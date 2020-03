Windows 10 tourne enfin sur plus d'un milliard d'appareils actifs dans le monde L'éditeur espérait atteindre cette étape « deux ou trois ans » après la sortie de l'OS en 2015 0PARTAGES 3 0 Durant l’édition 2015 de la conférence Build, Microsoft n’a pas eu froid aux yeux et a annoncé son objectif titanesque en rapport à son système d’exploitation Windows 10 par l’entremise de Terry Myerson, qui était alors son président exécutif en charge des systèmes d’exploitation :



Pour atteindre cet objectif, Microsoft avait annoncé son intention de permettre une mise à jour gratuite d’appareils tournant sur Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vers Windows 10 pendant la première année de disponibilité de sa mouture. Une stratégie pensée pour donner un petit coup de pouce à Redmond dans la réalisation de ses objectifs.



Dans sa campagne de séduction auprès des développeurs, Microsoft a même vanté les mérites de Windows 10 en rappelant qu’il est censé s’adapter à tous les appareils, contrairement à ce que propose la concurrence. « Windows est le seul écosystème qui vous laisse apporter vos applications à tous ces appareils », a fait valoir Myerson à son auditoire majoritairement constitué de développeurs, rappelant qu'à l'inverse « avec Apple, vous choisissez d'investir dans Mac OS ou iOS ; avec Google, vous investissez dans Android ou Chrome OS ».





Redmond a également mis en évidence Windows Store for Business, qui permet aux administrateurs de mettre en évidence des applications pour les collaborateurs, de distribuer des applications sélectionnées depuis le portail Windows Store ainsi que depuis les portails des entreprises. Les développeurs seraient en mesure de cibler des entreprises avec des méthodes de paiement, et la plateforme sera en mesure de supporter différents types de paiements d’entreprise comme les bons de commande. Pour aguicher les développeurs, Redmond a montré quelques applications de ses partenaires parmi lesquels Disney, USA Today, Adidas ou même la NASA.



Néanmoins, l’année suivante, malgré la mise à jour gratuite, de nombreux utilisateurs sont restés avec leurs Windows 7 ou autre Windows. Microsoft a estimé





L’objectif est enfin atteint



Windows 10 tourne désormais sur plus d'un milliard d'appareils actifs par mois, six mois seulement après avoir franchi le cap des 900 millions d'appareils. Microsoft a régulièrement ajouté 100 millions d'appareils Windows 10 actifs tous les six mois au cours des deux dernières années. Windows 10 a également dépassé 50% de part de marché des ordinateurs de bureau en août.



Windows 10 a été lancé il y a quatre ans et huit mois en juillet 2015. Il a donc fallu à l'entreprise plus du double de son estimation ambitieuse et 20 mois de plus que son estimation prudente pour dépasser 1 milliard d'appareils Windows 10.



La nouvelle a été annoncée par Yusuf Mehdi, Corporate Vice President, Modern Life, Search & Devices chez Microsoft : « Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que plus d'un milliard de personnes ont choisi Windows 10 dans 200 pays, ce qui représente plus d'un milliard d'appareils Windows 10 actifs. Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers nos clients, partenaires et employés de nous avoir aidés à arriver ici » .



Et de continuer en ces termes :



« Windows 10 offre les fonctionnalités et la flexibilité dont vous avez besoin pour en faire plus. Du développeur puissant qui a besoin de la technologie la plus avancée disponible, au professionnel qui doit être productif au travail et à la maison, à l'étudiant dans un marché en développement qui recherche un appareil à faible coût pour l'apprentissage et l'auto-amélioration —Windows 10 est la plateforme pour répondre à tous ces besoins.



« Avec 100% des Fortune 500 utilisant désormais des appareils Windows 10, il est devenu une plateforme critique pour la transformation de l'entreprise dans l'entreprise et au-delà. À mesure que les entreprises passent de Windows 7 à Windows 10, elles s'engagent à gérer leur entreprise de manière plus efficace et plus sûre et à se positionner pour offrir de meilleurs produits, services et solutions à leurs clients.



« Les nouvelles fonctionnalités de Windows 10 et les mises à jour de sécurité sont désormais livrées plus rapidement que jamais. Nous sommes passés de la publication d'une version tous les trois ans à la publication de plusieurs versions par an. Et avec le découplage récent du nouveau navigateur Edge basé sur Chromium de Windows 10, nous pouvons désormais fournir de nouvelles versions aux clients en dehors de la cadence de sortie normale de Windows 10 et à plus de versions de Windows.



