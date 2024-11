Debian 12 par exemple fait partie des OS qui figurent sur la liste des alternatives viables à Windows 11

La solution 0patch existe pour ceux désireux de continuer à bénéficier de mise à jour de sécurité sur 5 ans après la fin de la prise en charge gratuite de Windows 10

Linux Debian est une distribution utilisée comme base de nombreuses autres parmi lesquelles Linux Ubuntu ou Linux Mint. Sa dernière version en développement depuis 2 ans est disponible depuis la mi-parcours de l’année précédente.Cette version qui a pour nom de code Bookworm sera prise en charge pour une période de cinq ans. Cet état de choses garantit que les utilisateurs peuvent compter sur Debian 12 pour leurs besoins informatiques sans avoir à subir la pression constante d'une mise à jour ou d'une migration vers des versions plus récentes.Un changement notable dans Debian 12 est l'introduction d'une zone d'archive séparée pour les paquets de microprogrammes non libres. En accord avec la résolution générale de 2022, cette séparation permet la création d'images d'installation officielles qui répondent à un large éventail de préférences des utilisateurs. En distinguant clairement les microprogrammes non libres des autres paquets non libres, Debian 12 prend une position de principe contre les logiciels propriétaires, offrant aux utilisateurs une expérience centrée sur la liberté.Debian 12 Bookworm apporte en sus une gamme impressionnante d'environnements de bureau dont Gnome 43, KDE Plasma 5.27, LXDE 11, LXQt 1.2.0, MATE 1.26 et Xfce 4.18. Cette diversité garantit que les utilisateurs disposent d'un large choix pour s'adapter à leurs préférences personnelles et aux capacités de leur matériel. Avec Debian 12, la personnalisation est au premier plan.Le nombre de paquets dans Debian 12 a augmenté de manière significative, avec plus de 11 000 nouveaux paquets et plus de 6000 paquets obsolètes supprimés. Cette version démontre l'engagement de Debian à fournir un écosystème logiciel à jour. De plus, le travail des traducteurs a permis d'augmenter le nombre de pages de manuel traduites, permettant aux utilisateurs d'accéder à des informations vitales dans leur langue maternelle. La disponibilité de traductions allemandes pour toutes les pages de manuel de systemd est un témoignage du dévouement de la communauté Debian.Les mélanges spécialisés de Debian 12, tels que Debian Med et Debian Astro, répondent aux besoins des communautés scientifiques et astronomiques. L'inclusion de paquets tels que shiny-server, astap et planetary-system-stacker souligne l'engagement de Debian à soutenir la recherche scientifique et la découverte. Ces mélanges fournissent des solutions complètes, permettant aux professionnels, aux passionnés et aux amateurs de repousser les limites de leurs domaines respectifs.La sécurité est une préoccupation primordiale pour tout système d'exploitation, et Debian 12 y répond en réintroduisant la prise en charge de Secure Boot sur le matériel ARM64. Les utilisateurs peuvent maintenant profiter pleinement de cette fonctionnalité de sécurité, renforçant ainsi la protection de leurs systèmes. Debian 12 Bookworm inclut également une myriade de paquets logiciels mis à jour, garantissant que les utilisateurs ont accès aux dernières versions des applications critiques.La prise en charge d'une large gamme d'architectures par Debian 12 la distingue des autres systèmes d'exploitation. Avec la prise en charge officielle de neuf architectures, dont PC (i386 et amd64), ARM, MIPS, PowerPC et IBM System z, Debian 12 est vraiment à la hauteur de sa réputation de système d'exploitation universel. Que vous fassiez fonctionner un ordinateur de bureau, un serveur ou une grappe, Debian 12 vous couvre.L'installation de Debian 12 devrait être un jeu d'enfant, grâce à une grande variété de supports d'installation. Depuis les DVD et les clés USB jusqu'aux installations par le réseau, les utilisateurs peuvent choisir la méthode qui convient le mieux à leurs besoins. La disponibilité d'images réelles permet d'essayer Debian 12 sans problème avant de s'engager dans une installation complète. Et avec la prise en charge de 78 langues, Debian 12 permet aux utilisateurs du monde entier de profiter d'une expérience en langue locale.0patch n'est pas étranger à la fourniture de mises à jour de sécurité pour des produits qui ne sont plus pris en charge. Elle propose toujours des correctifs pour Windows 7 et Server 2008, les produits Microsoft Office et bien d'autres encore. Techniquement, 0patch assure déjà la maintenance de Windows 10 (six de ses versions abandonnées, pour être précis), mais les clients ont la possibilité de mettre à jour la version 22H2 et de recevoir gratuitement les mises à jour de Microsoft. En octobre 2025, ce privilège sera supprimé, et c'est à ce moment-là que 0patch interviendra.Avec 0patch, les utilisateurs de Windows 10 recevront des correctifs pour les failles de sécurité critiques découvertes après le 14 octobre 2025 (date à laquelle Windows 10 recevra sa dernière mise à jour gratuite). Ces correctifs sont de minuscules ensembles d'instructions de l'unité centrale injectés dans les processus en cours d'exécution dans la mémoire de votre PC. Cette approche permet d'apporter rapidement et facilement des correctifs sans toucher aux binaires d'origine ni redémarrer l'ordinateur. 0patch peut également annuler rapidement les changements s'ils posent des problèmes.0patch est un abonnement annuel qui coûte 24,95 euros par ordinateur pour les particuliers et les petites entreprises. Il existe également un volet entreprise pour les moyennes et grandes organisations, qui coûte 34,95 euros par appareil.Avez-vous envisagé de passer à Linux au vu des développements en cours dans l’écosystème Windows ?Quelle est votre expérience personnelle avec Windows 11 en tant qu’utilisateur ? Partagez vos anecdotesCes rapports sont-ils cohérents avec la réalité à propos de Windows 11 dont vous êtes au fait ?Les développements en cours dans l’écosystème Windows vous inspirent-ils une certaine nostalgie d’une précédente mouture de Windows ? Quel système d’exploitation de Windows vous a marqué au point de remonter dans votre souvenir dans ce contexte de multiplications de critiques contre Windows 11 ? Windows 98 ? Windows XP ? Windows 2000 ? Windows 7 ?