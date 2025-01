Windows 10 : 62,73% (+0,9 points)

Windows 11 : 34,1% (-0,84 points)

Windows 7 : 2,4% (-0,07 points)

Windows 8.1 : 0,29 % (-0,02 point)

Windows XP : 0,23% (-0,02 points)

En octobre 2024, Windows 11 a atteint sa part de marché la plus élevée de tous les temps , dépassant les 35,5 %, selon Statcounter. A une année de la fin de prise en charge gratuite de Windows 10, le tableau apparaît comme une lente ascension de Windows 11 en termes de parts de marché dans la filière des ordinateurs de bureau.Les dernières données de Statcounter indiquent que Windows 11 a perdu plus de 1,48 % de points en deux mois consécutifs. En décembre 2024, le système d'exploitation est passé de 34,94 % à 34,1 % (-0,84 point). Windows 10, quant à lui, a regagné une partie des utilisateurs qu'il avait perdus, même s'il ne sera plus supporté par le grand public dans moins de onze mois.À l'heure actuelle, Windows 10 reste la version dominante de Microsoft, avec une part de marché de 62,73 % (+0,9 point). Il sera intéressant de voir ce qu'il en adviendra à l'approche d'octobre 2025, étant donné que de nombreux utilisateurs ne peuvent pas mettre à jour vers Windows 11 et que Microsoft ne veut pas négocier ses exigences matérielles élevées, telles que TPM 2.0.Si vous ne pouvez pas effectuer la mise à jour officielle et que vous ne voulez pas encore acheter un nouvel appareil, vous pouvez opter pour l'Extended Security Program officiel de Microsoft, qui accorde 12 mois de mises à jour supplémentaires pour 30 dollars, ou utiliser des solutions tierces, comme 0patch, pour obtenir jusqu'à cinq ans d'assistance supplémentaire (également payante). Une autre option consiste à contourner les exigences matérielles de Windows 11 en recourant à diverses astuces.Si l'on en croit les dernières données de Statcounter (Microsoft n'offre pas de données officielles sur les parts de marché de Windows), voici à quoi ressemble actuellement le marché de Windows :Outre les exigences matérielles, ce que fait Microsoft de Windows 11 pourrait représenter un autre obstacle d'adoption de cette version du système d'exploitation. En effet, une mise à jour en avril 2024 a révélé que Windows 11 devient officiellement un logiciel publicitaire. Cette mise à jour a montré que le menu Démarrer de Windows 11 affiche des publicités dans la section "Recommandé" qui suggère des applications et des jeux à télécharger à partir du Microsoft Store, de s'abonner à Copilot Pro, etc. Pour l'instant, il semble possible de désactiver ces publicités, ou "" comme les appelle Microsoft.Pensez-vous que ces chiffres sont crédibles ou pertinents ?Quel est votre avis sur le sujet ?