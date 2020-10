Microsoft serait en train de travailler sur une profonde refonte de l'interface utilisateur Windows 10 au nom de code Sun Valley La mise à jour est prévue pour l'automne 2021 6PARTAGES 5 0 Windows 10 est resté à peu près le même ces dernières années, avec peu ou pas de changements dans son design ou son ensemble de fonctionnalités. De nombreuses autres plateformes sur le marché ont subi une refonte complète ou une actualisation de l'interface utilisateur au cours des cinq dernières années, et bien que Windows 10 ait subi des itérations de conception mineures avec l'introduction de Fluent Design, nous n'avons pas vu de modifications au niveau de son interface utilisateur.



Mais cela pourrait bientôt changer. En effet, Microsoft serait en train de travailler sur une profonde refonte de l'interface utilisateur Windows 10 dont les résultats seront disponibles l'année prochaine, selon des sources qui affirment que Microsoft prévoit de mettre à jour de nombreuses interfaces utilisateur de niveau supérieur telles que le menu Démarrer, le centre d'action et même l'explorateur de fichiers, avec des designs plus modernes, de meilleures animations et de nouvelles fonctionnalités.



La refonte de l'interface utilisateur a reçu le nom de code Sun Valley et sera disponible pour le public durant la période des vacances en 2021. Alors que la mise à jour de Windows 10 octobre 2020 a introduit des modifications dans le menu Démarrer, il y a un certain temps que Windows 10 n'a pas reçu mises à jour de l'interface utilisateur. Avec Sun Valley, cependant, il semblerait que Microsoft veuille « redynamiser » le système d'exploitation.



L'actualité de la refonte de Windows 10 provient de Windows Central, qui fait référence à des informations provenant de sources proches de Microsoft ainsi qu'à de la documentation interne relative à la version Cobalt de Windows 10. La documentation interne décrit le projet comme « revigorant » et modernisant l'expérience de bureau Windows pour répondre aux attentes des clients dans un monde animé par d'autres plateformes modernes et légères.



Le projet Sun Valley semble être dirigé par l'équipe Windows Devices and Experiences, dirigée par le chef des produits Panos Panay, qui a pris en charge ladite division en février. Microsoft a annoncé en mai que la société allait « réinvestir » dans Windows 10 d'ici 2021, et, selon des sources, Sun Valley est le résultat de ce réinvestissement.





Microsoft pourrait s'inspirer du menu démarrer de Windows 10X pour une prochaine mise à jour de Windows 10

À quoi pouvons-nous nous attendre ?



Windows Central reconnaît qu'il est encore trop tôt pour déterminer exactement ce qui sera mis à jour avec Sun Valley. Cependant, ses sources ont indiqué que les utilisateurs pourront s'attendre à de nouvelles expériences du menu Démarrer et du centre d'action, probablement basées sur les mêmes expériences que celles trouvées sur Windows 10X, mais adaptées pour desktop. Microsoft travaille également sur une barre des tâches mise à jour construite avec du code moderne et une interface utilisateur améliorée pour l'ancien explorateur de fichiers.



Pour les utilisateurs de tablettes, les sources indiquent que de meilleures animations et une « expérience plus fluide » sont au programme. Nous savons déjà que Microsoft est en train de repenser le clavier tactile et le sélecteur d'emojis, car ces modifications sont déjà en ligne dans le canal de développement Windows Insider. Microsoft poursuivra également d'apporter des coins arrondis dans toute l'interface utilisateur, y compris les fenêtres d'applications et d'autres zones de shell.



Des sources disent également s'attendre à une adoption plus large de WinUI dans le shell Windows et les applications intégrées, ce qui devrait apporter des modifications de conception subtiles mais améliorées. En outre, davantage de zones d'interface utilisateur héritées devraient bénéficier d'une prise en charge du mode sombre dans le but de rendre l'interface utilisateur Windows plus cohérente lors de l'utilisation du thème sombre de Windows 10.



