Un Windows 12 tourné vers l'IA ?

Autres fonctionnalités de Windows 12

Date de sortie prévue du système d'exploitation Windows 12

Un aperçu des améliorations apportées par l'IA au système d'exploitation

Windows 10 a été considéré à tort comme la « dernière version de Windows » à être mise à disposition des utilisateurs. Cette fois-ci, à peine deux ans après le lancement de Windows 11, il semble que Microsoft travaille déjà sur un système d'exploitation Windows de nouvelle génération. Baptisé Windows 12, le système serait déjà en cours de développement , avec une sortie attendue en 2024.Face au succès fulgurant de ChatGPT, Microsoft a estimé qu'il était d'investir massivement dans OpenAI et d'étendre le partenariat existant. L'année dernière, Microsoft a dévoilé des plans pour intégrer le logiciel de génération d'images DALL-E 2 dans son moteur de recherche Bing. En janvier, un rapport a indiqué que Microsoft et OpenAI travaillent sur une version du moteur de recherche Bing intégrant le chatbot d'IA ChatGPT afin de défier Google Search, le moteur de recherche numéro 1 dans le monde. Grâce à cette intégration, Bing pourrait fournir des réponses plus humaines aux questions au lieu de simples liens vers des informations. ChatGPT pourrait aider son moteur de recherche de Microsoft à rivaliser avec le Knowledge Graph de Google.Quelques mois plus tard, l'investissement de 10 milliards de dollars de Microsoft a montré ses premiers fruits : en mars, Microsoft a indiqué que son Bing nouvelle génération a dépassé les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens un mois seulement après son lancement. En plus de voir une augmentation des chiffres, Microsoft connaît apparemment une croissance de l'engagement, avec plus de personnes effectuant plus de recherches. La société attribue deux facteurs à cette victoire particulière, le premier étant la croissance de l'utilisation d'Edge, probablement aidée par l'ajout de l'IA de chat de Bing en tant que nouvelle fonctionnalité. Elle a également déclaré que l'introduction de son modèle d'IA Prometheus a rendu les résultats de recherche de Bing plus pertinents, de sorte que les gens utilisent (ou du moins essaient) le moteur de recherche davantage.Loin de vouloir s'en contenter, l'entreprise compte bien profiter de cette dynamique et embarque désormais du ChatGPT à toutes les sauces.C'est ainsi qu'en mars, Microsoft a présenté 365 Copilot , son effort supposé pour créer des fonctionnalités automatisées de génération de contenu alimentées par l'IA dans toutes les applications Microsoft 365. Copilot peut également être appelé dans les applications Office de Microsoft et être utilisé dans Word pour rédiger des documents basés sur d'autres fichiers. Le texte généré par l'IA peut ensuite être librement édité et adapté. Comme Copilot est essentiellement un chatbot, vous pouvez même lui demander de créer une présentation PowerPoint de 10 diapositives basée sur un document Word ou d'analyser ou de mettre en forme des données Excel.Il est donc possible que la société de technologie américaine intègre des technologies OpenAI telles que DALL-E 2 et ChatGPT dans Windows 12. Aucune confirmation ou commentaire officiel n'est encore disponible, mais le célèbre leaker matériel @leaf_hobby a récemment fourni des détails révélateurs sur la prochaine plate-forme Meteor Lake.Meteor Lake devrait arriver d'ici la fin de cette année ou en 2024, apportant plusieurs nouveautés technologiques à la plate-forme informatique x86, notamment un nouveau processus de fabrication (Intel 4), une conception basée sur des puces et (selon leaf_hobby) 20 lignes PCIe Gen5. Les processeurs Core de 14e génération d'Intel devraient également fournir une sorte d'accélération matérielle pour les algorithmes d'IA, comme le font les processeurs mobiles Ryzen 7000 récemment lancés d'AMD avec un moteur dédié pour Windows Studio Effects.Les informations fournies par Leaf_hobby, dans un tweet désormais supprimé, répertorient spécifiquement Windows 12 comme système d'exploitation officiellement pris en charge sur la plate-forme Meteor Lake, et Microsoft a récemment commencé à évoquer le pouvoir transformateur des algorithmes d'IA pour son moteur de recherche Bing et Windows en tant qu'ensemble.Redmond apporte déjà certaines de ces fonctionnalités d'IA dans Windows 11 avec sa dernière mise à jour, mais Windows 12 pourrait intégrer des fonctionnalités