« Avec Windows 10, notre objectif a toujours été de mettre le client au centre, d'écouter les commentaires et de faire en sorte que ces commentaires façonnent le processus de développement. L'un des exemples les plus marquants de cette orientation client est notre programme Windows Insider qui compte désormais plus de 17,8 millions d'Insiders, avec des membres dans tous les pays du monde.



« Nous nous sommes également efforcés de faire de Windows une plateforme ouverte, inclusive et accessible qui peut permettre à chacun d'atteindre ses objectifs. Notre équipe Windows Accessibility se concentre sur la conception centrée sur l'homme, une méthode où les ingénieurs et les concepteurs travaillent pour comprendre en profondeur les besoins des personnes, puis co-concevoir et itérer en continu des solutions directement avec eux ».





Quelle est la prochaine étape pour Windows 10 ?



Microsoft ne compte pas s’arrêter là. En octobre, la société a annoncé Windows 10X, une nouvelle version de Windows 10 conçue pour les PC à double écran. Dans le même temps, la société a dévoilé la Surface Neo à double écran exécutant Windows 10X, tout en promettant des PC à double écran des partenaires Asus, Dell, HP et Lenovo. Microsoft développe également Surface Duo, un téléphone Android pliable. Rappelons que son pari sur le système d'exploitation mobile a échoué, Microsoft essaye donc de se rattraper en utilisant une philosophie différente. La position de Microsoft sur le marché en fait l'un des acteurs à surveiller alors que l'industrie tente de déterminer le prochain format.



En fait, en 2019, lors de son événement annuel concernant sa Surface qui a eu lieu à New York, Microsoft a annoncé une mise à jour prévue pour sa gamme de matériel existant. L'un des appareils a retenu l'attention : la Surface Neo, une sorte de PC pliable constitué de deux écrans de 9 pouces distincts reliés par une charnière à 360° (il ne s'agit donc pas d'un écran unique pliable) qui ne sera disponible que pour Noël 2020.



Pour rendre les interactions avec ce type de périphérique à double écran possible, Microsoft s'est appuyé sur une nouvelle variante de Windows 10 qui est baptisée Windows 10X. Bien entendu, Windows 10X supporte tous les logiciels Windows 10. Windows 10X prend notamment en charge l'exécution d'applications Win32 dans un conteneur et avec des adaptations de l'interface de Windows 10. Tout est fait pour assurer une continuité entre les deux écrans et pour les applications.



Windows 10X est le résultat du travail de Microsoft visant à rendre Windows 10 plus modulaire afin qu’il puisse prendre certains éléments du système d’exploitation et les utiliser au besoin. La société souligne qu'il ne s'agit pas d'un nouveau système d'exploitation, mais de Windows 10 tel que vous le connaissez aujourd'hui ; le système d'exploitation a simplement été rendu plus adaptable à d'autres formats. Cela signifie également que vous ne pourrez pas vous procurer une copie autonome de Windows 10X. La seule façon de l'obtenir consiste à utiliser ces nouveaux appareils à double écran.



En modularisant la technologie de base de Windows 10, y compris l'interface utilisateur, Microsoft peut, par exemple, afficher le menu Démarrer dans HoloLens. Windows 10X fait la même chose et vous permettra de placer la barre des tâches ou le menu Démarrer sur l'un des panneaux d'affichage en fonction des besoins. De même, vous pourrez utiliser le menu Démarrer sur l’un des panneaux, en fonction de ce qui se passe sur l’autre panneau.





Cet effort de modularisation permet également à Microsoft de faire des choses intelligentes sous le capot. Ainsi, pendant qu’un ordinateur normal démarrera et exécutera immédiatement tous les services nécessaires à l’exécution d’une application Win32, par exemple, Windows 10X ne chargera pas ce sous-système tant que ce n’est pas nécessaire. Selon la société, cela lui permet d’être très efficace avec les ressources disponibles sur la machine et d’augmenter considérablement la durée de vie de sa batterie.



Contrairement aux efforts tels que Windows 10 S, qui a pris Windows 10 et ne vous permettait que d’exécuter un petit ensemble d’applications, Windows 10X vous permet d’exécuter l'application de votre choix, qu’il s’agisse d’une application Web, UWP ou Win32. Microsoft affirme que les développeurs n’auront rien à faire de spécifique pour préparer leurs applications à Windows 10X. Windows 10X le fera pour eux.



