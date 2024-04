Exemple d'une application recommandée dans le menu Démarrer, mise en évidence dans un cadre rouge

L’ajout de messages promotionnels au sein de l’interface de Windows n’est pas une nouveauté

Comment désactiver les publicités dans le menu Démarrer

Ouvrez les Paramètres.

Cliquez sur Personnalisation.

Accédez à la page Menu Démarrer.

Sous la section “Personnalisez votre écran de verrouillage”, si l’option Image ou Diaporama est sélectionnée, désactivez l’option “Obtenez des informations amusantes, des astuces, des trucs et plus encore sur votre écran de verrouillage”.

Autres fonctionnalités de la mise à jour KB5036980

Microsoft a commencé à activer les publicités dans le menu Démarrer de Windows 11 pour tous les utilisateurs. Après l'avoir brièvement testé auprès des Windows Insiders au début du mois, Microsoft a commencé à distribuer cette semaine la mise à jour KB5036980 aux utilisateurs de Windows 11, qui inclut des « recommandations » pour les applications du Microsoft Store dans le menu Démarrer.Microsoft indique dans les notes de mise à jour de sa dernière version publique de Windows 11 : « Nouveau ! La section Recommandés du menu Démarrer affiche certaines applications du Microsoft Store. Ces applications proviennent d'un petit groupe de développeurs sélectionnés. Cela vous aidera à découvrir quelques-unes des excellentes applications disponibles ». Les publicités sont conçues pour aider les utilisateurs de Windows 11 à découvrir davantage d'applications, mais elles profiteront surtout aux développeurs que Microsoft tente d'inciter à créer davantage d'applications Windows.Microsoft n'a commencé à tester ces publicités qu'il y a deux semaines, il est donc surprenant de voir cette « fonctionnalité » passer du canal bêta au lancement en si peu de temps.L'éditeur de Microsoft indiquait dans un billet lors du test : « En plus des améliorations récentes telles que le regroupement des applications récemment installées et l'affichage des applications fréquemment utilisées, nous testons maintenant des recommandations pour vous aider à découvrir d'excellentes applications à partir du Microsoft Store sous Recommandé dans le menu Démarrer. Cette fonctionnalité n'apparaîtra que pour les utilisateurs de Windows Insiders dans le canal bêta aux États-Unis et ne s'appliquera pas aux appareils commerciaux (appareils gérés par des organisations) ».En 2016, Microsoft a procédé à l’affichage d’une publicité de OneDrive au sein de l’explorateur de fichiers. En sus, Microsoft a testé des publicités faisant apparaître ses applications web Office gratuites dans la barre de menu de l'application Wordpad de Windows 10 il y a deux ans. La société a également procédé à l’affichage de publicités pour Microsoft Edge dans le menu Démarrer de Windows 10 chaque fois que les utilisateurs recherchaient un navigateur concurrent.Ce n'est pas une nouveauté que Microsoft injecte des publicités dans le système d’exploitation. Le fabricant de logiciels a procédé à l’ajout d’une grande bannière publicitaire à l'explorateur de fichiers de Windows 10 en 2017 afin de promouvoir les options d'abonnement à son service de stockage en nuage OneDrive.Microsoft expérimente les publicités à l'intérieur de Windows depuis une décennie maintenant. L’entreprise a déjà fait apparaître des publicités sur l'écran de verrouillage de Windows 10 et dans le menu Démarrer. En sus, il y a eu de nombreux cas de publicités dans la barre des tâches. De nombreuses applications intégrées de Windows 8 contenaient également des publicités.Microsoft n'est pas la seule entreprise à faire de la publicité pour ses propres services dans son système d'exploitation ou ses applications. Apple bombarde ses utilisateurs avec des offres pour Apple Music, Apple Fitness et iCloud via les iPhone. De plus, des publicités en plein écran sont servies aux utilisateurs d'Apple TV. Google pour sa part harcèle ses utilisateurs avec des fenêtres publicitaires jusqu'à ce qu'ils cèdent et décident de procéder à l'achat d'un abonnement à YouTube Premium.Heureusement, vous pouvez désactiver ces publicités, ou « recommandations » comme les appelle Microsoft. Si vous avez installé la dernière version KB5036980, voici comment procéder :En suivant ces étapes, vous empêcherez le menu Démarrer d’afficher des informations qui pourraient être considérées comme des publicités lorsque vous utilisez des images personnalisées.La mise à jour KB5036980 apporte également d’autres fonctionnalités à Windows 11. Par exemple, les applications que vous utilisez le plus peuvent également apparaître dans la section « recommandée » aux côtés des publicités, ce qui peut prêter à confusion pour certains utilisateurs. Les widgets de l'écran de verrouillage bénéficient également d'une mise à niveau, avec une « qualité améliorée » et plus de visuels et de personnalisation.N'oubliez pas que cette mise à jour comporte un bogue connu : certains utilisateurs pourraient ne pas pouvoir changer l'image de profil de leur compte et recevoir un message d'erreur 0x80070520 après l'installation de la mise à jour. Microsoft travaille sur un correctif et promet qu'une résolution sera déployée dans une mise à jour future.Source : Microsoft ( 1 Seriez-vous favorable à une telle fonctionnalité ?Quelles autres méthodes Microsoft pourrait-elle utiliser pour promouvoir des applications sans les afficher directement dans le menu Démarrer ? Peut-être des notifications contextuelles ou des suggestions dans le Microsoft Store ?Avez-vous déjà cliqué sur l’une de ces recommandations dans le menu Démarrer ? Si oui, qu’est-ce qui vous a incité à le faire ? Si non, pourquoi ?