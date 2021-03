Nous savons tous que la mise à jour de Windows 10 "Sun Valley" va être une grosse affaire pour le système d'exploitation. Depuis l’année dernière, des rumeurs font état d’un rafraîchissement visuel important prévu pour Windows 10 en 2021. Une offre d'emploi de Microsoft, publiée en octobre 2020 qui proposait aux futurs ingénieurs en logiciel de rajeunir visuellement l'expérience Windows, avait renforcé les rumeurs. Mais maintenant, après une récente déclaration de Microsoft, nous avons enfin une confirmation officielle que la prochaine génération de Windows va être « incroyable » et « massive », selon Panos Panay, chef de produit de Microsoft.La conférence annuelle de Microsoft sur les technologies de l'information et les développeurs, Ignite 2021, a débuté le 2 mars pour se terminer le 4. Mardi, lors d'une mini session à Ignite, le chef de produit de Microsoft pour Windows et les périphériques, a rejoint Roanne Sones, vice-président et chef de produit, pour une une partie de "fireside chat" sur Windows. Panay, a fait une remarque intéressante sur ce que nous pouvons attendre de Microsoft pour le reste de l'année.Nous savons déjà que Microsoft travaille sur une importante mise à jour de Windows 10, dont le nom de code est "Sun Valley", qui devrait être lancée à la fin de cette année. Panay a pris en charge l'expérience client de Windows en février 2020, et il semble qu'il ait de grands projets pour la plateforme cette année.Microsoft devrait également lancer Windows 10X cette année, une nouvelle version de Windows construite sur un noyau moderne et conçue pour les PC du secteur de l'éducation et des entreprises. Il sera intéressant de voir comment 10X s'intègre dans le reste de l'écosystème Windows, et comment il évolue pour devenir peut-être un jour la nouvelle version par défaut de Windows pour la plupart des gens.Avec de grosses mises à jour pour Windows qui se profile à l'horizon, Panay a laissé entendre aux internautes que « ce sera une année massive ». Bien que la majorité de l'apparition de Panos Pany ait été axée sur les innovations pour les utilisateurs commerciaux de Windows 10, le chef de produit a passé la majeure partie du segment à parler de l'état actuel de Windows. L'exécutif a semblé reconnaître le battage médiatique dans la communauté après les récentes fuites concernant Windows 10X. « Nous avons de nouvelles fonctionnalités à venir », a confirmé Panos Panay.Selon divers rapports, Windows 10 Sun Valley ou la "prochaine génération de Windows" comprendra un tout nouveau menu de démarrage, qui remplacera le menu de démarrage actuel. Il se peut que le menu Démarrer par défaut ne fasse pas l'objet d'une révision radicale, selon certains rapports, mais il semble que Microsoft travaille dur pour s'assurer que l'apparence du menu Démarrer soit "moderne" et qu'il s'intègre aux autres changements esthétiques, tels que les coins arrondis et le design fluide.En plus des coins arrondis, on pense que Microsoft travaille également sur une nouvelle présentation "optionnelle" du menu Démarrer avec des changements plus importants. L'Action Center, centre de notification inclus dans Windows, ferait également peau neuve et des améliorations seront également apportées aux applications de la boîte de réception.Pour répondre à la dernière question du segment d’échange qui portait bien évidemment sur Windows, Panay a dit :C'est la première fois que nous entendons Panay parler de la prochaine génération de Windows. Jusqu'à présent, en 2021, Microsoft n'a parlé que de Windows 10 21H1, la première mise à jour majeure de Windows 10 cette année. C'est un peu moins important et la rumeur veut qu'elle prépare le terrain pour une mise à jour "Sun Valley" qui pourrait apporter une refonte majeure du système d'exploitation.Il est intéressant de voir que Panay parle de l'avenir du produit comme de "la prochaine génération", ce qui pourrait signifier que de grands changements sont à l'horizon pour la plateforme. Même s’il n’a pas dit plus sur les projets à venir concernant "Sun Valley", Tom Warren a mentionné mardi sur Twitter qu’un événement axé sur Windows se prépare :« Il n'y aura pas beaucoup de nouvelles de Windows à Ignite cette semaine. Il y a une session avec @panos_panay, mais Microsoft prévoit d'organiser bientôt un événement presse dédié à Windows. »Les commentaires de Panay confirment que Microsoft prévoit de parler davantage de Windows plus tard dans l'année. La question est maintenant de savoir où et quand ces annonces auront lieu.Source : Microsoft Ignite 2021 Qu’en pensez-vous ?Qu’attendez vous de la "nouvelle génération de Windows 10" ?Pensez-vous que la mise à jour "Sun Valley" sera quelque chose d'entièrement différente, qui vient par exemple avec une refonte massive de l'interface utilisateur?