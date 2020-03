Microsoft donne un aperçu de la prochaine interface utilisateur de Windows 10 Découvrez à quoi vont ressembler les nouvelles icônes et le menu Démarrer 0PARTAGES 3 0 Windows 10 tourne désormais sur



Windows 10 a été lancé il y a quatre ans et huit mois en juillet 2015. Il a donc fallu à l'entreprise plus du double de son estimation ambitieuse et 20 mois de plus que son estimation prudente pour dépasser 1 milliard d'appareils Windows 10.



La nouvelle a été annoncée par Yusuf Mehdi, Corporate Vice President, Modern Life, Search & Devices chez Microsoft : « Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que plus d'un milliard de personnes ont choisi Windows 10 dans 200 pays, ce qui représente plus d'un milliard d'appareils Windows 10 actifs. Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers nos clients, partenaires et employés de nous avoir aidés à arriver ici » .



Microsoft avait déjà laissé entendre qu'il travaille sur un menu Démarrer repensé pour Windows 10. Pour célébrer le fait que Windows 10 a franchi la barre du milliard d'utilisateurs, le chef de produit de Microsoft, Panos Panay, a présenté un aperçu laissant voir à quoi va ressembler la prochaine interface utilisateur de Windows 10.



Dans la vidéo publiée sur Instagram, Microsoft commence par montrer l'évolution de son système d'exploitation au fil des ans, de Windows 1.01 jusqu'à Windows 10. Les choses commencent à devenir intéressantes à la 12ème seconde lorsque Microsoft se montre un nouvel ensemble d'icônes mises à jour suivi d'un look repensé pour le menu Démarrer de Windows 10 et les vignettes dynamiques.





Au lieu d'un tas de rectangles aux couleurs vives, Microsoft implémente un schéma de couleurs plus unifié qui peut s'ajuster automatiquement pour correspondre à l'arrière-plan de votre bureau et potentiellement à d'autres éléments de l'interface utilisateur.



De plus, Microsoft a également présenté une grande variété d'options d'accessibilité, notamment une gamme de pointeurs de différentes tailles et couleurs, ce qui ressemble à une prise en charge améliorée de la Xbox Adaptive Controller, un aperçu d’un nouvel outil de capture intégré, et plus encore.



Ensuite, Microsoft a affiché des thèmes clairs et sombres pour Windows 10 ainsi qu'un tas d'options de redimensionnement et de capture de fenêtres, toutes conçues pour rendre le multitâche un peu plus rapide et plus facile. Microsoft a également souligné la prise en charge des systèmes basés sur x86 alimentés par des puces Intel et AMD et des systèmes basés sur ARM comme le Surface Pro X.





Dans l'ensemble, les modifications à venir de l'interface utilisateur de Windows 10 semblent très prometteuses, offrant une interface plus élégante et plus rationalisée, plus conforme au langage de conception Fluent de Microsoft, qui a été introduit pour la première fois en 2017. L'une des principales plaintes concernant Windows 10 en ce moment est que son interface utilisateur semble souvent décousue, car selon la profondeur dans laquelle vous plongez dans les menus, vous obtenez des fenêtres qui semblent presque sortir directement de Windows XP, tandis que les menus plus récents offrent un design beaucoup plus propre et plus moderne.



Un autre changement important est qu'il semble que Windows désactive les vignettes dynamiques, qui ont été le fléau de nombreux utilisateurs de Windows 10 pendant un certain temps. Live Tiles n'a jamais vraiment recueilli beaucoup de support de la part des développeurs tiers, et bien que certaines des animations intégrées aient un sens pour vérifier des choses comme la météo, leur implémentation aléatoire a tendance à donner au menu Démarrer de Windows 10 un aspect quelque peu encombré. Microsoft ayant déjà présenté une version de Windows 10X qui n'a pas du tout de Live Tiles, il y a de fortes chances que l’éditeur les abandonne entièrement dans le futur.





Pour mémoire, en octobre, la société a annoncé Windows 10X, une nouvelle version de Windows 10 conçue pour les PC à double écran. Dans le même temps, la société a dévoilé la Surface Neo à double écran exécutant Windows 10X, tout en promettant des PC à double écran des partenaires Asus, Dell, HP et Lenovo. La position de Microsoft sur le marché en fait l'un des acteurs à surveiller alors que l'industrie tente de déterminer le prochain format.



Windows 10X supporte tous les logiciels Windows 10. Windows 10X prend notamment en charge l'exécution d'applications Win32 dans un conteneur et avec des adaptations de l'interface de Windows 10. Tout est fait pour assurer une continuité entre les deux écrans et pour les applications.



Windows 10X est le résultat du travail de Microsoft visant à rendre Windows 10 plus modulaire afin qu’il puisse prendre certains éléments du système d’exploitation et les utiliser au besoin. La société souligne qu'il ne s'agit pas d'un nouveau système d'exploitation, mais de Windows 10 tel que vous le connaissez aujourd'hui ; le système d'exploitation a simplement été rendu plus adaptable à d'autres formats. Cela signifie également que vous ne pourrez pas vous procurer une copie autonome de Windows 10X. La seule façon de l'obtenir consiste à utiliser ces nouveaux appareils à double écran.



Source :



Et vous ?



Que pensez-vous de cette interface utilisateur ?

