Windows 11 : Microsoft confirme la suppression automatique des points de restauration après 60 jours, une marge de sécurité plus ou moins élevée qu'avant ?

Windows 11 : Microsoft confirme la suppression automatique des points de restauration après 60 jours,

une marge de sécurité plus élevée ou moins élevée qu'avant ?

La marge de sécurité de 60 jours est-elle plus élevée ou moins élevée qu'avant ?

Cette mise à jour de sécurité inclut des améliorations qui faisaient partie de la mise à jour KB5058499 (publiée le 28 mai 2025). Le résumé suivant présente les principaux problèmes traités par la mise à jour KB après son installation. Les nouvelles fonctionnalités disponibles sont également incluses. Le texte en gras entre crochets indique l'élément ou le domaine concerné par la modification.

[Restauration du système] Après l'installation de la mise à jour de sécurité Windows de juin 2025, Windows 11, version 24H2 conservera les points de restauration du système pendant 60 jours maximum. Pour appliquer un point de restauration, sélectionnez Ouvrir la restauration du système. Les points de restauration datant de plus de 60 jours ne sont pas disponibles. Cette limite de 60 jours s'appliquera également aux futures versions de Windows 11, version 24H2.

Après l'installation de la mise à jour de sécurité Windows de juin 2025, Windows 11, version 24H2 conservera les points de restauration du système pendant 60 jours maximum. Pour appliquer un point de restauration, sélectionnez Ouvrir la restauration du système. Les points de restauration datant de plus de 60 jours ne sont pas disponibles. Cette limite de 60 jours s'appliquera également aux futures versions de Windows 11, version 24H2. [Windows Hello] Correction : Cette mise à jour corrige un problème qui empêche les utilisateurs de se connecter avec des certificats auto-signés lorsqu'ils utilisent Windows Hello for Business avec le modèle Key Trust.

Quelques pistes pour renforcer la sécurité de son système

Avant d'installer un nouveau logiciel majeur : Surtout s'il s'agit d'une application complexe, d'un jeu exigeant ou d'un outil de développement.

Avant d'appliquer une mise à jour de pilote : Que ce soit pour votre carte graphique, votre chipset, ou tout autre composant critique. Un pilote défectueux peut causer des problèmes immédiats ou ultérieurs.

Avant d'effectuer des changements importants dans les paramètres système ou le registre : Toute modification profonde dans les entrailles de Windows peut avoir des conséquences imprévues.

Sur une base régulière : Par exemple, une fois par semaine ou au début de chaque mois, même si vous n'avez pas apporté de changements majeurs. C'est une bonne habitude de maintenance.

Accédez à la même fenêtre "Propriétés système" (en cherchant "Créer un point de restauration" .

. Cliquez sur le bouton "Configurer..." sous la section "Paramètres de restauration".

Dans la section "Utilisation de l'espace disque", ajustez le curseur pour augmenter le pourcentage d'espace disque maximum que Windows peut utiliser pour les points de restauration. Alors que les valeurs par défaut peuvent être faibles, une allocation de 5 % à 10 % de la taille de votre disque système est généralement un bon compromis, offrant suffisamment d'espace sans cannibaliser excessivement votre stockage.

L'importance vitale des points de restauration

Réparer les dégâts logiciels : l'installation d'un nouveau programme peut parfois mal tourner, entraînant des conflits, des plantages ou des comportements inattendus du système. Un point de restauration permet d'annuler ces modifications et de revenir à un état stable avant l'installation problématique.

Contrer les pilotes problématiques : les pilotes de périphériques sont essentiels, mais un pilote incompatible, corrompu ou buggé peut rendre votre matériel inutilisable ou provoquer des écrans bleus. Le point de restauration permet de « revenir en arrière » à la version précédente du pilote.

Gérer les mises à jour Windows : bien que Microsoft teste rigoureusement ses mises à jour, il arrive que certaines d'entre elles causent des dysfonctionnements sur des configurations spécifiques. Un point de restauration est souvent la première étape pour annuler une mise à jour problématique.

Corriger la corruption système : des fichiers système essentiels peuvent être endommagés par des erreurs de disque, des pannes de courant ou des logiciels malveillants, rendant Windows instable ou inopérable. Le point de restauration peut réparer ces fichiers sans nécessiter une réinstallation complète.

Première ligne de défense contre certains logiciels malveillants : bien qu'ils ne remplacent pas un antivirus, les points de restauration peuvent parfois aider à « rembobiner » le système avant une infection, surtout si le logiciel malveillant n'a pas encore eu le temps de se propager ou de s'ancrer profondément.

Sauvegarde de fichiers personnels : c'est la base. Utilisez des services de stockage cloud (comme OneDrive, Google Drive, Dropbox, iCloud) pour synchroniser et sauvegarder automatiquement vos fichiers les plus importants, sans vous y limiter bien entendu (la situation de cet utilisateur est une piqûre de rappel). Pour des volumes plus importants ou une confidentialité accrue, utilisez des disques durs externes ou un NAS (Network Attached Storage) à la maison. Automatisez ces sauvegardes avec des logiciels dédiés pour ne jamais oublier.

Images système complètes : c'est votre filet de sécurité ultime. Une image système est une copie exacte, bit par bit, de l'intégralité de votre disque dur (système d'exploitation, programmes installés, paramètres, et même vos fichiers personnels). En cas de crash total du disque, d'une infection de rançongiciel généralisée ou d'une corruption système irréparable, vous pouvez restaurer votre PC à son état exact au moment de la création de l'image. Des outils gratuits comme Macrium Reflect Free ou AOMEI Backupper sont très efficaces pour cela, tout comme des solutions payantes telles qu'Acronis True Image. Windows intègre également un outil de sauvegarde et restauration qui peut créer des images système. Il est crucial de stocker ces images sur un support externe et déconnecté de votre ordinateur (un disque dur externe que vous branchez uniquement pour la sauvegarde), afin d'éviter qu'elles ne soient corrompues ou chiffrées par un rançongiciel.

