateurs de Windows 10 sont encouragés à vérifier si leur PC est éligible pour une mise à niveau gratuite vers Windows 11. Microsoft propose des outils pour faciliter la transition et aider les utilisateurs à sauvegarder et transférer leurs données.La fin du support de Windows 10 soulève des préoccupations en matière de sécurité et de vie privée. Sans mises à jour régulières, les utilisateurs pourraient être exposés à des failles de sécurité non corrigées. Il est donc crucial de mettre à jour les systèmes d’exploitation pour bénéficier des dernières protections.Les entreprises qui utilisent encore Windows 10 devront planifier leur migration vers Windows 11 ou d’autres solutions pour maintenir la sécurité et le support technique. Cela pourrait impliquer des coûts et des efforts significatifs, en particulier pour les grandes organisations avec de nombreux postes de travail.Cette nouvelle de fin de support ne devrait surprendre personne. La date de fin est indiquée dans le document Microsoft Support, qui répertorie les « produits qui prennent leur retraite ou qui atteignent la fin de leur support en 2025 ». Le calendrier est défini par la politique de cycle de vie moderne de Microsoft, qui est documentée sur la page du cycle de vie de Microsoft : « Windows 10 atteindra la fin de son support le 14 octobre 2025. La version actuelle, 22H2, sera la dernière version de Windows 10, et toutes les éditions resteront prises en charge avec des mises à jour de sécurité mensuelles jusqu'à cette date. »Lorsqu'une version de Windows atteint sa date de fin de support, le logiciel continue de fonctionner, mais le canal de mise à jour s'arrête :« Il n'y aura pas de nouvelles mises à jour de sécurité, de mises à jour non sécurisées ou d'assistance. Les clients sont encouragés à migrer vers la dernière version du produit ou du service. Des programmes payants peuvent être disponibles pour les produits concernés ».La partie centrale semble encourageante, n'est-ce pas ? « Les clients sont encouragés à migrer vers la dernière version du produit ou du service ». Malheureusement, cette option n'est pas prise en charge par les clients qui utilisent Windows 10 sur du matériel qui ne répond pas aux exigences strictes de compatibilité matérielle de Windows 11. Si vous essayez de mettre à niveau l'un de ces PC vers Windows 11, vous obtiendrez un message d'erreur. Microsoft est catégorique sur le fait qu'elle ne prolongera pas le délai de prise en charge de Windows 10.Si vous êtes responsable d'un ou plusieurs PC sous Windows 10 qui échouent aux tests de compatibilité avec Windows 11 de Microsoft, que devez-vous faire ? Cinq options s'offrent à vous.Vous pourriez ne rien faire du tout : continuer à utiliser votre système d'exploitation non pris en charge et espérer que tout ira bien. C'est une mauvaise idée, qui vous expose à la possibilité très réelle de devenir la proie d'une faille de sécurité. Cette stratégie n'est pas recommandée. Si vous avez l'intention de le faire, envisagez d'installer l'agent gratuit 0patch pour traiter les problèmes de sécurité qui ne sont pas résolus par Microsoft. Cette option est gratuite pour un usage personnel, mais pour un usage professionnel ou en entreprise, vous devrez payer pour l'assistance 0patch à un taux qui équivaut à quelques dollars par mois.Microsoft et ses partenaires aimeraient que vous remplaciez ce matériel non pris en charge par un PC flambant neuf. Vous pourriez même être tenté par l'un des nouveaux PC d'IA brillants, avec leurs unités de traitement neuronal personnalisées, ou peut-être par un puissant PC de jeu. Mais jeter un ordinateur en parfait état semble être du gaspillage, et ce n'est pas une option si vous vous accrochez à Windows 10 parce que vous avez des logiciels critiques qui ne fonctionneront pas sous le nouveau système d'exploitation.Vous pouvez conserver votre ancien matériel et remplacer Windows 10 par la version de Linux que vous préférez. Si vous disposez du savoir-faire technique et de l'expérience nécessaires pour gérer la transition, cette option mérite d'être envisagée. Mais pour l'écrasante majorité de consommateurs et des entreprises qui ont déjà investi dans des logiciels Windows, ce n'est pas une solution réaliste.Les deux dernières options sont plus intéressantes.Microsoft continuera à développer des mises à jour de sécurité pour Windows 10, mais elles ne seront pas gratuites. Microsoft a annoncé en décembre 2023 qu'elle proposera des options de sécurité étendues (ESU) pour Windows 10 ; ces mises à jour par abonnement seront