plus avancées, pas seulement pour la recherche ou la barre des tâches. Selon Yusuf Mehdi, responsable du marketing grand public chez Microsoft, l'IA jouerait un « rôle plus naturel » au sein de l'expérience utilisateur Windows.Lors du discours d'ouverture d'AMD au CES 2023, Panos Panay, directeur produit de Microsoft, a discuté de l'avenir de Windows et de l'IA. Au CES 2023, Panos a suggéré que Windows parierait gros sur l'IA avec plusieurs fonctionnalités, y compris des capacités vocales et vidéo considérablement améliorées pour vous faire mieux paraître dans les appels vidéo : « l'IA va réinventer la façon dont vous faites tout sur Windows, littéralement », a déclaré Panos Panay au public sans entrer dans les détails sur la façon dont l'IA permettra aux utilisateurs de Windows.Cela pourrait aussi permettre à Microsoft de justifier un nouveau niveau de caractéristiques minimum pour son système, et donc générer de nouvelles ventes de PC.Si Microsoft prévoit effectivement que sa prochaine version de Windows utilisera plus largement l'IA, il devra travailler en étroite collaboration avec des partenaires matériels comme Intel et AMD pour optimiser les puces capables de gérer les charges de travail de l'IA. Cela pourrait expliquer pourquoi Intel aurait déjà mentionné Windows 12 en interne.AMD a récemment lancé ses processeurs mobiles Ryzen 7000, se vantant d'être les premières puces x86 à contenir un moteur d'IA dédié pouvant prendre en charge les effets Windows Studio de Microsoft. Ces fonctionnalités, y compris la suppression du bruit de fond et le contact visuel, ne sont généralement disponibles que pour le matériel alimenté par Arm qui peut alimenter les fonctionnalités avec une unité de traitement neuronal (NPU) dédiée. Il est donc clair qu'AMD et Microsoft préparent le terrain pour davantage de fonctionnalités alimentées par l'IA dans les ordinateurs portables Windows traditionnels.Microsoft se prépare à dévoiler une toute nouvelle interface utilisateur de bureau avec Windows 12, selon un rapport. L'interface utilisateur dernier cri comporterait une barre des tâches flottante avec une barre d'état de style macOS en haut.la société de technologie américaine a récemment déployé une mise à jour qui a apporté des onglets à l'explorateur de fichiers. Cette fois-ci, elle va apporter la prise en charge de cet onglet aux blocs-notes. Cette information vitale a été partagée par un employé de Microsoft. La mise à jour vous permettra de lancer plusieurs fenêtres du Bloc-notes en même temps, et même de modifier ces fichiers texte simultanément. De même, l'Explorateur de fichiers Windows devrait bénéficier d'une multitude de nouvelles fonctionnalités.Le prochain système d'exploitation Windows pourrait offrir un support pour les appareils à écran tactile et les claviers. De plus, l'onglet Paramètres inclura le Panneau de configuration.Le système d'exploitation Windows 11 est sorti en 2021. Microsoft a maintenu un écart de trois ans entre les dernières mises à jour. Il est donc prudent de supposer que la société publiera le système d'exploitation Windows 12 en 2024. Il convient de noter que plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes avec le système d'exploitation Windows 11 existant. Ainsi, la société devait publier une version bêta de Windows 12 en tant que version improvisée de Windows 11 le mois dernier.Microsoft va donc changer considérablement son système d'exploitation avec Windows 12, apportant plusieurs fonctionnalités alimentées par l'IA. Nous ne savons pas exactement comment l'entreprise prévoit d'utiliser l'IA dans Windows. Néanmoins, vous pouvez vous attendre à des recommandations ou à des alertes alimentées par OpenAI dans des applications telles que Courrier & Calendrier, Horloge, Microsoft Photos, etc.Bien sûr, Microsoft ne veut pas attendre que Windows 12 fournisse la première série de fonctionnalités d'IA, donc certaines fonctionnalités "IA" pourraient débarquer dans Windows 11 dans les mois à venir.Cela inclut des fonctionnalités de caméra et de microphone plus intelligentes dans Windows. Par exemple, Microsoft utilise l'IA pour flouter automatiquement l'arrière-plan, corriger la luminosité, les yeux et bien plus encore. De même, Windows pourrait également filtrer le bruit de fond et augmenter la clarté de votre voix principale.Source : CES 2023Un système d'exploitation s'appuyant sur l'IA, qu'en pensez-vous ?