Microsoft est-il en train de développer une alternative à Chrome OS ?





Quelques changements apportés par Microsoft dans Windows 10X





Le nouveau système d'exploitation de Microsoft Windows 10X, une version beaucoup plus légère de Windows 10, semble presque prêt et la firme de Redmond devrait commencer à le déployer ce printemps sur les appareils compatibles. Mais en attendant, une fuite a permis de constater les modifications apportées par Microsoft au système d'exploitation, notamment un nouveau Shell (une nouvelle interface utilisateur) construit avec les technologies modernes, un nouveau menu "Démarrer", un nouvel "Explorateur de fichiers", etc. Selon les critiques, il pourrait s'agir d'un véritable concurrent du Chrome OS de Google.Windows 10X est une nouvelle édition de Windows 10 conçue pour les appareils à double écran comme le prochain Surface Neo de Microsoft, mais c'est plus que cela. Il s'agit d'un nouveau système d'exploitation Windows qui sera probablement un jour disponible sur tous les appareils. En fait, initialement prévu pour la prochaine génération d'appareils à double écran, Microsoft a annoncé l'année dernière qu'il prévoit désormais d'étendre le support de Windows 10X aux appareils à écran unique. Lors de son événement Surface en 2019, Microsoft a déclaré que Windows 10X "supporte l'ensemble des applications Windows".« Le monde est très différent de ce qu'il était en octobre dernier, lorsque nous avons partagé notre vision d'une nouvelle catégorie de périphériques Windows à double écran », a expliqué Panos Panay, responsable Windows et périphériques de Microsoft, en mai 2020. « Avec Windows 10X, nous avons opté pour la flexibilité et cette flexibilité nous a permis de nous concentrer sur les appareils Windows 10X à écran unique qui exploitent la puissance du cloud pour aider nos clients à travailler, à apprendre et à jouer de manière nouvelle », a-t-il déclaré. Cela dit, Windows 10X n'est pas un système d'exploitation entièrement nouveau.Il n'a pas non plus un type d'application entièrement nouveau, Windows 10X semble être basé sur le système d'exploitation Windows Core. Le système d'exploitation Windows Core a été annoncé par Microsoft il y a quelques années. C'est l'avenir de Windows, qui prend le code partagé de OneCore et construit un système d'exploitation moderne, sans héritage, par-dessus le marché. Le système d'exploitation Windows Core, avec CShell, permet à Microsoft de créer rapidement de nouvelles versions de Windows 10 et de partager rapidement et facilement des composants et des fonctionnalités standard sur différents types d'appareils et dans les versions WCOS.Alors que la société a passé des années à différencier Windows 10X pour le matériel pliable et à double écran, la fuite a montré qu'il ressemble maintenant plus que jamais à Chrome OS. En effet, Windows 10X n'est pas un système d'exploitation que vous allez mettre à niveau ni une mise à jour qui apparaitra pour les machines existantes. C'est une version légère de Windows conçue pour ceux qui pourraient être tentés d'acheter un Chromebook à la place. Windows 10X ressemblait déjà un peu à Chrome OS sur les appareils à double écran, mais c'est encore plus évident maintenant qu'il est conçu pour les ordinateurs portables à écran unique.Microsoft a simplifié presque tous les domaines de Windows dans Windows 10X, au point de donner l'impression d'être un portail vers le Web plutôt qu'un portail vers les applications Windows.La fuite révèle que le bouton "Démarrer" est maintenant centré sur la barre des tâches, avec un menu "Démarrer" qui agit comme un lanceur. Il ne contient pas les "Live Tiles" de Windows 10, mais une liste d'applications et de documents récents. Vous pouvez rechercher des applications, des documents, ou même du contenu sur le Web grâce au moteur de recherche Bing. Le fenêtrage dans Windows 10X a été en outre simplifié par rapport à Windows 10. Il est possible de glisser et déposer les applications pour les faire fonctionner côte à côte, mais il n'y a aucun moyen de permettre aux applications de se redimensionner librement.Par conséquent, le bouton du milieu que vous avez l'habitude de voir en haut à droite des applications (permettant de passer du mode plein écran au mode fenêtré) a été supprimé dans 10X. Vous pouvez simplement minimiser les applications ou les fermer ici. Les ordinateurs portables équipés de Windows 10X sont aussi dotés d'un trackpad (pavé tactile) pour les applications multitâches. De même, Windows 10X arbore un nouvel "Explorateur de fichiers". Celui-ci est surtout conçu comme un moyen d'accéder aux fichiers du stockage cloud OneDrive, mais vous pouvez aussi gérer les fichiers téléchargés ou ceux provenant du stockage USB.En fait, il n'y a aucun moyen (peut-être pour l'instant) d'accéder aux fichiers locaux dans ce nouvel "Explorateur de fichiers", car Windows 10X est principalement conçu pour le stockage en nuage. Par ailleurs, il semble que Microsoft n'offre peut-être pas de support pour les applications de bureau sous Windows 10X, du moins au début. Microsoft a mis au point une technologie de conteneur pour exécuter des applications de bureau traditionnelles dans une machine virtuelle légère. Cette technologie a été conçue à l'origine pour garantir que les applications traditionnelles fonctionnent correctement sur les appareils à double écran.Elle devrait aussi permettre que les applications traditionnelles n'affectent pas l'autonomie de la batterie des appareils à double écran ou n'interfèrent pas avec l'affichage des applications sur plusieurs écrans. Microsoft travaillerait toujours sur cette technologie de conteneur, et elle apparaitrait comme un mode réservé aux développeurs dans cette dernière version de 10X. Cela pourrait signifier que les utilisateurs finaux ne pourront pas installer les applications de bureau habituelles sur Windows 10X lorsqu'il sera livré. Il semble que Microsoft se concentre sur une combinaison d'applications du Microsoft Store et d'applications Web.Selon les critiques, Windows 10X ressemble à un aperçu de certains des changements apportés à l'interface utilisateur et à l'expérience utilisateur que nous verrons probablement dans la version standard de Windows 10 plus tard cette année. Microsoft prévoit un "rajeunissement visuel de Windows", qui comprendra un menu de démarrage modernisé, un "Explorateur de fichiers" et des applications intégrées qui rendront l'interface utilisateur de Windows 10 plus cohérente. À ce jour, Microsoft n'a toujours pas confirmé officiellement quand Windows 10X sera commercialisé.Il n'a pas non plus précisé quels fabricants d'ordinateurs portables lanceront des appareils avec cette variante du système d'exploitation. Toutefois, certaines critiques estiment qu'il est clair qu'il s'agit d'une tentative plus directe de défier les Chromebooks, après que la firme de Redmond a essayé pendant des années de positionner maladroitement Windows 10S comme une alternative. Ce projet a échoué et s'est transformé en un simple mode S. En revanche, Windows 10X semble être un effort beaucoup plus important pour recréer la simplicité de Chrome OS avec l'avantage supplémentaire des services et des applications de Microsoft.