Microsoft n'introduit pas de nouveau langage de conception avec Sun Valley, il rafraîchit simplement et recentre Fluent Design, le langage actuel sur le bureau, et essaie de l'appliquer de manière plus cohérente dans tout le système d'exploitation.



Il est important de souligner que, comme tout projet logiciel, Microsoft peut interrompre ou retarder ces plans à tout moment. Il est probable que certains éléments ne parviennent pas au produit final, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Microsoft n'annonce pas ces projets logiciels avant qu'ils n'aient déjà évolué. Mais il s'agit là d'éléments que Microsoft voudrait offrir aux clients Windows 10 l'année prochaine.



Microsoft espère que la plupart de ce travail sera terminé d'ici la fin du semestre de développement de Cobalt, qui se terminera en juin 2021. Microsoft va ensuite proposé une version RTM, la livrer aux OEM et commencer à la tester dans le canal bêta. La mise à jour elle-même ne sera pas diffusée au public avant l'automne.



Ces modifications sont également susceptibles d’être intégrée dans Windows 10X pour les appareils à écran unique d'ici le printemps 2022.



Source : Windows Central



Et vous ?



7 commentaires

S'il y avait quelque chose à retoucher (hormis bien sûr les maj intempestives et non demandées) ce serait l'arborescence des répertoires.

Selon que vous soyez dans l'explorateur ou dans un terminal, les répertoires en Anglais qui sont traduits en français dans l'interface, alors ça, ça décontenance tout de même un poil. (et que dire de l'option qui permet de ne pas afficher les extensions connues des fichiers, ça aussi c'est top)



enfin, ceci est l'humble avis d'un utilisateur occasionnel ... 1 0 Personnellement, je n'utilise pas W10 ou alors quand je travaille sur des postes fournis par des clients.S'il y avait quelque chose à retoucher (hormis bien sûr les maj intempestives et non demandées) ce serait l'arborescence des répertoires.Selon que vous soyez dans l'explorateur ou dans un terminal, les répertoires en Anglais qui sont traduits en français dans l'interface, alors ça, ça décontenance tout de même un poil. (et que dire de l'option qui permet de ne pas afficher les extensions connues des fichiers, ça aussi c'est top)enfin, ceci est l'humble avis d'un utilisateur occasionnel ... Modérateur https://www.developpez.com Selon que vous soyez dans l'explorateur ou dans un terminal, les répertoires en Anglais qui sont traduits en français dans l'interface, alors ça, ça décontenance tout de même un poil.(et que dire de l'option qui permet de ne pas afficher les extensions connues des fichiers, ça aussi c'est top) Selon que vous soyez dans l'explorateur ou dans un terminal, les répertoires en Anglais qui sont traduits en français dans l'interface, alors ça, ça décontenance tout de même un poil.(et que dire de l'option qui permet de ne pas afficher les extensions connues des fichiers, ça aussi c'est top)

Idem pour les extensions de fichiers , une bonne partie des utilisateurs ne sait même pas ce que c'est et sont perdus quand elles sont affichées. 1 0 Tu as la vision d'un utilisateur avancé. 99% des utilisateurs de windows ne lanceront jamais un terminal , ce qui est important c'est que leur dossier est un nom qu'il sache comprendre dans leur langue.Idem pour les extensions de fichiers , une bonne partie des utilisateurs ne sait même pas ce que c'est et sont perdus quand elles sont affichées. Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par grunk Envoyé par Tu as la vision d'un utilisateur avancé. 99% des utilisateurs de windows ne lanceront jamais un terminal , ce qui est important c'est que leur dossier est un nom qu'il sache comprendre dans leur langue.

