Nouveaux éléments d'interface utilisateur dans les applications Microsoft Store

Depuis un certain temps déjà, on entend des rumeurs portant sur un rafraîchissement visuel important prévu pour Windows 10 en 2021. Ce projet est sous le nom de code "Sun Valley". Ces rumeurs ont pris de l'ampleur, lorsque le journaliste Mayank Parmar a remis au goût du jour une offre d'emploi de Microsoft publiée en octobre 2020 qui proposait aux futurs ingénieurs en logiciel de « rajeunir visuellement l'expérience Windows pour signaler que Windows est de retour ».« L'équipe Windows Core User Experiences est responsable de l'innovation pour les interfaces utilisateur de marque utilisées par des milliards de clients Windows et Surface Hub dans le monde entier, et nous recherchons un ingénieur senior collaboratif, inclusif et soucieux du client pour nous aider à construire l'avenir de Windows Experiences.Dans cette équipe, vous travaillerez avec nos partenaires clés de la plate-forme, Surface et OEM pour orchestrer et offrir un rajeunissement visuel complet des expériences Windows afin de signaler à nos clients que Windows est de retour et de garantir que Windows est considéré comme la meilleure expérience utilisateur du système d'exploitation pour les clients », a partagé Microsoft dans la description du poste à pourvoir.Peu après que Parmar ait publié un article sur cette annonce, Microsoft a modifiée légèrement modifié son offre, retirant au passage les mentions explicites à une refonte visuelle. L’offre se présente désormais comme une annonce d'emploi standard pour ingénieur logiciel, donnant la possibilité de « créer des expériences délicieuses et raffinées pour Windows » sans rien dire des changements à venir pour Windows.Les modifications de l'interface utilisateur que va apporter le projet Sun Valley ont été signalées pour la première fois en octobre dernier. Microsoft prévoit ainsi de remanier le menu Démarrer, l'explorateur de fichiers et les applications intégrées à Windows 10 afin de les moderniser et de rendre l'interface utilisateur plus cohérente. Certains des changements de l'interface utilisateur comprendront également des mises à jour des curseurs, des boutons et des contrôles que l'on trouve dans Windows et dans les applications qui fonctionnent sur le système d'exploitation.Bien que nous ne sachions pas vraiment ce que Sun Valley va apporter, mis à part les rumeurs de réintégration des expériences de téléphonie mobile et de bureau, les récentes mises à jour de certaines applications dans le Microsoft Store semblent un peu confirmer ces rumeurs.La dernière mise à jour de l'application Alarmes et Horloges présente de nouveaux éléments d'interface utilisateur, notamment une vue par carte pour les alarmes à venir et des rectangles subtilement arrondis sur ces cartes. Il s'agit d'une évolution du motif Fluent Design existant, et non d'une refonte complète, et nous nous attendons à ce que Sun Valley propose des changements similaires tout au long de l'expérience visuelle de Windows 10.Ces dernières années, Microsoft s'est efforcé d'améliorer la cohérence de son interface utilisateur dans Windows, et une grande partie de ces améliorations se retrouveront dans Windows 10X. La société a également déployé de nouvelles icônes Windows 10 il y a près d'un an, suivies de quelques modifications mineures du menu Démarrer quelques mois plus tard.Tout ce travail intervient alors que Microsoft a signalé un regain d'intérêt pour Windows. Le chef de surface Panos Panay a pris en charge la gestion de Windows en octobre dernier, après avoir proposé quelques modifications supplémentaires à l'interface utilisateur de Windows 10. Panay a déclaré qu'il voulait faire passer les clients de « ceux qui ont besoin de Windows à ceux qui aiment Windows » et qu'un rafraîchissement visuel qui attire les utilisateurs plus jeunes ou plus orientés vers le design sans aliéner les utilisateurs plus conservateurs et phobiques du changement sera la clé de cette vision.Après un bond dans l'utilisation de Windows en raison de la pandémie, il semble que Microsoft soit plus prêt que jamais à donner à son système d'exploitation l'interface utilisateur qu'il promet depuis des années.Source : Twitter Que vous inspire ce projet ? À votre avis Microsoft va-t-il confirmer ou infirmer ces rumeurs ?