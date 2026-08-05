« Microsoft n'apprend jamais de ses erreurs », s'indignent des admins informatiques contre une application OneDrive qui s'installe furtivement sous Windows 11 accusé de restriction d'autonomie numérique

OneDrive Photos est une fonction de stockage et de visionnage d'images dans le cloud de Microsoft OneDrive. Elle sauvegarde automatiquement vos images depuis un téléphone ou un ordinateur. Vous pouvez ainsi voir, ranger et retrouver vos photos sur tous vos appareils.
Microsoft a déployé en juillet 2026 une application OneDrive Photos sur Windows 11 au travers dune mise à jour discrète. Cette version bêta s'installe sans l'avis des utilisateurs et fait double emploi avec l'application native Microsoft Photos, ce qui provoque une vive colère chez les administrateurs et les défenseurs de la vie privée.
Microsoft quietly added another app to Windows 11, and this one wants access to your photos. OneDrive Photos can scan local images and organize faces if you give permission.— Link Technologies (@LinkTechnlogies) July 29, 2026
The app may appear even if you never signed into OneDrive, and it cannot be removed separately. Disabling pic.twitter.com/N8sf80RHwT
L'utilitaire apparaît automatiquement dans le menu Démarrer sans consentement explicite ni annonce dans la feuille de route officielle. Des versions d'entreprise (Windows 11 Enterprise/Pro) ont reçu cette application bêta liée à des comptes personnels, ce qui irrite fortement les administrateurs gérant des parcs informatique.
Des rapports additionnels font état de ce que l'application se réinstalle ou résiste aux méthodes de désinstallation classiques si le client de synchronisation OneDrive reste actif sur le PC.
Le cas OneDrive Photos vient allonger la liste de griefs et de choix techniques imposés par Microsoft et qui alimentent les accusations de privation dautonomie numérique et de coercition envers les utilisateurs de Windows 11
Dans lunivers Windows, on note de plus en plus l'impossibilité croissante d'utiliser un compte hors-ligne (local) lors de l'installation initiale sans recourir à des astuces techniques bloquées au fil des mises à jour. Cest ce qui ressort dune annonce selon laquelle Windows colmate davantage de failles qui permettaient dinstaller Windows 11 sans se connecter à un compte en ligne.
L'obligation d'avoir une puce TPM 2.0 et un processeur récent rend obsolètes des millions de PC parfaitement fonctionnels et créant une contrainte de renouvellement forcé.
En sus, Microsoft multiple Les manipulations d'interface et les alertes persistantes destinées à empêcher l'utilisation durable d'un navigateur web concurrent à Microsoft Edge comme navigateur par défaut.
L'intégration d'outils d'intelligence artificielle de capture d'écran continue (Microsoft Recall) interroge fortement la souveraineté de l'utilisateur sur ses propres données d'activité.
Enfin, lon note la présence de la télémétrie et de services continus de suivi des performances et de l'état du système sous Windows 11 dont la transparence ainsi que lutilité réelle pour l'individu font débat au sein de la communauté.
Cest dans ce contexte que surgissent des appels à passer à Linux. Et dans les faits, lon note des avancées de Linux en termes de parts de marché sur le desktop qui, même si elles se font à pas de tortue, sont aussi la résultante dune perte de confiance des utilisateurs en Windows
Des distributions orientées ex-utilisateurs de Windows comme Zorin OS ont rapporté plus de 780 000 transferts d'utilisateurs juste après l'annonce de la fin du support de Windows 10.
L'enquête sur le matériel informatique menée par Steam montre une augmentation de l'utilisation de Linux, les dernières données font état dune part globale de Linux qui oscille entre 4 % et 5,3 %. Windows reste dominant avec une part de plus de 90 % parmi les utilisateurs de Steam, Linux a donc encore un long chemin à parcourir.
Des administrations publiques en Europe (comme en Allemagne avec Schleswig-Holstein ou en France avec des initiatives ministérielles) programment ou exécutent le basculement de dizaines de milliers de postes de travail vers Linux pour des motifs de souveraineté numérique.
L'une des plus grandes forces de Linux est sa large prise en charge de différents matériels. Contrairement à Windows 11, il n'est pas soumis à des exigences telles que TPM 2.0, qui empêchent un grand nombre de PC encore performants d'être mis à niveau. Pour de nombreux utilisateurs, cela rend Linux de plus en plus attrayant, car il leur permet de continuer à utiliser du matériel qui fonctionne encore au lieu d'être obligés d'acheter du nouveau matériel uniquement pour rester en sécurité et bénéficier d'une assistance. Cest même là tout lobjet de la mise sur pied de programmes telles que End of 10, bien que certains observateurs soient davis que Linux nest pas prêt pour les ordinateurs de bureau.
Et vous ?
Partagez-vous le sentiment de nombreux utilisateurs de ne pas posséder leur PC Windows 11 ? Avez-vous envisagé une migration vers Linux ?
Partagez-vous les avis de certains observateurs selon lesquels Linux nest pas prêt comme alternative à Windows dans la filière des ordinateurs de bureau ?
Voir aussi :
Microsoft autorise désormais l'utilisation de Windows 11 sur des PC anciens et incompatibles, quelques jours seulement après avoir déclaré que TPM 2.0 est une « norme non négociable pour l'avenir de Windows »
Microsoft aimerait vraiment que vous remplaciez vos anciens PC sous Windows 10 cette année, évoquant la carotte des « nouvelles fonctionnalités » et le bâton de la « fin des mises à jour pour votre ancien PC »
La fin du support de Windows 10 cette année menace plus de 60% des PC Windows actifs, plus de 3 ans après son lancement, Windows 11 reste minoritaire
Pourquoi Linux n'est pas prêt pour les ordinateurs de bureau, édition finale, un article d'opinion par Artem S. Tashkinov
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