Idem pour les extensions de fichiers , une bonne partie des utilisateurs ne sait même pas ce que c'est et sont perdus quand elles sont affichées. 1 1 Et après on leur envoie un fichier grosnichons.jpg.exe qui en fait est un ver et ils cliquent dessus. Masquer les extensions ne facilite pas la vie des utilisateurs, elle les rend juste plus crétins c'est tout. Un ordinateur ce n'est pas une téloche qu'on allume avec 1 seul bouton. Sinon, les coins arrondis sur W10 franchement OSEF. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des boutons en relief avec l'effet d'enfoncement et des couleurs contrastées. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un menu démarrer organisé, plutôt que 25 raccoucis sur la barre de tâches. J'ai réinstallé un Xeon Ivy Bridge pour des projets perso, pas pour surfer sur le WEB (j'ai du Linux pour ça), et j'ai remis un W7 bien plus confortable pour moi que W10. Membre expérimenté https://www.developpez.com Envoyé par grunk Envoyé par Tu as la vision d'un utilisateur avancé. 99% des utilisateurs de windows ne lanceront jamais un terminal , ce qui est important c'est que leur dossier est un nom qu'il sache comprendre dans leur langue.

Donc il était parfaitement possible de traduire partout. Faut juste qu'en interne l'OS ou le navigateur sachent, via un mapping, où ils doivent placer les fichiers téléchargés.



Ou alors, si on avait peur de l'incompatibilité avec des scripts, on pouvait toujours s'en sortir avec des liens symboliques, éventuellement cachés.



En plus de cela, ça devrait être plus facile sous Windows où la langue est définie au moment de l'installation, alors que sous Linux je peux changer de langue le temps d'une session (et dans ce cas, le dossier "Téléchargements" ne change pas miraculeusement de nom avec la nouvelle langue)



Je suis généralement pour la traduction mais Microsoft a vraiment l'art de transformer cette fonctionnalité essentielle en source de problèmes. J'avais entendu par exemple que ceux qui utilisaient Excel en slovaque se retrouvaient avec un langage de macros... en tchèque! Ou comment tout faire pour que ce soient les utilisateurs eux-mêmes qui exigent la version en anglais... 0 0 Je suis sous Linux + KDE, j'ai un répertoire qui s'affiche comme "Téléchargements" sous Dolphin, je l'ai ouvert dans un terminal et son nom physique est "Téléchargements".Donc il était parfaitement possible de traduire partout. Faut juste qu'en interne l'OS ou le navigateur sachent, via un mapping, où ils doivent placer les fichiers téléchargés.Ou alors, si on avait peur de l'incompatibilité avec des scripts, on pouvait toujours s'en sortir avec des liens symboliques, éventuellement cachés.En plus de cela, ça devrait être plus facile sous Windows où la langue est définie au moment de l'installation, alors que sous Linux je peux changer de langue le temps d'une session (et dans ce cas, le dossier "Téléchargements" ne change pas miraculeusement de nom avec la nouvelle langue)Je suis généralement pour la traduction mais Microsoft a vraiment l'art de transformer cette fonctionnalité essentielle en source de problèmes. J'avais entendu par exemple que ceux qui utilisaient Excel en slovaque se retrouvaient avec un langage de macros... en tchèque! Ou comment tout faire pour que ce soient les utilisateurs eux-mêmes qui exigent la version en anglais... Membre éprouvé https://www.developpez.com Envoyé par i5evangelist Envoyé par Personnellement, je n'utilise pas W10 ou alors quand je travaille sur des postes fournis par des clients.

S'il y avait quelque chose à retoucher (hormis bien sûr les maj intempestives et non demandées) ce serait l'arborescence des répertoires.

Selon que vous soyez dans l'explorateur ou dans un terminal, les répertoires en Anglais qui sont traduits en français dans l'interface, alors ça, ça décontenance tout de même un poil. (et que dire de l'option qui permet de ne pas afficher les extensions connues des fichiers, ça aussi c'est top)



Tout ça est paramétrable par contre, je l'ai fait sur mon poste.