Prudence avec les mises à jour : avant d'installer des mises à jour majeures de Windows ou de logiciels critiques, prenez le temps de consulter les retours d'autres utilisateurs sur les forums ou les sites spécialisés. Parfois, il est judicieux d'attendre quelques jours pour voir si des problèmes majeurs sont signalés.

Sources fiables uniquement : téléchargez des programmes et des pilotes exclusivement à partir des sites officiels des éditeurs. Évitez les sites de téléchargement tiers qui pourraient inclure des logiciels indésirables (PUP) ou des malwares.

Antivirus à jour et scans réguliers : maintenez votre logiciel antivirus et antimalware à jour et configurez des analyses régulières de votre système. Un bon antivirus peut prévenir de nombreuses infections qui pourraient nécessiter une restauration.

Méfiance face aux e-mails et liens suspects : le phishing et les liens malveillants sont des vecteurs courants d'infection. Soyez toujours vigilant avant de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe.

La fonctionnalité de « Restauration du système » permet aux utilisateurs de revenir à un état antérieur de leur système d'exploitation, en cas de problème lié à un pilote, une mise à jour, ou un logiciel défectueux. Dans une documentation technique mise à jour en juin 2025, Microsoft confirme qu’à partir de la version 24H2, les points de restauration sont considérés comme « périmés » au bout de 60 jours, et automatiquement supprimés.Difficile à dire. Depuis des années, les utilisateurs se posaient des questions sur la durée réelle de vie de ces points de restauration. Si les anciennes versions de Windows comme Vista, 7 ou 10 prévoyaient une expiration après 90 jours, la documentation officielle sur Windows 11 restait floue, et dans les faits, les durées variaient énormément. Sur certaines installations, les points de restauration disparaissaient au bout de 10 jours, tandis que d’autres restaient disponibles jusqu’à 90 jours.Dans un nouveau document d'assistance relatif à la mise à jour du 10 juin, Microsoft est un peu plus précis.En d'autres termes, Microsoft a confirmé que les points de restauration du système de Windows 11 seront supprimés au bout de 60 jours, de sorte que vous devez créer périodiquement des points de restauration. Ce n'est pas aussi bien que 90 jours, évidemment, mais c'est beaucoup mieux que 10 jours. Vous obtiendrez ainsi plusieurs clichés, mais Windows supprimera toujours les plus anciens dès qu'ils dépasseront la fenêtre de conservation (désormais 60 jours sur Windows 11 24H2 par défaut).Toutefois, si votre PC manque d’espace disque, Windows pourrait supprimer tous les points de restauration pour libérer de la place, même avant les 60 jours.Ne comptez plus uniquement sur l'automatisation de Windows, qui, de surcroît, ne conservera ces points que pour 60 jours. Prenez les devants et adoptez une approche proactive en créant des points de restauration à chaque fois que vous effectuez une modification significative sur votre système. Cette pratique devrait devenir un réflexe :Pour ce faire, le processus reste simple : tapez « Créer un point de restauration » dans la barre de recherche Windows, puis cliquez sur « Créer... » dans l'onglet « Protection du système ». Donnez un nom descriptif au point de restauration (par exemple, « Avant installation Logiciel X », « MAJ pilotes du 22/06/2025 »).Bien que la limite de 60 jours soit une contrainte imposée par Microsoft, un espace alloué plus important permettra à Windows de conserver davantage de ces points, en particulier vos points manuels, au cours de cette période restreinte.Un point de restauration est, en substance, un « cliché » de l'état de votre système d'exploitation à un moment précis. Il contient des informations sur les fichiers système, les paramètres de registre, les pilotes installés et les programmes. Ils sont des outils de dépannage inestimables dans une multitude de situations :Les points de restauration sont utiles pour revenir en arrière sur des problèmes système, mais ils ne sont en aucun cas une solution de sauvegarde complète. Ils ne protègent pas vos fichiers personnels (documents, photos, vidéos, musique) et ne permettent pas de restaurer un système après une défaillance matérielle majeure ou une corruption totale du disque. Pour une protection optimale, vous devez adopter une stratégie de sauvegarde multicouche :Moins vous rencontrez de problèmes, moins vous aurez besoin de restaurer votre système.Microsoft a décidé de donner un délai clair sur la durée de vie des points de restauration du système sous Windows 11. Cette fonctionnalité, bien que pratique, ne doit pas être considérée comme une solution de sauvegarde unique et infaillible.En intégrant la création manuelle et stratégique de points de restauration, en optimisant l'espace alloué à ceux-ci, et surtout, en bâtissant une stratégie de sauvegarde complète et multicouche qui inclut la sauvegarde de vos fichiers personnels et la création régulière d'images système, vous serez armé pour naviguer dans l'écosystème Windows 11 avec une sérénité accrue, même face aux imprévus les plus coriaces. N'attendez pas qu'une catastrophe numérique se produise pour agir. Protégez votre investissement numérique et vos précieuses données dès aujourd'hui.Source : Microsoft ( 1 Vous arrive-t-il d'utiliser cet outil ? Sur quelle version de Windows ?60 jours pour un point de restauration, cela vous semble-t-il suffisant ou non ? Pourquoi ?Quelles seraient, selon vous, les motivations de Microsoft ?Quels conseils donneriez-vous au utilisateurs pour renforcer la protection de leur PC Windows ?