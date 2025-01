La fin du support de Windows 10 cette année menace plus de 60% des PC Windows actifs, plus de 3 ans après son lancement, Windows 11 reste minoritaire

À l’approche de la date de fin de vie de Windows 10 en octobre 2025, Microsoft a tenté beaucoup de choses pour encourager les gens à mettre à niveau ou à acheter un nouveau PC afin qu'ils puissent exécuter Windows 11. Cependant, malgré toutes ses tentatives, les utilisateurs sont restés fidèles à leurs appareils et ont préféré se passer de Windows 11. Dans les chiffres, seuls 30 % des utilisateurs ont effectué la mise à jour vers Windows 11 depuis son lancement en 2021, 61 % des utilisateurs sont encore sur Windows 10. Des données additionnelles font état d’un gain d’intérêt pour Linux.La majorité des utilisateurs de Windows 10 est confrontée à des choix difficiles, car continuer à recevoir les mises à jour de sécurité officielles aura un coût, et de nombreux appareils Windows 10 ne répondent pas aux exigences matérielles strictes de Windows 11. C'est pourquoi, les experts en sécurité continuent de tirer la sonnette d'alarme concernant la fin de vie imminente de Windows 10.Thorsten Urbanski, expert en sécurité chez ESET, prévient que la fin de la prise en charge de Windows 10 pourrait mettre en danger la plupart des appareils Windows. Sans les mises à jour de sécurité officielles gratuites, des millions de systèmes professionnels et personnels pourraient devenir très vulnérables aux cyberattaques et autres menaces de sécurité.À l'approche de son 10e anniversaire, Windows 10 reste de loin le système d'exploitation Windows le plus utilisé. ESET estime qu'environ 65 % des appareils en Allemagne - soit environ 32 millions - fonctionnent encore sous Windows 10.Les données mondiales de StatCounter brossent un tableau similaire, Windows 10 représentant 62 % des appareils Windows en décembre 2024. En revanche, Windows 11 n'a atteint que 34 % depuis ses débuts en 2021. Étonnamment, Windows 10 a même gagné des parts de marché au cours des derniers mois. Bien que Windows 11 soit légèrement plus populaire parmi les joueurs, la dernière enquête Steam révèle que 42 % des joueurs continuent d'utiliser Windows 10.ESET prévient que la fin de la prise en charge officielle de Windows 10 pourrait entraîner bien plus que des problèmes de sécurité. Les entreprises et les particuliers peuvent également être confrontés à des problèmes de compatibilité logicielle et matérielle. Les organisations qui ne procèdent pas à la mise à jour à temps risquent d'enfreindre les réglementations en matière de cybersécurité, ce qui aggrave le problème.Les exigences relativement strictes de Windows 11 en matière de matériel sont l'une des principales raisons de son faible taux d'adoption. Microsoft a clairement indiqué qu' elle n'avait pas l'intention d'assouplir ces normes. L'entreprise a récemment réaffirmé que tous les dispositifs Windows 11 devaient inclure la sécurité TPM 2.0, ce qui risque d'exclure des millions de systèmes dotés de processeurs plus anciens. Même ceux qui sont éligibles à Windows 11 ont récemment rencontré des problèmes lorsqu'ils ont cliqué sur les invites de mise à jour de Microsoft.Les analystes du secteur prévoient que l'échéance d'octobre pourrait entraîner une augmentation des ventes de PC, les entreprises et les particuliers achetant des appareils préinstallés avec Windows 11. Pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas effectuer la mise à jour immédiatement, il existe d'autres options pour maintenir la sécurité.Les entreprises peuvent acheter des Extended Security Updates (mises à jour de sécurité étendues) pour 61 dollars par appareil la première année, mais le coût doublera chaque année suivante. Les utilisateurs individuels ont la possibilité de payer 30 dollars pour les mises à jour critiques pendant une année supplémentaire.Parallèlement, le fournisseur tiers 0patch s'est engagé à proposer des correctifs de sécurité non officiels pour Windows 10 jusqu'en 2030. L'entreprise a fait ses preuves, puisqu'elle continue de publier des mises à jour pour Windows 7, ce qui laisse penser qu'elle poursuivra probablement ses projets pour Windows 10.Concernant Microsoft, en déclarant 2025 "", l'entreprise mise sur une combinaison d’incitations et de pressions pour pousser les utilisateurs à adopter son dernier système d’exploitation. Si cette stratégie pourrait se révéler efficace à court terme, elle comporte des risques importants, notamment en termes d’image de marque, d’impact environnemental et de satisfaction des consommateurs.Pensez-vous que cette inquiétude est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur la situation ?