Microsoft a également annoncé que Windows 10 tourne sur 80 000 modèles et configurations d'ordinateurs portables et 2 en 1 de plus de 1 000 fabricants différents. Et bien sûr, HoloLens, les consoles Xbox d'aujourd'hui et la prochaine Xbox Series X exécutent toutes des variantes de Windows 10.



Microsoft publiait une nouvelle version de Windows tous les trois ans. Désormais, il publie une mise à jour majeure de Windows 10 deux fois par an, testée et testée par 17,8 millions de Windows Insiders.



C'est possible car Windows 10 est développé en tant que service, ce qui signifie qu'il reçoit régulièrement de nouvelles fonctionnalités. À ce jour, Microsoft a publié huit mises à jour majeures: November Update, Anniversary Update, Creators Update, Fall Creators Update, April 2018 Update, October 2018 Update, May 2019 Update et November 2019 Update. La neuvième mise à jour arrivera en avril d’après la feuille de route de Microsoft.



En janvier, Microsoft a mis fin à la prise en charge de Windows 7. Une question de temps avant que 500 millions d'autres appareils tournent sur Windows 10 ?



Source :



Et vous ?



Quel système d'exploitation utilisez-vous en entreprise ? À la maison ?

Que pensez-vous de Windows 10 ?

Quels sont les éléments qui vous intéressent sur ce système ?

Quels sont les faiblesses de cet OS ou les éléments que vous aimeriez bien voir changés ?

La fin de la prise en charge de Windows 7 est-elle susceptible d'apporter quelques centaines de millions d'utilisateurs en plus à Windows 10 ou le scénario de Windows XP qui est resté longtemps utilisé en entreprise après sa fin de vie vous semble-t-il plus probable ?