disponibles pendant trois ans Microsoft a finalement révélé la liste des prix en avril de cette année. Si vous êtes administrateur d'un établissement d'enseignement et que vous avez déployé l'édition Éducation de Windows 10, vous avez de la chance. Ces mises à jour étendues coûteront littéralement un dollar par machine pour la première année, 2 dollars pour la deuxième année et 4 dollars pour la troisième et dernière année, ce qui vous mènera jusqu'en 2028.Dans un billet de blog expliquant les changements, Microsoft rappelle aux entreprises qui devront continuer à utiliser Windows 10 après la fin de l'assistance qu'elles devront inscrire ces PC au programme ESU.Il y aura trois options payantes pour les entreprises qui cherchent à prolonger leur support, a déclaré Microsoft - la méthode traditionnelle de clé d'activation 5 par 5, une méthode d'activation basée sur le cloud, et l'activation incluse dans votre abonnement Windows 365.La première option est la licence de base, qui coûte 61 dollars par appareil pour l'année 1. Les utilisateurs n'ont qu'à télécharger une clé d'activation et à l'appliquer aux appareils Windows 10 qu'ils ont sélectionnés pour le programme ESU.Les entreprises pourront également accéder au programme ESU par le biais de leur abonnement Windows 365 existant sans frais supplémentaires, les appareils étant automatiquement activés pour recevoir les mises à jour de sécurité sans aucune étape supplémentaire.Enfin, Microsoft propose également une « offre spéciale » aux organisations qui utilisent une solution de gestion des mises à jour basée sur le cloud de Microsoft, telle que Microsoft Intune ou Windows Autopatch, qui peuvent bénéficier d'une réduction de 25 %, ce qui signifie que leur ESU coûtera 45 dollars par utilisateur pour un maximum de cinq appareils pour l'année 1.« Les ESU vous permettent de recevoir des mises à jour de sécurité critiques et/ou importantes pour les PC Windows 10 lorsque vous avez besoin d'un délai supplémentaire pour passer à Windows 11 », note l'entreprise.« Les organisations qui utilisent des logiciels anciens courent un risque plus élevé de failles de sécurité et de violations potentielles de la conformité. Les ordinateurs Windows 10 continueront à fonctionner après la fin du support, mais ils ne recevront plus de mises à jour de sécurité, de corrections de bogues, d'améliorations de fonctionnalités ou de résolutions de problèmes de sécurité. La mise à jour vers Windows 11 ou la transition vers un nouveau PC Windows 11 vous aidera à offrir à vos employés l'expérience informatique la meilleure et la plus sécurisée qui soit, et à protéger votre organisation. »Cet encombrant vérificateur de compatibilité peut vous empêcher de mettre à niveau votre PC Windows 10 de manière simple, mais il existe bel et bien des moyens officiellement pris en charge pour installer Windows 11. Il vous suffit de franchir quelques obstacles techniques.Vous trouverez tous les détails dans un bulletin d'assistance Microsoft intitulé « Installer Windows 11 sur des appareils qui ne répondent pas à la configuration minimale requise ». Ce document contient beaucoup de FUD en seulement quelques paragraphes (FUD pour Fear, uncertainty and doubt est une technique rhétorique utilisée notamment dans la vente, le marketing, les relations publiques et le discours politique. Elle consiste à tenter d'influencer autrui en diffusant des informations négatives, souvent vagues et inspirant la peur) :La fin du support de Windows 10 est un rappel que la technologie évolue rapidement et que la maintenance des systèmes est essentielle pour la sécurité et la performance. Les utilisateurs et les entreprises doivent rester informés et préparés pour naviguer dans ce paysage technologique en constante évolution.Source : Microsoft ( 1 Quelles sont vos principales préoccupations concernant la fin du support de Windows 10 ?Comment envisagez-vous de gérer la transition vers Windows 11 ou un autre système d’exploitation ?Pensez-vous que Microsoft devrait prolonger le support de Windows 10 au-delà de 2025 ? Pourquoi ?Quel impact la fin du support de Windows 10 aura-t-elle sur votre entreprise ou votre vie personnelle ?Avez-vous déjà expérimenté des problèmes de sécurité dus à l’utilisation d’un système d’exploitation non supporté ?Quelles mesures prenez-vous pour protéger vos données et votre vie privée en l’absence de mises à jour de sécurité ?Selon vous, quelle responsabilité les entreprises technologiques ont-elles envers les utilisateurs lorsqu’elles mettent fin au support d’un produit ?