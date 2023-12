Alors que le marché des PC se stabilise, Windows 11 est prometteur pour le réseau de distribution, car les clients se préparent à renouveler leur parc informatique.

57 % des partenaires s'attendent à ce que la fin du support de Windows 10 affecte les plans de rafraîchissement des clients en 2024, un appareil sur trois devant être remplacé au cours des deux prochaines années.

Malgré les capacités croissantes du canal à soutenir la circularité, les partenaires ne seront pas en mesure de remettre à neuf et de revendre des PC non pris en charge par Windows 11.

La décision de Microsoft aggravera le problème des déchets électroniques et met en évidence le rôle des fournisseurs de systèmes d'exploitation dans la mise en place de modèles informatiques circulaires.

240 millions de PC deviendront des déchets électroniques à la fin de la prise en charge de Windows 10

Les défis de l'équité numérique dans le transfert des appareils dotés de systèmes d'exploitation non pris en charge

Microsoft réagit en proposant des mises à jour de cybersécurité optionnelles - payantes

Les fournisseurs ont la responsabilité de maximiser la durée de vie des appareils

À la fin d'une année difficile pour le marché des PC, il y a enfin des raisons d'être optimiste. Canalys s'attend à ce que le marché des PC renoue avec une croissance de 8 % en 2024, car les clients cherchent à rafraîchir les PC de l'ère pandémique et de nouveaux appareils compatibles avec l'IA émergent.La disponibilité de Windows 11 sur les PC les plus récents stimulera également la croissance. Mais plusieurs millions d'appareils en service ne disposent pas du matériel requis pour le dernier système d'exploitation de Microsoft, ce qui empêche les distributeurs de remettre à neuf ces PC viables pour leur donner une seconde vie.Canalys estime qu'au cours de la période de près de deux ans précédant la date officielle de fin de support de Microsoft pour Windows 10 - le 14 octobre 2025 - environ un cinquième des appareils deviendront des déchets électroniques en raison de l'incompatibilité avec le système d'exploitation Windows 11. Cela équivaut à 240 millions de PC. Si tous ces ordinateurs portables étaient pliés et empilés les uns sur les autres, ils formeraient une pile de 600 km plus grande que la lune.La plupart de ces 240 millions de PC, s'ils sont en bon état, pourraient au moins être recyclés, mais leur incompatibilité avec la dernière version prise en charge de Windows réduit considérablement leur valeur pour la remise à neuf et la revente. En réalité, la mise en décharge reste une solution courante pour les PC usagés, quel que soit le système d'exploitation en cause, mais les options d'ITAD plus durables n'ont jamais été aussi nombreuses. Le canal dispose aujourd'hui de capacités étendues et croissantes pour la remise à neuf des PC - l'enquête Canalys 2023 sur le développement durable a révélé que 39 % des partenaires disposent déjà de capacités de remise à neuf et de revente d'appareils de seconde main.La plupart des 240 millions de PC seront encore utilisables pendant des années, mais la demande pour les appareils qui ne sont plus pris en charge par Microsoft sera minime - même les entreprises disposant des budgets informatiques les plus serrés seront dissuadées par l'absence de mises à jour de sécurité gratuites et continues.Les dons caritatifs de ces PC mis au rebut pourraient maximiser leur durée de vie utile, mais si l'industrie veut soutenir l'équité numérique, cette solution n'est ni viable ni socialement durable. En pratique, l'équité numérique consiste à veiller à ce que les communautés défavorisées et en développement du monde entier puissent accéder aux technologies de l'information, les utiliser pleinement et en tirer profit. Donner une seconde vie à ces PC non pris en charge est clairement la meilleure option d'un point de vue environnemental, mais faire don de ces appareils ne fera pas avancer les efforts de l'industrie pour réduire la fracture numérique.Début décembre, Microsoft a publié un communiqué annonçant que les mises à jour de sécurité étendues pour Windows 10 seront disponibles jusqu'en octobre 2028 - moyennant une redevance annuelle non précisée pour l'instant. Cette approche n'est pas nouvelle pour Microsoft, qui a également proposé des Extended Security Updates payants pour Windows 7 et Windows 8.1 jusqu'en janvier 2023.Bien que la fourniture d'un support étendu puisse prolonger la durée de vie des PC éligibles à Windows 11, le coût de ces mises à jour de sécurité constituera probablement un obstacle pour de nombreux utilisateurs. Les plans de tarification pour le support étendu de Windows 7 commençaient à 25 dollars par PC pour la première année de support, et quadruplaient pour atteindre 100 dollars par an au cours de la troisième et dernière année des mises à jour de sécurité étendues. Si Microsoft adopte une structure tarifaire similaire pour le support étendu de Windows 10, l'option la plus rentable sera la migration vers des PC plus récents, compatibles avec Windows 11, ce qui contraindra les PC plus anciens à la mise au rebut.L'ampleur des déchets électroniques produits par la fin de la prise en charge de Windows 10 met en évidence le rôle des fournisseurs d'appareils et de systèmes d'exploitation dans l'optimisation de la durée de vie des produits. Pour faciliter l'économie circulaire, les équipementiers doivent intégrer la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité dans la conception de leurs appareils - et les fournisseurs de systèmes d'exploitation doivent s'assurer que ces appareils sont utilisables et sécurisés le plus longtemps possible. Collectivement, ces efforts peuvent aider les utilisateurs finaux, les partenaires et les spécialistes ITAD à faire en sorte que les appareils ne soient pas mis au rebut prématurément, mais qu'ils aient une seconde chance grâce à la réparation, au redéploiement, à la remise à neuf et à la revente.En l'état actuel des choses, il n'existe aucune réglementation visant à favoriser ce changement sur le marché des PC, et ce malgré l'adoption prochaine d'un règlement de l'UE obligeant les fournisseurs de smartphones et de tablettes à proposer des mises à jour fonctionnelles et de sécurité pendant une période déterminée après le lancement de l'appareil. En attendant, la collaboration interprofessionnelle peut être la seule solution au problème alarmant et persistant des déchets électroniques dans le secteur technologique.CanalysQuel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous ces prévisions de Canalys fiables et pertinentes ?