Quelles sont les raisons qui vous retiennent d'effectuer la mise à jour ? Durant l’édition 2015 de la conférence Build, Microsoft n’a pas eu froid aux yeux et a annoncé son objectif titanesque en rapport à son système d’exploitation Windows 10 par l’entremise de Terry Myerson, qui était alors son président exécutif en charge des systèmes d’exploitation : Windows 10 sur un milliard de dispositifs « dans deux ou trois ans » . Il s’agissait là d’un milliard de périphériques, que ce soit des tablettes, des smartphones ou même des ordinateurs.Pour atteindre cet objectif, Microsoft avait annoncé son intention de permettre une mise à jour gratuite d’appareils tournant sur Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 vers Windows 10 pendant la première année de disponibilité de sa mouture. Une stratégie pensée pour donner un petit coup de pouce à Redmond dans la réalisation de ses objectifs.Dans sa campagne de séduction auprès des développeurs, Microsoft a même vanté les mérites de Windows 10 en rappelant qu’il est censé s’adapter à tous les appareils, contrairement à ce que propose la concurrence. « Windows est le seul écosystème qui vous laisse apporter vos applications à tous ces appareils », a fait valoir Myerson à son auditoire majoritairement constitué de développeurs, rappelant qu'à l'inverse « avec Apple, vous choisissez d'investir dans Mac OS ou iOS ; avec Google, vous investissez dans Android ou Chrome OS ».Redmond a également mis en évidence Windows Store for Business, qui permet aux administrateurs de mettre en évidence des applications pour les collaborateurs, de distribuer des applications sélectionnées depuis le portail Windows Store ainsi que depuis les portails des entreprises. Les développeurs seraient en mesure de cibler des entreprises avec des méthodes de paiement, et la plateforme sera en mesure de supporter différents types de paiements d’entreprise comme les bons de commande. Pour aguicher les développeurs, Redmond a montré quelques applications de ses partenaires parmi lesquels Disney, USA Today, Adidas ou même la NASA.Néanmoins, l’année suivante, malgré la mise à jour gratuite, de nombreux utilisateurs sont restés avec leurs Windows 7 ou autre Windows. Microsoft a estimé qu’il n’était plus possible d’atteindre son objectif dans les délais fixés . Dans une déclaration envoyée à un média US, la firme s’est réjouit du lancement historique qu’a connu Windows 10 en mettant en avant « une satisfaction et un engagement client record », pour plus de 350 millions de dispositifs mensuellement actifs. « Nous sommes satisfaits de nos progrès à ce jour », avait-elle déclaré. « Mais en raison de notre activité de téléphones », poursuivait-elle, « cela nous prendra plus que l’année fiscale 2018 pour atteindre notre objectif de 1 milliard d'appareils mensuellement actifs ».Windows 10 tourne désormais sur plus d'un milliard d'appareils actifs par mois, six mois seulement après avoir franchi le cap des 900 millions d'appareils. Microsoft a régulièrement ajouté 100 millions d'appareils Windows 10 actifs tous les six mois au cours des deux dernières années. Windows 10 a également dépassé 50% de part de marché des ordinateurs de bureau en août.Windows 10 a été lancé il y a quatre ans et huit mois en juillet 2015. Il a donc fallu à l'entreprise plus du double de son estimation ambitieuse et 20 mois de plus que son estimation prudente pour dépasser 1 milliard d'appareils Windows 10.La nouvelle a été annoncée par Yusuf Mehdi, Corporate Vice President, Modern Life, Search & Devices chez Microsoft : « Aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que plus d'un milliard de personnes ont choisi Windows 10 dans 200 pays, ce qui représente plus d'un milliard d'appareils Windows 10 actifs. Nous ne pourrions être plus reconnaissants envers nos clients, partenaires et employés de nous avoir aidés à arriver ici » .Et de continuer en ces termes :« Windows 10 offre les fonctionnalités et la flexibilité dont vous avez besoin pour en faire plus. Du développeur puissant qui a besoin de la technologie la plus avancée disponible, au professionnel qui doit être productif au travail et à la maison, à l'étudiant dans un marché en développement qui recherche un appareil à faible coût pour l'apprentissage et l'auto-amélioration —Windows 10 est la plateforme pour répondre à tous ces besoins.« Avec 100% des Fortune 500 utilisant désormais des appareils Windows 10, il est devenu une plateforme critique pour la transformation de l'entreprise dans l'entreprise et au-delà. À mesure que les entreprises passent de Windows 7 à Windows 10, elles s'engagent à gérer leur entreprise de manière plus efficace et plus sûre et à se positionner pour offrir de meilleurs produits, services et solutions à leurs clients.« Les nouvelles fonctionnalités de Windows 10 et les mises à jour de sécurité sont désormais livrées plus rapidement que jamais. Nous sommes passés de la publication d'une version tous les trois ans à la publication de plusieurs versions par an. Et avec le découplage récent du nouveau navigateur Edge basé sur Chromium de Windows 10, nous pouvons désormais fournir de nouvelles versions aux clients en dehors de la cadence de sortie normale de Windows 10 et à plus de versions de Windows.« Avec Windows 10, notre objectif a toujours été de mettre le client au centre, d'écouter les commentaires et de faire en sorte que ces commentaires façonnent le processus de développement. L'un des exemples les plus marquants de cette orientation client est notre programme Windows Insider qui compte désormais plus de 17,8 millions d'Insiders, avec des membres dans tous les pays du monde.« Nous nous sommes également efforcés de faire de Windows une plateforme ouverte, inclusive et accessible qui peut permettre à chacun d'atteindre ses objectifs. Notre équipe Windows Accessibility se concentre sur la conception centrée sur l'homme, une méthode où les ingénieurs et les concepteurs travaillent pour comprendre en profondeur les besoins des personnes, puis co-concevoir et itérer en continu des solutions directement avec eux ».Microsoft ne compte pas s’arrêter là. En octobre, la société a annoncé Windows 10X, une nouvelle version de Windows 10 conçue pour les PC à double écran. Dans le même temps, la société a dévoilé la Surface Neo à double écran exécutant Windows 10X, tout en promettant des PC à double écran des partenaires Asus, Dell, HP et Lenovo. Microsoft développe également Surface Duo, un téléphone Android pliable. Rappelons que son pari sur le système d'exploitation mobile a échoué, Microsoft essaye donc de se rattraper en utilisant une philosophie différente. La position de Microsoft sur le marché en fait l'un des acteurs à surveiller alors que l'industrie tente de déterminer le prochain format.En fait, en 2019, lors de son événement annuel concernant sa Surface qui a eu lieu à New York, Microsoft a annoncé une mise à jour prévue pour sa gamme de matériel existant. L'un des appareils a retenu l'attention : la Surface Neo, une sorte de PC pliable constitué de deux écrans de 9 pouces distincts reliés par une charnière à 360(il ne s'agit donc pas d'un écran unique pliable) qui ne sera disponible que pour Noël 2020.Pour rendre les interactions avec ce type de périphérique à double écran possible, Microsoft s'est appuyé sur une nouvelle variante de Windows 10 qui est baptisée Windows 10X. Bien entendu, Windows 10X supporte tous les logiciels Windows 10. Windows 10X prend notamment en charge l'exécution d'applications Win32 dans un conteneur et avec des adaptations de l'interface de Windows 10. Tout est fait pour assurer une continuité entre les deux écrans et pour les applications.Windows 10X est le résultat du travail de Microsoft visant à rendre Windows 10 plus modulaire afin qu’il puisse prendre certains éléments du système d’exploitation et les utiliser au besoin. La société souligne qu'il ne s'agit pas d'un nouveau système d'exploitation, mais de Windows 10 tel que vous le connaissez aujourd'hui ; le système d'exploitation a simplement été rendu plus adaptable à d'autres formats. Cela signifie également que vous ne pourrez pas vous procurer une copie autonome de Windows 10X. La seule façon de l'obtenir consiste à utiliser ces nouveaux appareils à double écran.En modularisant la technologie de base de Windows 10, y compris l'interface utilisateur, Microsoft peut, par exemple, afficher le menu Démarrer dans HoloLens. Windows 10X fait la même chose et vous permettra de placer la barre des tâches ou le menu Démarrer sur l'un des panneaux d'affichage en fonction des besoins. De même, vous pourrez utiliser le menu Démarrer sur l’un des panneaux, en fonction de ce qui se passe sur l’autre panneau.Cet effort de modularisation permet également à Microsoft de faire des choses intelligentes sous le capot. Ainsi, pendant qu’un ordinateur normal démarrera et exécutera immédiatement tous les services nécessaires à l’exécution d’une application Win32, par exemple, Windows 10X ne chargera pas ce sous-système tant que ce n’est pas nécessaire. Selon la société, cela lui permet d’être très efficace avec les ressources disponibles sur la machine et d’augmenter considérablement la durée de vie de sa batterie.Contrairement aux efforts tels que Windows 10 S, qui a pris Windows 10 et ne vous permettait que d’exécuter un petit ensemble d’applications, Windows 10X vous permet d’exécuter l'application de votre choix, qu’il s’agisse d’une application Web, UWP ou Win32. Microsoft affirme que les développeurs n’auront rien à faire de spécifique pour préparer leurs applications à Windows 10X. Windows 10X le fera pour eux.Microsoft a également annoncé que Windows 10 tourne sur 80 000 modèles et configurations d'ordinateurs portables et 2 en 1 de plus de 1 000 fabricants différents. Et bien sûr, HoloLens, les consoles Xbox d'aujourd'hui et la prochaine Xbox Series X exécutent toutes des variantes de Windows 10.Microsoft publiait une nouvelle version de Windows tous les trois ans. Désormais, il publie une mise à jour majeure de Windows 10 deux fois par an, testée et testée par 17,8 millions de Windows Insiders.C'est possible car Windows 10 est développé en tant que service, ce qui signifie qu'il reçoit régulièrement de nouvelles fonctionnalités. À ce jour, Microsoft a publié huit mises à jour majeures: November Update, Anniversary Update, Creators Update, Fall Creators Update, April 2018 Update, October 2018 Update, May 2019 Update et November 2019 Update. La neuvième mise à jour arrivera en avril d’après la feuille de route de Microsoft.En janvier, Microsoft a mis fin à la prise en charge de Windows 7. Une question de temps avant que 500 millions d'autres appareils tournent sur Windows 10 ?Source : Microsoft Quel système d'exploitation utilisez-vous en entreprise ? À la maison ?Que pensez-vous de Windows 10 ?Quels sont les éléments qui vous intéressent sur ce système ?Quels sont les faiblesses de cet OS ou les éléments que vous aimeriez bien voir changés ?La fin de la prise en charge de Windows 7 est-elle susceptible d'apporter quelques centaines de millions d'utilisateurs en plus à Windows 10 ou le scénario de Windows XP qui est resté longtemps utilisé en entreprise après sa fin de vie vous semble-t-il plus probable ?Quelles sont les raisons qui vous retiennent d'effectuer la mise à jour ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 1 commentaire Poster une réponse Signaler un problème Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com 0 0 En même temps ils ont bien forcé tout le monde.

Engineering Manger – Plateforme de mise en relation H/F ↳ Skill Hunter - Nord Pas-de-Calais - Lille (59000) Développeur Web "Full Stack" Confirmé (H/F) ↳ Iteatime - Rhône Alpes - Grenoble (38000) Expert Optimisation H/F ↳ Dassault Systèmes - France - Vélizy-Villacoublay Voir plus d'offres